Astro Tips: Astro Tips: एक रात में करोड़ों कमाने का कर रहा मन, चारों ओर फैला है भ्रम? समझ लें इस पापी ग्रह का आप पर है बुरा प्रभाव, करें ये उपाय!

Rahu Ke Upay: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौ ग्रह के जातकों पर शुभ-अशुभ प्रभाव समय-समय पर पड़ते रहते हैं. सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र से लेकर मंगल, गुरु, शनि और छायाग्रह राहु-केतु समय-समय पर अपने दोष और शुभ प्रभाव से जातकों का लाभ और हानि करवाते हैं. विशेषकर अगर बात राहु की करें तो यह एक अशुभ छाया ग्रह माना गया जिसे पापी ग्रह भी कहते हैं. यह एक तमस प्रभाव वाला राक्षस ग्रह है जो वक्री चाल चलता है. इस लेख में हम राहु से जुड़ी कुछ बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जैसे- अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष हो या राहु का बुरा प्रभाव जातक पर पड़ रहा हो तो इसके क्या लक्षण जातक में दिखते हैं, राहु दोष दूर करने के लिए क्या उपाय करें, राहु को मजबूत कैसे करें.

शुभ राहु के लक्षण क्या है?

शुभ राहु व्यक्ति में निडरता, बहादुरी और आत्मविश्वास लाता है. अगर आपकी कुंडली में राहु बली है यानी मजबूत, शुभ या उच्च अवस्था हो तो आप धार्मिक होते जाएंगे. अचानक बड़ा धन लाभ और प्रसिद्धि पाएंगे. घर बैठे ही सफलता प्राप्त होगी और रातोंरात धनवान बन जाएंगे. कुंडली में राहु शुभ हो तो जीवन में लाभ की स्थिति हमेशा बनी रहती है.

अशुभ राहु के लक्षण क्या है?

ज्योतिष में राहु के राक्षसी होना अशुभ माना गया है. कुंडली में राहु के राक्षसी होने पर जातक मतलबी हो जाता है, भौतिक सुख की लालसा बढ़ जाती है, मन में छल आजाता और जातक बिना मेहनत के तुरंत बड़ी धनराशि कमाना चाहता है. अशुभ राहु या राहु दोष अचानक बिना कारण तनाव, नींद में डरावने सपने आना, बनते काम बिगड़ने लगना या हर तरफ भ्रम फैलना, अगर जीवन में ये संकेत अधिक दिखने लगे तो समझिए छाया ग्रह राहु का आप पर बुरा प्रभाव है. कुंडली में राहु दोष भ्रम, धोखा और मानसिक तनाव को बढ़ाता है. लेकिन ज्योतिष में राहु दोष का भी काट है. मंत्र जाप और कुछ सरल उपाय जीवन में स्थिरता ला सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राहु खराब होने के ये हैं लक्षण

राहु खराब होने के वैसे तो कई लक्षण है लेकिन कुछ लक्षण जातक में साफ-साफ दिखते हैं. बुरा राहु जातक को शारीरिक और मानसिक रूप से बड़ी ही नकारात्मकता से प्रभावित करता है. आइए इसके लक्षण जान लें.

राहु खराब होने पर पेट संबंधी समस्या होती है.

राहु खराब होने पर सिर में दर्द की शिकायत होती है.

राहु खराब होने पर करीबी रिश्ते खराब होने लगते हैं.

राहु खराब होने पर मन भ्रमित होता है.

राहु खराब होने पर खुद अति अत्मविश्वास होने लगता है.

राहु खराब होने व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगता है.

राहु खराब होने अचानक बड़ी आर्थिक हानि होने लगती है.

राहु खराब होने पर साथ काम करने वालों से टकराव होने लगता है.

राहु खराब होने पर व्यक्ति अधिक गुस्सा करता है.

राहु खराब होने पर जातक कड़वा बोलने लगते हैं.

राहु खराब होने पर वाहन दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं.

राहु खराब होने पर जातक ऐसा काम करने लगते हैं कि उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है.

राहु खराब होने पर संगति बुरी होने लगती है और जातक नशा आदि करने लगते हैं.

राहु खराब होने पर व्यक्ति की बदनामी होती है.

राहु खराब होने पर व्यक्ति बड़ी-बड़ी और खोली बातें करता है.

राहु खराब होने पर व्यक्ति एक रात में करोड़ों कमा लेना चाहता है.

राहु खराब होने पर व्यक्ति छुआ आदि में भी पड़ सकता है.

राहु के दोष से बचने के उपाय:

राहु के दोष से बचने के लिए जातक को नीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है.

राहु के दोष से बचने के लिए जातक को शराब और मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए.

राहु के दोष से बचने के लिए जातक को शिव साहित्य व शिवपुराण का पाठ करना शुभ होता है.

राहु के दोष से बचने के लिए जातक को सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए.

राहु को मजबूत करने के उपाय

अमावस्या के दिन अगर पीपल के नीचे दीपक जलाएं तो राहु को सकारात्मक किया जा सकता है.

गरीबों को जूता-चप्पल या नीले वस्त्र दान करें व भोजन करवाएं.

घर में राहु यंत्र की स्थापना करें और रसोईघर में ही भोजन करें.

शरीर में पानी की कमी न होने दें और शिव सहस्रनाम का पाठ करें.

राहु को शांत करने के लिए हनुमत सहस्त्रनाम का पाठ करना भी अति शुभ होगा.

ज्ञान की देवी सरस्वती राहु की इष्ट देवी हैं तो सरस्वती पूजा करें. भ्रम दूर होगा और गलत लोगों की संगति से बचे रहेंगे.

राहु का मंत्र का जाप करें. मंत्र है- ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं स: राहवे नम:

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Dream Astrology: सपने में बार-बार दिख रही है किसी मौत, क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े गहरे संकेत? जानें

और पढ़ें- अद्भुत वास्तुकला से सजा एक मंदिर जहां शाम के बाद जाना मना है, चहल-पहल के बाद गहरे सन्नाटे का क्या है रहस्य? जानें