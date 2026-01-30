Advertisement
Weekly Horoscope in hindi : साप्‍ताहिक राशिफल के अनुसार यह हफ्ता वृषभ, सिंह और कुंभ राशि वालों को धन लाभ करवा सकता है. वहीं वृश्चिक राशि वालों को गुस्‍से से बचना चाहिए. ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए 2 से 8 फरवरी 2026 का साप्‍ताहिक राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 30, 2026, 03:25 PM IST
Saptahik Rashifal in Hindi : सप्‍ताह की शुरुआत में ही 3 फरवरी 2026 को बुध गोचर करके कुंभ राशि में आ रहे हैं. उनके पीछे 6 फरवरी को शुक्र भी कुंभ में आएंगे. इससे शनि की राशि में बुध-शुक्र की युति बनेंगी. यह युति सभी राशियों पर असर डालेगी. जानिए मेष से मीन राशि का साप्‍ताहिक राशिफल 2 फरवरी से 6 फरवरी 2026.   

मेष साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और सक्रियता से भरा रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए आराम और दिनचर्या का संतुलन बनाए रखें. धन संपत्ति के मामलों में आय के नए स्रोतों पर विचार करेंगे, हालांकि खर्च भी समानांतर बने रहेंगे. कार्य व्यवसाय में आपकी निर्णय क्षमता की परीक्षा होगी, जल्दबाजी से बचना लाभकारी रहेगा. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह समय आत्ममंथन का है, रणनीति बदलने से परिणाम सुधर सकते हैं. लव लाईफ में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा, बातचीत से गलतफहमी दूर होगी. यात्रा अचानक बन सकती है, समय प्रबंधन जरूरी है. परिवार एवं समाज में आपकी भूमिका मार्गदर्शक की रहेगी. संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मन को प्रसन्न करेगा.

वृष साप्‍ताहिक राशिफल

इस सप्ताह स्थिरता और धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही न करें. धन संपत्ति के लिहाज से रुके हुए पैसे मिलने की संभावना है. कार्य व्यवसाय में पुराने संपर्क लाभ देंगे और विश्वास बढ़ेगा. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा में निरंतर अभ्यास आपको दूसरों से आगे रखेगा. लव लाईफ में मधुरता बढ़ेगी, रिश्ते में भरोसा गहरा होगा. यात्रा सुखद और लाभकारी सिद्ध हो सकती है. परिवार एवं समाज में किसी जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे. संतान की प्रगति से आत्मसंतोष मिलेगा.

मिथुन साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह विचारों की तेजी और संवाद की कुशलता लेकर आएगा. स्वास्थ्य में मानसिक बेचैनी रह सकती है, ध्यान और योग सहायक होंगे. धन संपत्ति के मामले में जोखिम लेने से बचें. कार्य व्यवसाय में मीटिंग और बातचीत से नए अवसर बनेंगे. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा में एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन प्रयास सफल होगा. लव लाईफ में हल्की नोक-झोंक के बाद समझ बढ़ेगी. यात्रा अल्पकालिक रहेगी, पर अनुभव देने वाली होगी. परिवार एवं समाज में आपकी बातों को महत्व मिलेगा. संतान के भविष्य से जुड़ी योजना बनेगी.

कर्क साप्‍ताहिक राशिफल

इस सप्ताह भावनाएं आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं. स्वास्थ्य में पेट या नींद से जुड़ी समस्या उभर सकती है, संयम रखें. धन संपत्ति में सोच-समझकर निवेश करें. कार्य व्यवसाय में सहयोगियों से तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा में धैर्य ही सफलता की कुंजी बनेगा. लव लाईफ में अपनापन और सुरक्षा की भावना प्रबल रहेगी. यात्रा परिवार के साथ होने के संकेत हैं. परिवार एवं समाज में आपकी संवेदनशीलता सराही जाएगी. संतान की भावनाओं को समझने का समय है.

सिंह साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को उभारने वाला रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर अत्यधिक कार्यभार से बचें. धन संपत्ति में लाभ के संकेत हैं, विशेषकर प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यों से. कार्य व्यवसाय में आपकी योजनाएं प्रभावी सिद्ध होंगी. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए साहसिक कदम उठाने पड़ सकते हैं. लव लाईफ में आकर्षण और रोमांच बना रहेगा. यात्रा कार्य संबंधी हो सकती है और फलदायी रहेगी. परिवार एवं समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. संतान के किसी निर्णय पर गर्व महसूस करेंगे.

