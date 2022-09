Astro Remedies: जेब में नहीं रुक रहा पैसा तो कर लें ये अचूक उपाय, रुपयों से भरा रहेगा पर्स

Most Powerful Totke for Money in Hindi: बेवजह पैसे खर्च होना, बार-बार धन हानि होना या हमेशा पैसों की तंगी रहना, ये ऐसी समस्‍याएं हैं जो कई लोगों के जीवन में होती हैं. महीना खत्‍म होने से कई दिन पहले ही लोगों के पर्स खाली हो जाते हैं. पैसों की ये कमी उनके जीवन में कई परेशानियां लाती है और उन्‍हें सुकून से जीने नहीं देती है. इसलिए पैसों की तंगी दूर करने और धनवान बनने के लिए ज्‍योतिषीय उपाय कर लें.

पर्स में पैसा नहीं रुकता तो करें उपाय

- यदि पैसा तेजी से खर्च होता है और महीने के ज्‍यादातर समय पर्स खाली रहता है तो पर्स में डेढ़ इंच लंबा और एक इंच चौड़ा चांदी का टुकड़ा महालक्ष्मी के मंत्र से सिद्ध करके हरे कपड़े में लपेटकर रख लें. इससे बेवजह का खर्च भी रुकेगा और पैसे आने के नए रास्‍ते खुलेंगे.

- यदि कुंडली में राहु बुरी स्थिति में हो या राहु की महादशा चल रही हो तो ऐसा व्‍यक्ति नशे की लत का शिकार हो जाता है. वह नशा छोड़ भी नहीं पाता है और उसका पैसा-संपत्ति बर्बाद हो जाती है. इसलिए तत्‍काल नशा छोड़ने का प्रयास न करें. ऐसे में राहु शांति के लिए शनिवार का व्रत रखें. कौए को मीठी रोटी खिलाएं. गरीब कन्‍या की शादी में दान करें या कन्‍यादान करें.

- राहु की खराब स्थिति खूब खर्च कराती है और व्‍यक्ति को गरीब बनाती है. इससे बचने के लिए भगवान शंकर की सच्‍चे मन से आराधना करें. जल्‍द राहत मिलेगी.

