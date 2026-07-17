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Astro Tip: इस योग में जन्मे लोगों की होती है हीरे सी चमकती किस्मत, सुख से काटते हैं पूरी जिंदगी!

Saubhagya Yoga: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 27 योग है जिनमें से कुछ शुभ हैं तो कुछ योग अशुभ माने जाते हैं. इस लेख में हम उस योग के बारे में विस्तार से जानेंगे जिसमें जन्मे लोगों की किस्मत हीरे की तरह चमकती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 17, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:49 PM IST
Astro Tip: इस योग में जन्मे लोगों की होती है हीरे सी चमकती किस्मत, सुख से काटते हैं पूरी जिंदगी!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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