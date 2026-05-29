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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Mesh Rashifal: मेष राशि वाले आज भूलकर भी न करें ये एक गलती! ग्रहों की चाल बढ़ा सकती है मुश्किलें, जानें क्या कहता है आपका भाग्य

Aaj Ka Mesh Rashifal: मेष राशि वाले आज भूलकर भी न करें ये एक गलती! ग्रहों की चाल बढ़ा सकती है मुश्किलें, जानें क्या कहता है आपका भाग्य

Aaj Ka Mesh Rashifal: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अधिक ऊर्जा और बड़े बदलावों के संकेत लेकर आया है. ग्रहों की चाल आपको तुरंत फैसले लेने के लिए प्रेरित करने का काम करेगी, लेकिन किसी भी नुकसान से बचने के लिए जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर कदम उठाना ही समझदारी होगी.

 

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 29, 2026, 04:00 AM IST
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Aaj Ka Mesh Rashifal: मेष राशि वाले आज भूलकर भी न करें ये एक गलती! ग्रहों की चाल बढ़ा सकती है मुश्किलें, जानें क्या कहता है आपका भाग्य

Aaj Ka Mesh Rashifal: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद जरूरी और बड़े बदलावों की संकेत दे रहा है. स्वभाव से निडर, जोशीले और आत्मविश्वास से भरे मेष राशि के लोगों को आज ग्रहों की चाल एक नई दिशा की ओर ले जाएगी. आज आपकी ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा रहेगा, जो आपको कई बड़े और तुरंत फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकता है. लेकिन ध्यान रहे, जल्दबाजी में उठाया गया एक भी गलत कदम आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले आज का पूरा राशिफल जरूर पढ़ लें.

मेष राशि: इस राशि के लोग निडर, जोशीले और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं. इस राशि में अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण शामिल माना जाता है. आज ग्रहों की चाल आपको तेजी से फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन बिना सोचे-समझे जल्दबाजी में लिए गए फैसले इन राशि के लोगों के लिए लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. आपके विचार और बातें लोगों पर गहरा असर डालेंगी, इसलिए बोलते समय संयम और समझदारी बनाए रखने की जरूरत है साथ ही समझदार लोगों के साथ रहने की कोशिश करें जिससे आपको व्यग्तिगत तौर पर लाभ मिलेगा.

सकारात्मक बातें: मेष राशि वाले लोगों को आज के दिन अपने निजी और पारिवारिक कामों में अपनी योग्यता और क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. इस दिन किया गया कोई भी निजी कार्य आपको सफलता देगा. साथ ही अपने आस-पास समझदार लोगों को रखने की कोशिश करें जिससे आपके व्यक्तित्व में और निखार आएगा. आज के दिन इस राशि के लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक कामों में भी थोड़ा समय बिताना चाहिए जिससे आपका मन शांत बना रहेगा.

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नकारात्मक बातें: आज के दिन आपके किसी घनिष्ठ संबंधी, पड़ोसी या मित्र के साथ बहस होने की संभावना बन रही है. इससे बचने के लिए खुद को जरूरी कामों में ही व्यस्त रखें. आपके मन में संदेह और शक जैसी स्थिति बनना कभी-कभी आपके खुद के लिए ही परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन जाती है. इसलिए मानसिक चिंता संदेह इत्यादि से दूर रहें.

करियर: इस जातक के लोगों के करियर की बात करें तो नए व्यापारिक संबंध बनेंगे और वो फायदेमंद साबित होंगे. काम की गुणवत्ता को बेहतर करने से ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे. कर्ज लेने जैसी स्थिति बन सकती है. दफ्तर में साथी से बहस हो सकती है.

रिलेशनशिप: पति-पत्नी का एक दूसरे का सम्मान बनाए रखना आपके और परिवार दोनों के लिए सही रहेगा. प्रेम संबंधों के मामले में भाग्यशाली रहेंगे.

स्वास्थ्य: ऑफिस में ज्यादा देर तक काम करने के कारण सिर में भारीपन और थकान महसूस होगी. कुछ समय खुद के लिए भी निकालें जिसमें अपनी मनपसंदीदा गतिविधियां करें जिससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे.

सावधानियां: इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान न दें. शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. कर्ज लेने से बचें.

उपाय: अपने इष्ट देवता को पुष्प अर्पित करें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 5.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

ये भी पढ़ें: जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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