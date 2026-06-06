/Asrto Tips: मोबाइल नंबर को हल्के में न लें, लास्ट डीजिट बिगाड़ सकता है खेल, जानें कौन से अंक होते हैं शुभ और अशुभ

Mobile Number Astro Tips: मोबाइल फोन का इस्तेमाल आज के समय में जोरोशोरों से किया जा रहा है. बिजनेस से लेकर पढ़ाई लिखाई और नौकरी के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल आम बात है. बड़े से बड़े काम एक मोबाइल फोन से कर लिया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल नंबर का लास्ट डीजिट किस तरह से किसी व्यक्ति के जीवन पर शुभ-अशुभ रूप से प्रभाव डाल सकते हैं. आपका मोबाइल नंबर कई बार आपके लिए सफलता के रास्ते खोल सकता है तो कई बार मोबाइल फोन का लास्ट नंबर आपके काम को बिगाड़ सकता है. 0 से 9 तक मोबाइल नंबर के लास्ट डीजिट से क्या पता चलता है, आइए जानें.
मोबाइल नंबर का लास्ट डीजिट 0
जिन लोगों के मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 0 होता है उन लोगों को केवल काम के लिए कॉल आती हैं. हालांकि ऐसे लोगों के काम का परिणाम ज्यादातर बार जीरो ही होता है यानी किए गए काम का कोई परिणाम नहीं निकलता है. ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं करता है. बिजनेस जुड़ी कॉल तो आएगी लेकिन अड़चने भी उसके साथ ही आ जाती हैं.
मोबाइल नंबर का लास्ट डीजिट- 1
मोबाइल नंबर के लास्ट डीजिट में 1 होने से व्यक्ति के पास औरों से बहुत कम कॉल आती है. केवल काम के लिए ही कॉल आती है. अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के सामान जैसे कपड़े पर्स आदि का बिजनेस करने वाले व्यक्ति के मोबाइल नंबर का लास्ट अंक 1 होतो बिजनेस में समस्या आती है और सही ग्राहकों के कॉल नहीं आते हैं.
मोबाइल नंबर का लास्ट डीजिट- 2
मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 2 हो तो बहुत सारे कॉल आते हैं. ऐसे लोगों के पास लोग कॉल करके अपनी इमोशनल बाते करते हैं. ये लोग दूसरों के दुखों को सुनते हैं. ये लोग बेझिझक कितनी भी देर तक बात करते हैं. ऐसे लोगों के पास महिलाओ के फोन ज्यादा आते हैं.
मोबाइल नंबर का लास्ट डीजिट- 3
मोबाइल नंबर का आखिरी अंक अगर 3 हो तो ऐसे लोगों के पास बड़े-बड़े लोगों की कॉल आती है. ऐसे नंबर पर बहुत ज्यादा कॉल आती है. ऐसे फोन नंबर वाले लोग बातचीत में ज्ञान से जुड़ी और ऊंची बाते करते हैं.
मोबाइल नंबर का लास्ट डीजिट- 4
मोबाइल नंबर आखिरी डीजिट 4 हो तो ऐसे लोगों के बाद शेखी बघारने वाले लोगों की कॉल ज्यादा आती है. ग्राहक खूब मोलभाव करने वाले होते हैं और भ्रमित करते हैं. ऐसे फोन नंबर वाले लोगों को काम के पैसा तो मिलते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ मोबाइल फोन पर बातचीत करने या मोबाइल फोन के जरिए फ्रॉड हो जाता है.
मोबाइल नंबर का लास्ट डीजिट- 5
जिनके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 5 होता है उन्हें बहुत कॉल आती हैं. ऐसे लोग बिजनेस जुड़े मामलों को फोन से ही सुलझा लेते हैं. मोबाइल फोन से ही खूब पैसा कमा लेते हैं. अपनी बातों से दिल जीत लेते हैं. इन लोगों के साथ खूब दोस्ती होती है और
मोबाइल नंबर का लास्ट डीजिट- 6
जिन लोगों के मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6 है तो ऐसे लोग मीठी बातें करते हैं और बिजनेस में होशियारी से काम करते हैं. प्रॉपर्टी संबंधी काम करने वालों को ऐसा नंबर लेना चाहिए. मोबाइल फोन के लास्ट नंबर में 6 हो तो ऐसे लोगों को महिलाओं की कॉल ज्यादा आती है.
मोबाइल नंबर का लास्ट डीजिट- 7
जिन लोगों के मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 7 हो तो ऐसे लोगों को फोन कॉल पर मिलने वाले आश्वासन पर भरोसे नहीं करना चाहिए. आईटी, सॉफ्टवेयर या ज्योतिषी संबंधी कार्यों में लगे लोगों को ऐसा फोन नंबर लाभ कराता है.
मोबाइल नंबर का लास्ट डीजिट- 8
मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 8 होने पर व्यक्ति को काम से काम कॉल आते हैं. रसूखदार लोगों के कॉल ज्यादा आएगा. ऐसे लोग फोन नंबंर वाले लोगों के काम में रुकावटें आती है. ऐसे लोग फालतू की बातें शुरू होते ही फोन काट सकते हैं.
मोबाइल नंबर का लास्ट डीजिट- 9
जिन लोगों के मोबाइल नंबर का आखिरी डीजिट 9 होता है वो कॉल पर जोश के साथ बात करते हैं. ऐसे लोग बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन उसे पूरा भी करते हैं. सकारात्मक और अच्छी बातें करते हैं. ऐसे लोग बिजनेस या नौकरी से जुड़े अपने गोल को पूरा करचे हैं और किसी से बिना कारण यानी गॉसिप करने के लिए बात नहीं करते हैं.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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