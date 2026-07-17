/Astro Tip: इस योग में जन्मे लोगों की होती है हीरे सी चमकती किस्मत, सुख से काटते हैं पूरी जिंदगी!

ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, किसी व्यक्ति के ऊपर उसके जन्म के समय की ग्रहों की स्थिति, योग, नक्षत्र और चंद्रमा की स्थित का प्रभाव पूरे जीवन पर बना रहता है. ध्यान दें ज्योतिष शास्त्र में 27 योग बताए गए हैं. इनमें से जिस भी योग में किसी बच्चे का जन्म होता है उस पर उस योग का गहरा प्रभाव होता है. कुछ योग शुभ तो कुछ अशुभ होते हैं. 27 योगों में से एक सौभाग्य योग का विशेष महत्व बताया गया है जिसमें विवाह से लेकर सगाई, गृह प्रवेश या व्यापार जैसे कार्य को शुरू करना अति शुभ माना जाता है. वहीं सौभाग्य योग में जन्में लोग अति सौभाग्यशाली माने जाते हैं.
वैसे से तो सभी योगों का अपना महत्व है लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौभाग्य योग को एक अति शुभ, सौभाग्यशाली और मंगलकारी योग माना गया है. आइए इस योग के बारे में विस्तार से जानें.
सौभाग्य योग के नाम में ही सौभाग्य है जिसका मतलब है अच्छा भाग्य या सुख-समृद्धि दिलाने वाला भाग्य. इस योग के स्वामी ब्रह्म देव हैं. इस योग पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है. जो किसी भी जातक के जीवन में सुख, समृद्धि और निरंतर सफलता का कारक माना जाता है. सौभाग्य यानी सुंदर भाग्य का कारक यह योग चौथा नित्य योग है.
सौभाग्य योग में जन्मा व्यक्ति भाग्यशाली और सर्वगुण संपन्न होता है जो अपने गुणों के कारण ही अपनी पहचान बनाता है. ज्योतिष शास्त्र की मानें तो इस योग में जन्मे लोग अपने कर्मों के दम पर और भाग्य का साथ पाकर जीवन में एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल करते हैं. इस योग में जन्मे जातकों को कई विषयों का ज्ञान होता है. ये लोग अपने काम को लेकर उत्साहित रहते हैं और हर बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना चतुराई से करते हैं. ये लोग अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं.
सौभाग्य योग में जन्मे लोग की एक विशेष बात ये भी होती है कि ये लोग इतने अधिक भाग्यशाली होते हैं कि और इनकी आभा (ऑरा) इतनी पवित्र होती है कि अगर ये किसी के घर में एक रात के लिए सो जाएं तो उस घर के लोगों का भाग्य खुल सकता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. ये जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)