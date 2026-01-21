Arun Nakshatra Gochar: अरुण का कृतिका नक्षत्र में गोचर इन 5 राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी, चौतरफा धन लाभ के हैं योग

Arun Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रह-नक्षत्रों के गोचर या स्थान परिवर्तन को विशेष महत्व दिया गया है. सभी 12 ग्रह और 27 नक्षत्र समय-समय पर अपनी चाल बदलते रहते हैं. ग्रह-नक्षत्रों की चाल बदलने से कई बार शुभ योगों का भी निर्माण होता है. जबकि, कई बार ग्रह-नक्षत्रों का योग जातक के जीवन में भूचाल भी ला देता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, अरुण 19 फरवरी 2026 को कृतिका नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर करेंगे. इस दिन वे दोपहर 1 बजकर 22 मिनट पर कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. ऐसे में अरुण का यह नक्षत्र परिवर्तन किन 5 राशि वालों के लिए लाभकारी साबित होगा, जानिए.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर व्यक्तित्व में निखार लेकर आएगा. इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी या नेतृत्व का पद मिल सकता है. इसके अलावा आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी, जिससे आप कठिन प्रोजेक्ट्स को भी समय से पहले पूरा कर लेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्क राशि

अरुण का कृतिका नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश करना कर्क राशि वालों के लिए भी अनुकूल माना जा रहा है. इस नक्षत्र गोचर के प्रभाव से रुके हुए धन की प्राप्ति होगी. अगर आपने कहीं निवेश किया है, तो वहां से अचानक बड़े मुनाफे के संकेत हैं. आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और आप कोई नई लग्जरी वस्तु या वाहन खरीद सकते हैं.

तुला राशि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अरुण का यह गोचर तुला राशि वालों के लिए किसी बड़े राजयोग से कम नहीं है. इस अवधि में समाज और ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता या प्रमोशन मिल सकता है. अगर आप राजनीति या प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो यह समय आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

यह भी पढ़ें: फरवरी में सूर्य की ट्रिपल चाल! इन 5 राशि वालों को मिलेगी करियर और धन में जबरदस्त सफलता

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए अरुण का नक्षत्र परिवर्तन भाग्य भाव को जगाएगा करेगा. ऐसे में इस दौरान लंबे समय से अटके हुए काम अचानक बनने लगेंगे. विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के प्रयास सफल होंगे. आपका झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ेगा, जिससे आपको मानसिक शांति और स्पष्टता मिलेगी.

मीन राशि

अरुण का मीन राशि पर भी विशेष प्रभाव रहता है. ऐसे में अरुण के इस नक्षत्र गोचर से आपके करियर के लिए गेम-चेंजर साबित होगा. जो लोग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या रिसर्च के क्षेत्र में हैं, उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. इस दौरान आमदनी के नए और आधुनिक स्रोत से जबरदस्त लाभ हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)