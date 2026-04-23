Advertisement
trendingNow13189081
Hindi Newsऐस्ट्रोAstro Tips: Astro Tips: एक रात में करोड़ों कमाने का कर रहा मन, चारों ओर फैला है भ्रम? समझ लें इस पापी ग्रह का आप पर है बुरा प्रभाव, करें ये उपाय!

Astro Tips: Astro Tips: एक रात में करोड़ों कमाने का कर रहा मन, चारों ओर फैला है भ्रम? समझ लें इस पापी ग्रह का आप पर है बुरा प्रभाव, करें ये उपाय!

Ashubh Rahu Ke Upay: राहु पापी ग्रह है और जब किसी जातक पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है तो जातक अचानक अमीर बनना चाहता है, भ्रम में पड़ता है और कई परेशानियों से जूझने लगता है. ऐसे में राहु के अशुभ को दूर करने के लिए कुछ उपाय करने के बारे में बताया गया है जिसके बारे में इस लेख में हम जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

rahu (AI Photo)
rahu (AI Photo)

Rahu Ke Upay: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौ ग्रह के जातकों पर शुभ-अशुभ प्रभाव समय-समय पर पड़ते रहते हैं. सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र से लेकर मंगल, गुरु, शनि और छायाग्रह राहु-केतु समय-समय पर अपने दोष और शुभ प्रभाव से जातकों का लाभ और हानि करवाते हैं. विशेषकर अगर बात राहु की करें तो यह एक अशुभ छाया ग्रह माना गया जिसे पापी ग्रह भी कहते हैं. यह एक तमस प्रभाव वाला राक्षस ग्रह है जो वक्री चाल चलता है. इस लेख में हम राहु से जुड़ी कुछ बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जैसे- अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष हो या राहु का बुरा प्रभाव जातक पर पड़ रहा हो तो इसके क्या लक्षण जातक में दिखते हैं, राहु दोष दूर करने के लिए क्या उपाय करें, राहु को मजबूत कैसे करें.

शुभ राहु के लक्षण क्या है?
शुभ राहु व्यक्ति में निडरता, बहादुरी और आत्मविश्वास लाता है. अगर आपकी कुंडली में राहु बली है यानी  मजबूत, शुभ या उच्च अवस्था हो तो आप धार्मिक होते जाएंगे. अचानक बड़ा धन लाभ और प्रसिद्धि पाएंगे. घर बैठे ही सफलता प्राप्त होगी और रातोंरात धनवान बन जाएंगे. कुंडली में राहु शुभ हो तो जीवन में लाभ की स्थिति हमेशा बनी रहती है.

अशुभ राहु के लक्षण क्या है?
ज्योतिष में राहु के राक्षसी होना अशुभ माना गया है. कुंडली में  राहु के राक्षसी होने पर जातक मतलबी हो जाता है, भौतिक सुख की लालसा बढ़ जाती है, मन में छल आजाता और जातक बिना मेहनत के तुरंत बड़ी धनराशि कमाना चाहता है. अशुभ राहु या राहु दोष अचानक बिना कारण तनाव, नींद में डरावने सपने आना, बनते काम बिगड़ने लगना या हर तरफ भ्रम फैलना, अगर जीवन में ये संकेत अधिक दिखने लगे तो समझिए छाया ग्रह राहु का आप पर बुरा प्रभाव है. कुंडली में राहु दोष भ्रम, धोखा और मानसिक तनाव को बढ़ाता है. लेकिन ज्योतिष में राहु दोष का भी काट है. मंत्र जाप और कुछ सरल उपाय जीवन में स्थिरता ला सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

राहु खराब होने के ये हैं लक्षण
राहु खराब होने के वैसे तो कई लक्षण है लेकिन कुछ लक्षण जातक में साफ-साफ दिखते हैं. बुरा राहु जातक को शारीरिक और मानसिक रूप से बड़ी ही नकारात्मकता से प्रभावित करता है. आइए इसके लक्षण जान लें.
राहु खराब होने पर पेट संबंधी समस्या होती है.
राहु खराब होने पर सिर में दर्द की शिकायत होती है.
राहु खराब होने पर करीबी रिश्ते खराब होने लगते हैं.
राहु खराब होने पर मन भ्रमित होता है.
राहु खराब होने पर खुद अति अत्मविश्वास होने लगता है.
राहु खराब होने व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगता है.
राहु खराब होने अचानक बड़ी आर्थिक हानि होने लगती है.
राहु खराब होने पर साथ काम करने वालों से टकराव होने लगता है.
राहु खराब होने पर व्यक्ति अधिक गुस्सा करता है.
राहु खराब होने पर जातक कड़वा बोलने लगते हैं.
राहु खराब होने पर वाहन दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं.
राहु खराब होने पर जातक ऐसा काम करने लगते हैं कि उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है.
राहु खराब होने पर संगति बुरी होने लगती है और जातक नशा आदि करने लगते हैं.
राहु खराब होने पर व्यक्ति की बदनामी होती है.
राहु खराब होने पर व्यक्ति बड़ी-बड़ी और खोली बातें करता है.
राहु खराब होने पर व्यक्ति एक रात में करोड़ों कमा लेना चाहता है.
राहु खराब होने पर व्यक्ति छुआ आदि में भी पड़ सकता है.

