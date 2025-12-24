Astro Tips 2026: नए साल में सूर्य सा चमकेगा आपका भाग्य! घर ले आएं ये शुभ चीजें, खिंचा चला आएगा पैसा

Astro Tips 2026 : अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, आने वाला साल 2026 मुख्य रूप से सूर्य का माना जा रहा है. हिंदू धर्म में सूर्य देव को ऊर्जा, अच्छी सेहत, नेतृत्व क्षमता और नई शुरुआत का कारक माना जाता है. जब साल का स्वामी ग्रहों का राजा सूर्य हो, तो यह समय सोई हुई किस्मत को जगाने और जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए उत्तम होता है. ऐसे में अगर आप आने वाले नए साल में करियर, अच्छी सेहत, सामाजिक प्रतिष्ठा और नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के कुछ उपाय वरदान समान साबित हो सकते हैं. चलिए, जानते हैं कि साल 2026 में किन ज्योतिषीय उपायों से आपकी किस्मत चमक सकती है.

नए साल में घर लाएं सूर्य देव से जुड़ी ये चीजें

तांबे का सूर्य- तांबा सूर्य की प्रिय धातु है. 2026 में घर के मुख्य द्वार पर या पूर्व दिशा की दीवार पर तांबे का सूर्य चिह्न लगाना अत्यंत शुभ रहेगा. इसे घर में लगाने से निगेटिव एनर्जी कोसों दूर भाग जाएगी और घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. इस उपाय से मान-समम्मान में भी वृद्धि होगी.

7 घोड़ों वाली सूर्य देव की तस्वीर- सफेद रंग के सात घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य देव की तस्वीर प्रगति का प्रतीक है. इसलिए नए साल में इसे घर की पूर्व दिशा में लगाएं. इस तस्वीर को घर में लगाने से तरक्की के साथ-साथ घर में सुख-समृद्धि भी आएगी.

सूर्य देव की पीतल या तांबे की मूर्ति- अगर आप नए साल पर मंदिर के लिए नई मूर्ति लाने का सोच रहे हैं, तो सूर्य देव की प्रतिमा लाएं. इसे ईशान कोण या पूर्व दिशा में स्थापित करें. मान्यता है कि रोजना इस मूर्ति को देखने के आत्मविश्वास बढ़ता है. साथ ही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है.

2026 के लिए सूर्य देव के अचूक उपाय

सूर्य के अर्घ्य देने का नियम- नए साल के पहले दिन सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें लाल फूल, रोली (कुमकुम) और थोड़े अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें. ध्यान रहे कि अर्घ्य देते समय दोनों हाथ सिर से ऊपर होने चाहिए ताकि जल की धारा से सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ें.

शक्तिशाली मंत्रों का जाप- सूर्य देव को अर्घ्य देते समय या पूजा के दौरान "ॐ सूर्याय नमः" या "ॐ घृणि सूर्याय नमः" का कम से कम 11 बार जाप करें. यह मंत्र पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है. इसके अलावा आप चाहें तो नए साल से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं. इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से शरीर निरोग रहता है.

रविवार का विशेष दान- शास्त्रों के अनुसार, चूंकि 2026 सूर्य का वर्ष है, इसलिए रविवार के दिन दान का महत्व बढ़ जाता है. इस दिन गुड़, गेहूं, तांबे के बर्तन या लाल वस्त्र का दान किसी जरूरतमंद को करें. इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है.

पूर्व दिशा का वास्तु उपाय- सूर्य देव की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत पूर्व दिशा है. नए साल में यह तय करें कि आपके घर की पूर्व दिशा साफ-सुथरी और खाली हो. यहां कूड़ा या भारी फर्नीचर रखने से बचें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)