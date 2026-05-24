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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Mesh Rashifal: चंद्रमा के बदलते ही पलटेगी किस्मत या बढ़ेगा भारी मानसिक तनाव? कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले इसे जरूर पढ़ें

Aaj Ka Mesh Rashifal: चंद्रमा के बदलते ही पलटेगी किस्मत या बढ़ेगा भारी मानसिक तनाव? कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले इसे जरूर पढ़ें

Aaj Ka Mesh Rashifal: 24 मई 2026 को कन्या राशि के चंद्रमा और मिथुन के सूर्य के गोचर से मेष राशि वालों को करियर में नई जिम्मेदारियां और पुराने निवेश से धन लाभ मिलेगा. आज काम के दबाव से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए जातकों को गुस्से और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचने की सलाह दी गई है.

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 24, 2026, 04:00 AM IST
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Aaj Ka Mesh Rashifal: चंद्रमा के बदलते ही पलटेगी किस्मत या बढ़ेगा भारी मानसिक तनाव? कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले इसे जरूर पढ़ें

Aaj Ka Mesh Rashifal: आज यानी 24 मई 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है. इस रविवार को ग्रहों की स्थिति बेहद अनोखी बन रही है, जहां चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करके आपकी दिनचर्या और कार्यक्षेत्र को प्रभावित करेंगे, वहीं सूर्य देव मिथुन राशि में बैठकर आपकी बुद्धिमत्ता और बातचीत की कला में चार चांद लगाएंगे. आइए डिटेल से जानते हैं कि आज मेष राशि वालों के लिए कौन से सुनहरे अवसर आने वाले हैं और किन गलतियों से उन्हें हर हाल में बचना चाहिए.

मेष राशि: मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है. यह अग्नि तत्व की प्रथम राशि मानी जाती है. इस राशि के जातक साहसी, आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं. मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण आता है. 24 मई 2026 को चंद्रमा कन्या राशि में रहकर कार्यक्षेत्र और दिनचर्या से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से संचार और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी. आज का दिन मेहनत, धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें: आज रुके हुए कार्यों में तेजी आ सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना होगी. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिलेंगे और किसी पुराने निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

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नकारात्मक बातें: काम का दबाव अधिक रहने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं. किसी करीबी व्यक्ति की बात मन को दुखी कर सकती है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है. क्रोध और जिद रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी भी बड़े निवेश में सावधानी रखना जरूरी रहेगा. तकनीकी, प्रशासनिक और मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में समझ और विश्वास बनाए रखने की जरूरत होगी. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान, सिरदर्द या पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा.

सावधानियां: गुस्से में कोई बड़ा निर्णय न लें. अनावश्यक खर्चों से बचें. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

शुभ रंग: लाल, सुनहरा

शुभ अंक: 1, 9

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” मंत्र का जाप करें. मसूर दाल का दान करना शुभ रहेगा.

ये भी पढ़ें: नौतपा के 9 दिन 4 राशियों पर भारी, हावी रहेगा गुस्सा, जेब होगी ढीली, हो सकता है अपमान

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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