राहु के दोष से बचने के उपाय:
राहु के दोष से बचने के लिए जातक को नीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है.
राहु के दोष से बचने के लिए जातक को शराब और मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए.
राहु के दोष से बचने के लिए जातक को शिव साहित्य व शिवपुराण का पाठ करना शुभ होता है.
राहु के दोष से बचने के लिए जातक को सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए.

राहु को मजबूत करने के उपाय

  • अमावस्या के दिन अगर पीपल के नीचे दीपक जलाएं तो राहु को सकारात्मक किया जा सकता है.

  • गरीबों को जूता-चप्पल या नीले वस्त्र दान करें व भोजन करवाएं.

  • घर में राहु यंत्र की स्थापना करें और रसोईघर में ही भोजन करें.

  • शरीर में पानी की कमी न होने दें और शिव सहस्रनाम का पाठ करें.

  • राहु को शांत करने के लिए हनुमत सहस्त्रनाम का पाठ करना भी अति शुभ होगा.

  • ज्ञान की देवी सरस्वती राहु की इष्ट देवी हैं तो सरस्वती पूजा करें. भ्रम दूर होगा और गलत लोगों की संगति से बचे रहेंगे.

  • राहु का मंत्र का जाप करें. मंत्र है- ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं स: राहवे नम:

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Dream Astrology: सपने में बार-बार दिख रही है किसी मौत, क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े गहरे संकेत? जानें

और पढ़ें- अद्भुत वास्तुकला से सजा एक मंदिर जहां शाम के बाद जाना मना है, चहल-पहल के बाद गहरे सन्नाटे का क्या है रहस्य? जानें

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

TMC बनाम BJP की जोरदार टक्कर में पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग शुरू; सुरक्षा के कड़े इंतजाम
West Bengal Election 2026
TMC बनाम BJP की जोरदार टक्कर में पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग शुरू; सुरक्षा के कड़े इंतजाम
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
बंगाल-तमिलनाडु में वोटिंग आज, ममता-स्टालिन की साख दांव पर
West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Assam Election 2026
बंगाल-तमिलनाडु में वोटिंग आज, ममता-स्टालिन की साख दांव पर
तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी तेज बारिश
weather update
तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी तेज बारिश
बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा सरकार
Assembly Elections 2026
बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा सरकार
क्या तमिलनाडु में फिर लौटेगी DMK या AIADMK की होगी वापसी? आज पब्लिक सुनाएगी फैसला
Assembly Election 2026
क्या तमिलनाडु में फिर लौटेगी DMK या AIADMK की होगी वापसी? आज पब्लिक सुनाएगी फैसला
बंगाल के सियासी रण का आज पहला चरण, चुनाव में क्या-क्या बदला देखेंगे मतदाता?
Bengal Assembly Elections
बंगाल के सियासी रण का आज पहला चरण, चुनाव में क्या-क्या बदला देखेंगे मतदाता?
भारत का कौन सा राज्य कहलाता है ‘कोयला किंग’? उत्पादन न करे तो 'बत्ती' हो जाएगी गुल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का कौन सा राज्य कहलाता है ‘कोयला किंग’? उत्पादन न करे तो 'बत्ती' हो जाएगी गुल
'हिंदू संप्रदायों को एक-दूसरे के लिए मंदिरों के द्वार खोलने होंगे': जस्टिस नागरत्ना
Supreme Court
'हिंदू संप्रदायों को एक-दूसरे के लिए मंदिरों के द्वार खोलने होंगे': जस्टिस नागरत्ना
घाटी में NIA का बड़ा एक्शन, सुसाइड अटैक केस में JeM के गुर्गो की संपत्तियां जब्त
Jammu-kashmir
घाटी में NIA का बड़ा एक्शन, सुसाइड अटैक केस में JeM के गुर्गो की संपत्तियां जब्त