कन्या साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह व्यवस्था और सूक्ष्मता पर केंद्रित रहेगा. स्वास्थ्य में छोटी-मोटी परेशानी संभव है, लेकिन समय पर ध्यान देने से राहत मिलेगी. धन संपत्ति में खर्च का संतुलन बनाना जरूरी होगा. कार्य व्यवसाय में आपकी मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे सामने आएगा. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा में अनुशासन आपको आगे बढ़ाएगा. लव लाईफ में स्पष्टता जरूरी है, बातों को दबाकर न रखें. यात्रा टल भी सकती है. परिवार एवं समाज में आपकी सलाह उपयोगी सिद्ध होगी. संतान की पढ़ाई से जुड़ा विषय सुलझेगा.

तुला साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह संतुलन और सामंजस्य की परीक्षा लेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से दूरी बनाएं. धन संपत्ति में साझेदारी से लाभ हो सकता है. कार्य व्यवसाय में नए समझौते या करार बनने के संकेत हैं. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा में आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है. लव लाईफ में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. यात्रा सुखद रहेगी और मन हल्का करेगी. परिवार एवं समाज में सामंजस्य बनाए रखने में आपकी भूमिका अहम रहेगी. संतान की किसी उपलब्धि से खुशी मिलेगी.

वृश्चिक साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह गहराई और परिवर्तन का संकेत दे रहा है. स्वास्थ्य में ऊर्जा बनी रहेगी, पर गुस्से पर नियंत्रण रखें. धन संपत्ति में अचानक लाभ या खर्च संभव है. कार्य व्यवसाय में गोपनीय योजनाएं सफल होंगी. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा में कठिन विषयों पर पकड़ मजबूत होगी. लव लाईफ में भावनाएं तीव्र रहेंगी, संतुलन जरूरी है. यात्रा रहस्यमय या आध्यात्मिक स्थान की हो सकती है. परिवार एवं समाज में आपकी दृढ़ता सम्मान दिलाएगी. संतान के स्वभाव में सकारात्मक बदलाव दिखेगा.

धनु साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह सीख और विस्तार का रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें. धन संपत्ति में दीर्घकालीन योजना बनाने का समय है. कार्य व्यवसाय में नए विचारों को समर्थन मिलेगा. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा में भाग्य और परिश्रम दोनों साथ देंगे. लव लाईफ में खुलापन और मित्रता बढ़ेगी. यात्रा ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी. परिवार एवं समाज में आपकी सकारात्मक सोच माहौल को बेहतर बनाएगी. संतान से जुड़ी कोई नई शुरुआत संभव है.

मकर साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह जिम्मेदारियों से भरा रहेगा, लेकिन परिणाम संतोषजनक होंगे. स्वास्थ्य में हड्डी या जोड़ों से जुड़ी सावधानी रखें. धन संपत्ति में स्थिरता बनी रहेगी. कार्य व्यवसाय में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा में निरंतर प्रयास सफलता दिलाएगा. लव लाईफ में गंभीरता और भरोसा बढ़ेगा. यात्रा कार्य के दबाव के कारण थकाने वाली हो सकती है. परिवार एवं समाज में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. संतान के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे.

कुंभ साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह नवीनता और स्वतंत्र सोच का रहेगा. स्वास्थ्य में मानसिक ताजगी बनी रहेगी. धन संपत्ति में अचानक अवसर मिल सकते हैं. कार्य व्यवसाय में तकनीक या नए प्रयोग लाभ देंगे. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा में अलग तरीके से सोचने का फायदा होगा. लव लाईफ में अनपेक्षित मोड़ आ सकता है. यात्रा मित्रों के साथ आनंददायक रहेगी. परिवार एवं समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी. संतान की रचनात्मकता उभरकर सामने आएगी.

मीन साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता से जुड़ा रहेगा. स्वास्थ्य में भावनात्मक थकान संभव है, विश्राम जरूरी है. धन संपत्ति में सोच-समझकर खर्च करें. कार्य व्यवसाय में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा में मन को स्थिर रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा. लव लाईफ में भावनाओं की गहराई बढ़ेगी. यात्रा आध्यात्मिक शांति देने वाली हो सकती है. परिवार एवं समाज में आपकी करुणा सबका दिल जीतेगी. संतान के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन मिलेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

