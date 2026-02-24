Astro Tips: घर की सुख-शांति पर भारी पड़ सकती हैं ये 6 आदतें! महिलाएं रात में भूलकर भी न करें ये काम

Astro Tips for Prosperity: ज्योतिष शास्त्र में सूर्यास्त और रात्रि के पहले प्रहर के कुछ हिस्से को संधि काल कहा गया है. मान्यता है कि संधि काल ही वह समय होता है, जब धन की देवी मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं. यही वजह है कि शास्त्रों में इस समय को बेहद खास महत्व दिया गया है. साथ ही शास्त्रों में इस समय से जुड़े विशेष नियम और सावधानियों का जिक्र भी किया गया है. कहा जाता है कि इन नियमों का पालन करने से घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है. जबकि, अगर इन नियमों का सही से पालन न किया जाए तो घर से सुख-शांति चली जाती है. ज्योतिष शास्त्र में छह ऐसे कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें रात से समय करने से परेशानियां बढ़ सकती हैं. आइए जानते हैं कि महिलाओं को रात के समय कौन से 6 काम करने से बचना चाहिए.

बालों को खुला रखकर सोना

प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, सूर्यास्त के बाद महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए. शास्त्रों में खुले बाल शोक या नकारात्मकता का प्रतीक माने गए हैं. मान्यता है कि रात के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय होती हैं, जो खुले बालों की ओर जल्दी आकर्षित होती हैं. इससे न सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है, बल्कि पारिवारिक कलह की स्थिति भी पैदा हो सकती है.

रात में इत्र का इस्तेमाल

अक्सर लोग रात को सोने से पहले या बाहर जाते समय तेज खुशबू वाला इत्र लगाते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तेज सुगंध नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींचती है. खासतौर पर सुनसान जगहों या एकांत में इत्र लगाकर जाना भारी पड़ सकता है. यह आदत मन में बेचैनी और भय पैदा कर सकती है.

सूर्यास्त के बाद नाखून काटना

शाम के समय या रात को नाखून काटना शास्त्रों में वर्जित है. मान्यता है कि जो लोग रात में नाखून काटते हैं, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती हैं और दरिद्रता पैर पसारने लगती है. ऐसे में रात के समय नाखून काटना आर्थिक तंगी और सेहत से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए महिलाओं को यह काम रात में नहीं करना चाहिए.

रात में कंघी करना या बाल संवारना

रात के समय बालों में कंघी करना अशुभ माना जाता है. मान्यता है कि शाम के वक्त कंघी करने से टूटे हुए बाल घर में गिरते हैं, जो वास्तु दोष पैदा करते हैं. चूंकि शाम का समय लक्ष्मी जी के स्वागत का होता है, ऐसे में घर में बालों का बिखरा होना उन्हें नाराज कर सकता है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप सूर्यास्त से पहले ही सजने-संवरने का काम पूर कर लें.

क्लेश और वाद-विवाद

रात का समय शरीर और मन को आराम देने के लिए होता है. अगर सूर्यास्त के बाद घर में झगड़ा या चीखने-चिल्लाने का माहौल रहता है, तो वहां कभी सुख-शांति नहीं टिकती. रात का विवाद नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे नींद प्रभावित होती है और अगले दिन के कार्यों पर भी विपरीत असर पड़ता है.

देर रात जोर-जोर से हंसना या ठहाके लगाना

शास्त्रों के अनुसार, रात का वातावरण शांत होना चाहिए. शास्त्रों में देर रात बिना वजह जोर-जोर से हंसना या शोर मचाना वर्जित माना गया है. मान्यता है कि बहुत अधिक शोर और ठहाके रात की शांति को भंग करते हैं, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और आने वाला दिन भारी गुजर सकता है.

