‎सिंह राशि वालों को अक्सर लोग सिर्फ घमंडी या आत्मविश्वासी समझते हैं, लेकिन सच यह है कि इनका दिल बहुत बड़ा होता है. ये दूसरों की तरक्की देखकर सच में खुश होते हैं और सबको साथ लेकर चलना जानते हैं. मगर हां, इन्हें अपने काम के लिए तारीफ और सम्मान चाहिए होता है. अगर कोई इनके प्रयासों को नोटिस न करे, तो ये अंदर से बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं.