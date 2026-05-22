Advertisement
trendingNow13224593
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Mesh Rashifal: आज का मेष राशिफल, जानें कैसा रहेगा आपका करियर, बिजनेस, लव लाइफ और स्वास्थ्य

Aaj Ka Mesh Rashifal: आज का मेष राशिफल, जानें कैसा रहेगा आपका करियर, बिजनेस, लव लाइफ और स्वास्थ्य

Aaj Ka Mesh Rashifal: मेष राशि वालों के लिए आज भाग्य का साथ मिलने से कार्यक्षेत्र और व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि, सफलता और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आज आपको जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना होगा और अपने क्रोध व जबान पर कंट्रोल रखना होगा.

 

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 23, 2026, 07:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Mesh Rashifal: आज का मेष राशिफल, जानें कैसा रहेगा आपका करियर, बिजनेस, लव लाइफ और स्वास्थ्य

Aaj Ka Mesh Rashifal: काल पुरुष कुंडली की प्रथम और अग्नि तत्व की राशि मेष के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है. आपके स्वामी ग्रह मंगल और चंद्रमा की स्थिति आज आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास और अद्भुत नेतृत्व क्षमता जगाने वाली है. कार्यक्षेत्र से लेकर निजी जीवन तक, आज आपको कई बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं. लेकिन याद रखें, आपका अत्यधिक उत्साह कहीं जल्दबाजी या गुस्से में न बदल जाए. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपका भाग्य, करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य आपके बारे में क्या बड़े संकेत दे रहे हैं.

मेष राशि

मेष राशि काल पुरुष कुंडली की प्रथम राशि मानी जाती है और इसका स्वामी ग्रह मंगल है. यह अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के जातक साहसी, ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाले माने जाते हैं. मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण आता है. आज चंद्रमा की स्थिति आपके आत्मविश्वास एवं निर्णय क्षमता को मजबूत करेगी. हालांकि जल्दबाजी और क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि छोटी बात भी विवाद का रूप ले सकती है.

सकारात्मक बातें: आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा. परिवार एवं मित्रों का सहयोग बना रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा तथा नई योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना बनेगी. समाज में मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग भी बन रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक बातें: गुस्से एवं अहंकार के कारण रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. अचानक खर्च बढ़ने से मानसिक चिंता हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति की बात मन को दुखी कर सकती है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी.

करियर और व्यवसाय: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. अधिकारी आपके कार्य की प्रशंसा कर सकते हैं. व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे. मार्केटिंग, तकनीकी एवं सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

प्रेम और संबंध: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार में खुशी एवं शांति का वातावरण रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सिरदर्द एवं थकान महसूस हो सकती है. बाहर के खाने से बचें एवं पर्याप्त पानी पिएं.

सावधानियां: वाहन सावधानी से चलाएं. धन निवेश सोच-समझकर करें. क्रोध एवं कटु वाणी से बचें.

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

ये भी पढ़ें: खाया हुआ शरीर को नहीं लगता? इन मंत्रों का करें जाप,नोट कर लें भोजन करने के सही नियम

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka mesh rashifal

Trending news

तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
India US News in Hindi
तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
weather update
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
India Cyprus News in Hindi
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?
DNA
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?
दिल्ली में झील सूखी, कश्मीर में 'लू' चली... ये गर्मी जंग से ज्यादा खतरनाक कैसे है?
Heat wave
दिल्ली में झील सूखी, कश्मीर में 'लू' चली... ये गर्मी जंग से ज्यादा खतरनाक कैसे है?
RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल घोष की बढ़ी मुश्किल, घर पर चलेगा बुलडोजर; नगर निगम का आदेश
kolkata
RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल घोष की बढ़ी मुश्किल, घर पर चलेगा बुलडोजर; नगर निगम का आदेश
अब घुसपैठिया बंगाल में घुस नहीं पाएगा, बांग्लादेश बॉर्डर पर 'तारबंदी' से क्या बदलेगा
DNA
अब घुसपैठिया बंगाल में घुस नहीं पाएगा, बांग्लादेश बॉर्डर पर 'तारबंदी' से क्या बदलेगा
अच्छी शिक्षा-नौकरी पा चुके परिवारों के बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? SC ने उठाया सवाल
Supreme Court
अच्छी शिक्षा-नौकरी पा चुके परिवारों के बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? SC ने उठाया सवाल
शपथ ग्रहण में राहुल-प्रियंका के सामने जो हुआ... उस पर कांग्रेस में क्यों मचा घमासान?
DNA
शपथ ग्रहण में राहुल-प्रियंका के सामने जो हुआ... उस पर कांग्रेस में क्यों मचा घमासान?
खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वीट लवर्स को भी नहीं पता होगा सही जवाब
India popular dish
खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वीट लवर्स को भी नहीं पता होगा सही जवाब