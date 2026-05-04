Election Result Today: मंगल-शनि समेत 4 ग्रहों की चाल से बदलेगा बंगाल का भाग्य! इन राज्यों में भी दिखेंगे चौंकाने वाले असर

Election Result 2026 Astrology Prediction: 4 मई 2026 यानी कि आज 5 राज्‍यों की किस्‍मत का फैसला होगा. पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में हुए चुनावों की मतगणना से पहले जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता बता रहे हैं कि किस राज्‍य में किसकी सरकार आने की संभावना है.

खासतौर पर पश्चिम बंगाल के नतीजों पर पूरे देश की नजरें टिकी हुईं हैं, जहां बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है. टीएमसी अपनी सरकार बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है.

मंगल देंगे तेज उतार-चढ़ाव

चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक समीकरण अपनी जगह हैं, लेकिन ज्योतिषीय संकेत बता रहे हैं कि इस बार नतीजों का दिन भारी उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. मीन राशि में शनि के साथ बैठे मंगल काउंटिंग के दौरान बार-बार नतीजों के उलटने की स्थिति पैदा करेंगे. जिसके कारण आखिरी समय में ही असली हार-जीत तय हो पाएगी. लिहाजा पूरा दिन संस्‍पेंस में ही बीतेगा.

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राजनीति के लिए बहुत अहम है बुधादित्‍य राजयोग

इस समय सूर्य और बुध मंगल की राशि मेष में साथ बैठकर बुधादित्‍य राजयोग बना रहे हैं. राजनीति और सत्ता के लिए यह योग बेहद महत्वपूर्ण माना गया है.

राजनीति में बुधादित्य योग का सीधा मतलब है- तेज सूचना प्रवाह, अचानक नैरेटिव बदलना, शुरुआती रुझानों का भ्रम पैदा करना और अंतिम चरण में तस्वीर का अधिक साफ होकर सामने आना. यही कारण है कि 4 मई की सुबह आने वाले शुरुआती रुझान अंतिम नतीजों की पूरी कहानी नहीं बताएंगे. तस्‍वीर अंत में ही साफ होगी.

वहीं मंगल और शनि के कारण पैदा हुआ राजनीतिक ध्रुवीकरण, तनाव और इस कड़े मुकाबले को और तीखा बना रहा है. ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा और कितने कम अंतर से जीत का फांसला तय होगा, यह कहना बहुत मुश्किल है.

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जीती हुई बाजी हार सकते हैं

ऐस्‍ट्रोलॉजर दिलीप गुप्‍ता कहते हैं कि ज्योतिषीय दृष्टि से बंगाल इस बार सबसे अधिक संवेदनशील दिखाई दे रहा है. अग्नि और वायु तत्व का प्रभाव यहां मुकाबले को बेहद करीबी बना रहा है. इसका सीधा अर्थ है कि शुरुआती घंटों में बढ़त लेने वाली पार्टी अंत तक उसी स्थिति में रहे, यह जरूरी नहीं.

चूंकि राजनीतिक रूप से मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है. ग्रह संकेत बता रहे हैं कि शहरी सीटों, सीमांत इलाकों और हाई-प्रोफाइल सीटों पर बड़े उलटफेर संभव हैं.

महिला वोटर, ग्रामीण बेल्ट और संगठनात्मक मजबूती निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में सुबह के 3 घंटे के रुझान सीटों पर शुरुआती बढ़त का भ्रम पैदा कर सकते हैं, जबकि शाम तक प्रत्‍याशी जीती हुई बाजी हार भी सकता है.

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बंगाल में बड़ा राजनीतिक संदेश

ज्योतिषीय संकेत यह बताते हैं बंगाल में अंतिम अंतर छोटा लेकिन राजनीतिक संदेश बड़ा हो सकता है. यानी कि यहां बड़े राजनीतिक उलटफेर की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है.

अन्‍य राज्‍यों में भी चौंका सकते हैं नतीजे

केरल की बात करें तो यहां परिवर्तन की ऊर्जा सक्रिय दिख रही है. जल तत्व प्रधान प्रदेश होने के कारण सत्ता परिवर्तन की संभावना थोड़ी मजबूत लगती है. यानी कि यूडीएफ के सरकार में आने की उम्‍मी है.

वहीं तमिलनाडु में ग्रह स्थिति पूर्ण सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि संशोधित जनादेश का संकेत देती है. असम में ग्रह स्थिति स्थिरता और सत्ता संरक्षण की ओर इशारा कर रही है. यानी कि यहां बीजेपी के नेतृत्‍य वाली एनडीए फिर से जीत सकती है. पुडुचेरी में मुकाबला करीबी रह सकता है और एनडीए के सरकार बनाने की संभावना है.

कुल मिलाकर 4 मई 2026 का सबसे बड़ा रोमांच पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है. सूर्य-बुध के बुधादित्य योग के कारण शुरुआती रुझान चौंका सकते हैं, लेकिन अंतिम तस्वीर देर दोपहर या शाम तक जाकर ही स्पष्ट होगी. बंगाल में इस बार सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश और भविष्य की दिशा तय करने वाला जनादेश निकल सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)