अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्योतिष का काम बस हाथ देखना या यह बताना है कि कल क्या होने वाला है. लेकिन असल में यह खुद को समझने का एक आईना है. जहां तक राशियों की बात आती है तो मन में सवाल उठता है कि सबसे पावरफुल राशि कौन सी है या किस राशि में कौन सी खूब होती है.
ध्यान दें, प्रकृति ने हम सबको अनोखा बनाया है. हर राशि के पास अपनी एक सुपरपावर है, तो साथ ही कुछ ऐसी कमजोरियां भी हैं जिन पर अगर थोड़ा काम किया जाए, तो जिंदगी बदल सकती है. आइए बिना किसी किताबी ज्ञान के, बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि आपकी राशि आपके बारे में क्या कहती है.
मेष राशि वाले लोग 'डर के आगे जीत है' वाले फॉर्मूले पर जीते हैं. जब बाकी लोग किसी काम को करने से कतराते हैं या रिस्क लेने से डरते हैं, तब ये लोग सबसे आगे आकर जिम्मेदारी संभाल लेते हैं. लेकिन इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है- अधीरता. इन्हें सब कुछ तुरंत चाहिए होता है. अगर ये थोड़ा धैर्य रखना सीख लें, तो इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है.
अगर आपका कोई दोस्त वृषभ राशि का है, तो आप बहुत लकी हैं. ये वो लोग हैं जो सुख-दुख में आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे. अपनी जिम्मेदारियों को ये बहुत सीरियसली लेते हैं. हालांकि, इन्हें बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आता. अपनी सहूलियत के दायरे से बाहर निकलने में इन्हें बहुत वक्त लगता है और कई बार इसी चक्कर में अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं.
इनसे बात करके कोई भी बोर नहीं हो सकता. ये बहुत जल्दी घुल-मिल जाते हैं और इनका दिमाग हमेशा कुछ नया सीखने के लिए दौड़ता रहता है. लेकिन कमजोरी यह है कि इनका मन एक जगह नहीं टिकता. अभी कुछ और करना है, थोड़ी देर बाद कुछ और, इस चक्कर में कई बार ये सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते.
ये लोग दिल के बेहद साफ और इमोशनल होते हैं. इनके पास एक गजब का इंट्यूशन होता है, जिससे ये सामने वाले का मूड बिना बोले ही भांप लेते हैं. अपने परिवार के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं. बस इनकी एक ही कमजोरी है कि ये पुरानी बातों और पुरानी चोटों को दिल से लगाकर बैठ जाते हैं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है.
सिंह राशि वालों को अक्सर लोग सिर्फ घमंडी या आत्मविश्वासी समझते हैं, लेकिन सच यह है कि इनका दिल बहुत बड़ा होता है. ये दूसरों की तरक्की देखकर सच में खुश होते हैं और सबको साथ लेकर चलना जानते हैं. मगर हां, इन्हें अपने काम के लिए तारीफ और सम्मान चाहिए होता है. अगर कोई इनके प्रयासों को नोटिस न करे, तो ये अंदर से बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं.
इनकी नजर इतनी तेज होती है कि ये छोटी से छोटी गलती भी पकड़ लेते हैं. किसी भी मुश्किल काम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना इनसे बेहतर कोई नहीं जानता. लेकिन दिक्कत यह है कि ये खुद को लेकर बहुत ज्यादा कड़क होते हैं. हर चीज को इतना परफेक्ट बनाने में जुट जाते हैं कि अपनी खुद की खुशियों को एन्जॉय करना ही भूल जाते हैं.
तुला राशि का मतलब ही है तराजू. ये लोग किसी भी विवाद में दोनों पक्षों को बहुत निष्पक्ष होकर सुनते हैं और रिश्तों को संभालने में माहिर होते हैं. लेकिन इनकी कमजोरी भी यही बैलेंस है. 'यह करूं या वो करूं' के फेर में ये इतना सोच-विचार करते हैं कि कभी-कभी फैसला लेने में बहुत देर कर देते हैं.
इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी मेंटल स्ट्रेंथ. जिंदगी इन पर चाहे जितनी मुसीबतें डाल दे, ये हर बार गिरकर और मजबूती से उठ खड़े होते हैं. मुश्किल वक्त में ये सबसे ज्यादा शांत और मजबूत दिखेंगे. लेकिन ये किसी पर भी बहुत आसानी से भरोसा नहीं करते. अगर किसी ने एक बार इनका भरोसा तोड़ दिया, तो ये उसे जिंदगी भर नहीं भूलते.
ये लोग हमेशा पॉजिटिव रहने वाले और मस्तमौला होते हैं. जिंदगी को एक सफर की तरह जीते हैं और हर बुरी परिस्थिति में भी कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं. मगर इनकी कमजोरी यह है कि ये बहुत जल्दी बंधना नहीं चाहते. बड़ी जिम्मेदारियों या एक ही जगह टिक कर काम करने से ये थोड़ा कतराते हैं.
मकर राशि वाले शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करते. ये अनुशासन और कड़ी मेहनत के दम पर धीरे-धीरे ही सही, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं. पर समस्या यह है कि ये अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाते. अंदर चाहे जो चल रहा हो, बाहर से इतने गंभीर दिखेंगे कि लोग इन्हें खड़ूस या कठोर समझ बैठते हैं.
इनके विचार बहुत यूनिक होते हैं. ये दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं और समाज में कुछ अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं. लेकिन ये दिल की जगह दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं. हर बात में इतना लॉजिक ढूंढते हैं कि कभी-कभी अपनों की भावनाओं को ही नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे लोग इन्हें थोड़ा दूर-दूर रहने वाला समझने लगते हैं.
ये लोग कमाल के क्रिएटिव और आध्यात्मिक होते हैं. आर्ट, म्यूजिक या इमेजिनेशन की दुनिया में इनका कोई मुकाबला नहीं है. ये दूसरों का दुख देखकर पिघल जाते हैं और मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं. लेकिन यही इनकी कमजोरी भी है. दूसरों की समस्याएं सुलझाते-सुलझाते ये अक्सर अपनी खुद की जरूरतों को भूल जाते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए. )