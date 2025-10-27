Advertisement
मेष नवंबर 2025 मासिक राशिफल : नवंबर में बढ़ेंगे खर्च, मानसिक थकावट करेगी तंग, पढ़ें मेष राशि का राशिफल

Aries Horoscope November 2025: नवंबर महीना मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति, करियर, सेहत, फैमिली लाइफ आदि क्षेत्रों में कैसा रहेगा? ज्‍योतिषाचार्य एवं वास्‍तु विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल से जानिए नवंबर 2025 का मेष राशि का मासिक राशिफल.  

Oct 27, 2025
मेष मासिक राशिफल नवंबर 2025 : नवंबर 2025 में मेष राशि के जातकों के लिए समय सामान्य से कठिन रहने वाला है. इस माह अत्यधिक परिश्रम और मानसिक थकावट से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, विशेषकर पाचन या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. 2 नवंबर को मीन, 4 नवंबर को मेष और 6 नवंबर को वृष में चंद्रमा के गोचर से मानसिक थकान बढ़ सकती है. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त विश्राम अपनाना आवश्यक रहेगा.

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

मेष मनी राशिफल - आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहेगी, इसलिए नए निवेश या किसी उद्यम की शुरुआत से बचें. खर्च बढ़ सकते हैं और अधीनस्थों के साथ व्यवहार में सावधानी बरतनी होगी, वरना विवाद की स्थिति बन सकती है. 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक में प्रवेश और मंगल का मासभर वृश्चिक में रहने से खर्चों में सावधानी आवश्यक होगी.

मेष करियर राशिफल - कार्यक्षेत्र में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी लेकिन सफलता सीमित रहेगी. अपने अधीनस्थों पर अत्यधिक विश्वास न करें और सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें. 23 नवंबर को बुध तुला में वक्री होने से कार्यों में देरी और भ्रम संभव है.

मेष एजुकेशन राशिफल - शैक्षिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयासों के बावजूद अपेक्षित सफलता मिलना कठिन रहेगा. विद्यार्थियों को निराशा से बचकर अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. गुरु का कर्क में गोचर शिक्षा और करियर में लाभ देगा.

यह भी पढ़ें: 2026 में सूर्य की राशि में रहेंगे 'केतु', 4 राशि वालों को देंगे अचानक धन और प्रसिद्धि, रातों-रात बदल जाएगी जिंदगी

मेष पारिवारिक राशिफल - परिवार में मतभेद और तनाव की संभावना है. बड़े-बुजुर्गों से वैचारिक टकराव हो सकता है, इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखें. संतान पक्ष से भी चिंता बढ़ सकती है, उनके व्यवहार में अनुशासन की कमी रहेगी और पढ़ाई या रचनात्मक कार्यों में कठिनाई आएगी. हालांकि तकनीकी शिक्षा से जुड़े बच्चे कुछ प्रगति दिखा सकते हैं. 15 को कन्या और 17 नवंबर को तुला में चंद्रमा का गोचर संतान संबंधी परिस्थितियों में प्रभाव डाल सकता है.

यात्राओं से भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा. व्यावसायिक यात्राएं निष्फल हो सकती हैं, जबकि पारिवारिक यात्राओं में आनंद अधूरा रहेगा. फिर भी दक्षिण दिशा की यात्रा कुछ हद तक शुभ फल दे सकती है. कुल मिलाकर, यह माह आत्मसंयम, सावधानी और परिश्रम से स्थितियों को संभालने का है.

यह भी पढ़ें: साल 2026 में राहु चमकाएंगे 4 राशि वालों की किस्‍मत, शनि की राशि में रहकर देंगे आसमान की बुलंदियां

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Mesh Rashifal

