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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Mesh Rashifal: ग्रहों की चाल बदलने से मेष राशि वालों के जीवन में मचेगी हलचल, जानें क्या होने वाला है खास

Aaj Ka Mesh Rashifal: ग्रहों की चाल बदलने से मेष राशि वालों के जीवन में मचेगी हलचल, जानें क्या होने वाला है खास

Aaj Ka Mesh Rashifal: आज मेष राशि वालों को चंद्रदेव के गोचर से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. हालांकि, नुकसान से बचने के लिए आज इन्हें कोई भी बड़ा फैसला लेने और किसी से भी बातचीत करते समय अपनी शब्दों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है.

 

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 30, 2026, 04:00 AM IST
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Aaj Ka Mesh Rashifal: ग्रहों की चाल बदलने से मेष राशि वालों के जीवन में मचेगी हलचल, जानें क्या होने वाला है खास

Aaj Ka Mesh Rashifal: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, जिसमें चंद्रदेव के गोचर से आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. आज के दिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें और अपने करीबियों से बातचीत करते समय अपनी शब्दों पर पूरा कंट्रोल रखें.

मेष राशि

इस राशि के लोग निडर स्वभाव के साथ साथ जोशीले और आत्मविश्वास से भरे होते हैं. ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, इस राशि में अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण रहता है. आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है. इस राशि के लोगों को सुबह से ही मन में कुछ नया करने की इच्छा बनी रहेगी और आप काफी एक्टिव महसूस करेंगे. आज के दिन मेष राशि वालों को  कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए. साथ ही अपने वाणी परनियन्त्रण रखने की जरुरत है जो भी बोलेन काफी सोच समझकर बोले जिससे आपके सबंधियों से अच्छे सम्बन्ध बने रहें.

नाकारात्मक बातें: आज आपको अपने पर्सनल और फैमिली के कामों में खुलकर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा. घर का कोई रुका हुआ काम आपकी समझदारी से आज पूरा हो जाएगा, जिससे बड़ी राहत मिलेगी. 30 मई को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जिससे इस जातक के लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका मिलेगा. अपनी ही राशि में मौजूद मंगलदेव आपको अपार ऊर्जा और दृढ़ इच्छाशक्ति देंगे. अपने साथ उठने बैठने वाले लोगों पर ध्यान दें. आज किसी समझदार व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आने वाली है. मानसिक शांति के लिए आज थोड़ा समय पूजा पाठ या ध्यान में बिताएं, इससे आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा.

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नकारात्मक बातें: आजकल ग्रहों की चाल से आप अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों से बिना बताए उलझ सकते हैं. ऐसे हालात से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने काम पर ध्यान दें और फालतू की बहस से दूर रहें. कभी कभी आप खुद ही सोच सोचकर अपनी परेशानी बढ़ा लेते हैं, इसलिए मन में बेवजह का शक या डर न होने दें.

करियर: काम करने के लिए दिन अच्छा है. आप अपने व्यवसाय में कुछ नए लोगों से संपर्क करेंगे, जो बाद में आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा. गुणवत्ता पर थोड़ा और ध्यान देने से आप बड़े ऑर्डर पा सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों से उलझने से बचना चाहिए. आज हाथ कमजोर हो सकते हैं, इसलिए किसी से उधार या कर्ज लेने से बचना ही बेहतर होगा.

रिलेशनशिप: यदि आप और आपका साथी एक दूसरे की भावनाओं और सम्मान का ख्याल रखते हैं, तो शादीशुदा जीवन खुशहाल रहेगा. वहीं प्रेमी लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा.

स्वास्थ्य: यदि आप और आपका साथी एक दूसरे की भावनाओं और सम्मान का ख्याल रखते हैं, तो शादीशुदा जीवन खुशहाल रहेगा. वहीं प्रेमी लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा.

सावधानियां: दूसरों की फालतू बातों और गॉसिप पर बिल्कुल ध्यान न दें. बातचीत करते समय अपने शब्दों की मर्यादा न भूलें. आज किसी भी तरह का कर्ज या उधार लेने से साफ बचें.

उपाय: घर के मंदिर में अपने इष्टदेव के सामने एक लाल फूल चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें.

शुभ रंग:  क्रीम
शुभ अंक: 5

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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