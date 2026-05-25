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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Mesh Rashifal: बढ़ने वाले हैं आपके खर्चे और मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी; भूलकर भी न करें आज ये गलती, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Mesh Rashifal: बढ़ने वाले हैं आपके खर्चे और मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी; भूलकर भी न करें आज ये गलती, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Mesh Rashifal: 25 मई 2026 को सूर्य और चंद्रमा के विशेष संयोग से मेष राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, नए अवसर और धन लाभ का सुंदर योग बनेगा. हालांकि, अत्यधिक भागदौड़ के कारण थकान हो सकती है, इसलिए आज के दिन जल्दबाजी में फैसले लेने, बेवजह के खर्चों और गुस्से से बचना ही आपके लिए समझदारी होगी.

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 25, 2026, 04:00 AM IST
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Aaj Ka Mesh Rashifal: बढ़ने वाले हैं आपके खर्चे और मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी; भूलकर भी न करें आज ये गलती, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Mesh Rashifal: 25 मई 2026 को सूर्य और चंद्रमा के विशेष संयोग से मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और नए अवसरों से भरा रहेगा, जिसमें कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और पुराने संपर्कों से आर्थिक लाभ भी मिल सकता है. हालांकि, अत्यधिक भागदौड़ के कारण सिरदर्द या मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी में फैसले लेने और बेकार के खर्चों व गुस्से से बचकर धैर्य के साथ काम लेना जरूरी होगा. पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, और आज के दिन को अधिक शुभ बनाने के लिए हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना और जरूरतमंद को गुड़ या लाल फल दान करना लाभदायक रहेगा.

मेष राशि: मेष राशि के जातक साहसी, ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाले माने जाते. इस राशि के अंतर्गत अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण आता. 25 मई 2026 को चंद्रमा तुला राशि में रहकर आपके संबंधों और साझेदारी के मामलों को प्रभावित करेगा, जबकि सूर्य मिथुन राशि में होने से संवाद क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आज का दिन नए अवसरों और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.

सकारात्मक बातें: आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी. आर्थिक मामलों में सुधार देखने को मिलेगा और किसी पुराने संपर्क से लाभ प्राप्त हो सकता. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा.

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नकारात्मक बातें: छोटी बातों पर अधिक प्रतिक्रिया देने से रिश्तों में तनाव आ सकता. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होने की संभावना है. काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता. किसी करीबी व्यक्ति के साथ विचारों का मतभेद हो सकता. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकता.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ के संकेत हैं और साझेदारी से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी. मार्केटिंग, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और भावनात्मक समर्थन प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ के कारण थकान और सिरदर्द की समस्या हो सकती. पर्याप्त आराम और पानी का चयन लाभदायक रहेगा.

सावधानियां: किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. अनावश्यक खर्चों से बचें. वाहन चलाते समय लापरवाही न करें.

शुभ रंग: कॉपर, नारंगी

शुभ अंक: 3, 8

उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं. जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा.

ये भी पढ़ें: मंगल-गुरु के लाभ दृष्टि योग से 4 राशि वालों को अपार धन, बढ़ेगी ताकत और आत्मविश्वास!

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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