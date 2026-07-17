/Astro Tip: इस योग में जन्मे लोगों की होती है हीरे सी चमकती किस्मत, सुख से काटते हैं पूरी जिंदगी!

ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, किसी व्यक्ति के ऊपर उसके जन्म के समय की ग्रहों की स्थिति, योग, नक्षत्र और चंद्रमा की स्थित का प्रभाव पूरे जीवन पर बना रहता है. ध्यान दें ज्योतिष शास्त्र में 27 योग बताए गए हैं. इनमें से जिस भी योग में किसी बच्चे का जन्म होता है उस पर उस योग का गहरा प्रभाव होता है. कुछ योग शुभ तो कुछ अशुभ होते हैं. 27 योगों में से एक सौभाग्य योग का विशेष महत्व बताया गया है जिसमें विवाह से लेकर सगाई, गृह प्रवेश या व्यापार जैसे कार्य को शुरू करना अति शुभ माना जाता है. वहीं सौभाग्य योग में जन्में लोग अति सौभाग्यशाली माने जाते हैं.