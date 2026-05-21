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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Aries Rashifal: लंबे समय से अटके हुए काम होंगे पूरे, पैसों की लेन-देन में न करें जल्दबाजी! पढ़ें मेष राशिफल

Aaj Ka Aries Rashifal: लंबे समय से अटके हुए काम होंगे पूरे, पैसों की लेन-देन में न करें जल्दबाजी! पढ़ें मेष राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 21 May 2026 Aries: आइए मेष राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि तमाम ग्रह गोचर के बाद आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 21, 2026, 04:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Mesh Rashifal 21 May 2026: आज 21 मई 2026 का गोचर काल पुरुष कुंडली के अनुसार अत्यंत विशेष एवं प्रभावशाली रहने वाला है. आज मेष लग्न में मेष राशि का मंगल अपनी ही राशि में स्थित होकर बलवान रहेगा. जिससे साहस, आत्मविश्वास एवं ऊर्जा में वृद्धि होगी. द्वितीय भाव वृषभ राशि में सूर्य एवं बुध की युति बनी रहेगी जो वाणी, धन एवं पारिवारिक मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करेगी. मिथुन राशि में गुरु एवं शुक्र की युति शुभ फल प्रदान करेगी. यह योग करियर, संबंधों, शिक्षा एवं भाग्य में सकारात्मक प्रभाव देने वाला माना जाएगा. कर्क राशि में चंद्रमा मांडी के साथ स्थित रहेगा. चंद्रमा का गोचर पुष्य नक्षत्र में होने से अत्यंत शुभ गुरु-पुष्य योग का निर्माण होगा जो खरीदारी, निवेश, नए कार्य एवं मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है. पंचम भाव सिंह राशि में केतु स्थित रहेगा जिससे प्रेम संबंधों एवं संतान पक्ष में मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली दिन

  • एकादश भाव कुंभ राशि में राहु का प्रभाव बना रहेगा जो अचानक लाभ एवं नए संपर्कों के योग बनाएगा.

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  • मीन राशि में शनिदेव का गोचर रहेगा जो कर्म, अनुशासन एवं दीर्घकालिक योजनाओं पर गहरा प्रभाव डालने वाला माना जाएगा.

  • संपूर्ण ग्रह स्थिति 21 मई 2026 के दिन को ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली बना रही है.

  • मेष राशि- 

स्वामी: मंगल
सकारात्मक बातें-
आज मंगल की ऊर्जा आपके पक्ष में है. आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और हर कठिन कार्य आसान लगेगा. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे. वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नई योजनाओं के लिए यह दिन शुभ है.

नकारात्मक बातें-
जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदेह हो सकते हैं. क्रोध पर नियंत्रण न रखने से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है. किसी के साथ अनावश्यक विवाद में पड़ने से बचें. अहंकार दिखाने से दूसरे नाराज हो सकते हैं.

करियर / व्यापार-
कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे. व्यापार में नया अनुबंध या साझेदारी होने के योग हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों को सफलता मिलेगी. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा.

प्रेम / रिश्ते-
प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी विशेष स्थान पर जाने की योजना बन सकती है. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आनंददायक रहेगी.

स्वास्थ्य-
शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी. सिरदर्द या बुखार की हल्की संभावना है. खेल-कूद व व्यायाम में रुचि बढ़ेगी. रक्तचाप पर ध्यान दें.

सावधानियां-
अत्यधिक परिश्रम से बचें, शरीर को पर्याप्त आराम दें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें. वित्तीय लेन-देन में जल्दबाजी न करें. क्रोध पर काबू रखें.

शुभ रंग- लाल
शुभ अंक- 9

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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