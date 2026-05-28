Aaj Ka Mesh Rashifal: खुलने जा रहे हैं किस्मत के बंद दरवाजे! मेष राशि वालों को आज व्यापार में मिलेगा बड़ा सरप्राइज, बस आंख मूंदकर न करें किसी पर भरोसा

Aaj Ka Mesh Rashifal: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन साहस, ऊर्जा और नए अवसरों से भरा रहने वाला है. सितारों की चाल बता रही है कि कई दिनों से मन में चल रहा असमंजस अब दूर होगा और आपके काम में स्पष्टता आएगी. आइए जानते हैं कि आज करियर, लव लाइफ, पार्टनरशिप और सेहत के लिहाज से आपको कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और किन गलतियों से आपको बचकर रहना होगा.

मेष राशि: मेष राशि के जातक साहसी, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी स्वभाव के माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण आता है. इस दिन ग्रहों की स्थिति आपको तेज निर्णय लेने की प्रेरणा दे रही है, लेकिन हर बात में जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा. आसपास के लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

सकारात्मक बातें: कई दिनों से जिस काम को लेकर मन में असमंजस चल रहा था, उसमें अब धीरे-धीरे स्पष्टता आने लगेगी. कुछ लोगों को पुराने काम का अच्छा परिणाम मिलेगा. यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो किसी नए संपर्क से लाभ मिलने के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में पुराने मतभेद कम होने के योग बन रहे हैं.

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नकारात्मक बातें: पैसों के मामले में किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान दे सकता है. घर के किसी सदस्य की बात मन को थोड़ा परेशान कर सकती है. रिश्तों में अहंकार टकराव बढ़ा सकता है. ध्यान भटकने के कारण पढ़ाई में मन कम लग सकता है.

करियर: कार्यक्षेत्र में अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को काम का दबाव अधिक महसूस होगा. जो लोग नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं, उन्हें जल्द निर्णय लेने से बचना चाहिए. व्यापार में नए संपर्क भविष्य में लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं. विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत करने पर अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप: परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा. अपनी बात शांत तरीके से रखना बेहतर रहेगा. पार्टनर के साथ बातचीत में संयम रखने से रिश्ते मजबूत होंगे. पुराने विवाद धीरे-धीरे कम हो सकते हैं.

स्वास्थ्य: शरीर में थकान और आलस्य महसूस हो सकता है. नींद पूरी न होने का असर दिनभर दिखाई देगा. खानपान में लापरवाही पेट से जुड़ी परेशानी बढ़ा सकती है. यात्रा करते समय सावधानी रखें.

सावधानियां: शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें. पैसों के मामलों में सतर्क रहें.

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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