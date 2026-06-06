/Asrto Tips: मोबाइल नंबर को हल्के में न लें, लास्ट डीजिट बिगाड़ सकता है खेल, जानें कौन से अंक होते हैं शुभ और अशुभ

मोबाइल नंबर का लास्ट डीजिट- 5

जिनके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 5 होता है उन्हें बहुत कॉल आती हैं. ऐसे लोग बिजनेस जुड़े मामलों को फोन से ही सुलझा लेते हैं. मोबाइल फोन से ही खूब पैसा कमा लेते हैं. अपनी बातों से दिल जीत लेते हैं. इन लोगों के साथ खूब दोस्ती होती है और



मोबाइल नंबर का लास्ट डीजिट- 6

जिन लोगों के मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6 है तो ऐसे लोग मीठी बातें करते हैं और बिजनेस में होशियारी से काम करते हैं. प्रॉपर्टी संबंधी काम करने वालों को ऐसा नंबर लेना चाहिए. मोबाइल फोन के लास्ट नंबर में 6 हो तो ऐसे लोगों को महिलाओं की कॉल ज्यादा आती है.



मोबाइल नंबर का लास्ट डीजिट- 7

जिन लोगों के मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 7 हो तो ऐसे लोगों को फोन कॉल पर मिलने वाले आश्वासन पर भरोसे नहीं करना चाहिए. आईटी, सॉफ्टवेयर या ज्योतिषी संबंधी कार्यों में लगे लोगों को ऐसा फोन नंबर लाभ कराता है.