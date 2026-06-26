Aries Monthly Horoscope July 2026: साल 2026 का जुलाई महीना मेष राशि के लोगों के लिए शुभ रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जातकों की नौकरी और व्यवसाय की स्थिति अच्छी रहेगी. अधिकारियों के साथ आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा और जो भी कार्य आपको दिया जाएगा उसे आप बहुत अच्छे से करेंगे. जिससे आपके सम्मान में वृद्धि होगी.
आर्थिक दृष्टि से यह महीना अच्छा है. रुके हुए धन के मिलने की पूरी-पूरी संभावना है. पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा और परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है. हालांकि, इस बीच कुछ कामों में व्यवधान आ सकते हैं. कुछ खास मित्रों या परिजनों के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ मेलजोल में कमी आ सकती है. इस बात का ध्यान पूरा ध्यान रखें.
इस महीने का पहला भाग यानी पहले 15 दिन बेहतर हो सकते हैं, बजाय कि बाद वाले 15 दिन. जहां तक लव लाइफ की बात करें तो यह महीना बहुत अच्छा है. अगर आपका कोई पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें और गहनता देखने को मिलेगी. कुछ लोगों का नया प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकता है. इस महीने के बाद के 15 दिन में पारिवारिक समस्याएं आ सकती है.
घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है या आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है. ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. ध्यान दें स्वास्थ्य के लिहाज से महीने का अंतिम सप्ताह खासकर 24-25 जुलाई के बाद के दिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं.
बाद के 15 दिनों में कोई भी लेनदेन कर रहे हैं को उसे लेकर सतर्क रहें. गैरजरूरी चीजों पर धन खर्च न करें. इस महीने आपकी यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा. खासतौर पर पहले के 15 दिनों में व्यापार से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. वहीं, कुछ यात्राएं परिजनों के साथ भी हो सकती हैं, किसी पर्यटन या धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं. यात्राओं की दृष्टि से भी यह महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है. हालांकि बाद के 15 दिनों में जितना हो सके यात्राओं को टालें.
इस माह आपके बच्चे को कोई विशेष उपलब्धि हालिस हो सकती है. हालांकि, कुछ लोगों को स्वयं ही उपलब्धि हासिल हो सकती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)