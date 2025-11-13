Astro Tips: खुद साफ करें घर के बाथरूम का टॉयलेट सीट, शनिदेव और राहू देगा खूब पैसा, भ्रम और बेचैनी से मिलेगी मुक्ति!

Astro Tips Shani And Rahu: ज्योतिष शास्त्र में शनि को क्रूर ग्रह के रूप में जाना जाता है तो वहीं राहु छाया ग्रह है. ये दोनों ही ग्रह जब अपनी कमजोर स्थिति में होते हैं तो जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. राहु कमजोर होकर भ्रम में डालता है, अचानक बाधाएं शुरू हो जाती हैं, धन हानि होने लगती है और मानसिक शांति भंग होने लगती है. वहीं शनि की क्रूर दृष्टि और शनि के कमजोर होने के कारण जातक को मेहनत का फल नहीं मिलता है, बेचैनी बढ़ जाती है. संघर्ष का सामना करना पड़ता है. काम में रुकावटें आती हैं. जातक बड़े निर्णय नहीं ले पाता है. हालांकि हर समस्या का कोई न कोई समाधान तो जरूर होता है. इस तरह इस कड़ी में जानेंगे कि शनि और राहु जब कुंडली में अशुभ स्थिति में हों तो कौन सा एक कारकगर और अचूक उपाय करें कि बुरे प्रभाव कम हो जाएं.

राहु का बाथरूम से संबंध

शनि और राहु ग्रह जब खराब स्थिति में होते हैं तो इससे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय करना चाहिए. यह उपाय बाथरूम से जुड़ा है. ध्यान दें कि बाथरूम वास्तु और ऊर्जा के लिहाज से एक ऐसी जगह है जहां से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज्यादा हो सकता है. यह जगह राहु की प्रकृति से संबंधित है. जहां भी गंदगी हो वह राहु के बुरे प्रभाव को सक्रिय करता है. ऐसे में बाथरूम और बाथरूम के टॉलेट सीट की सफाई अगर कोई व्यक्ति खुद से करता है तो उसकी कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत होकर लाभ के रास्ते खोलता है. बाथरूम साफ करने का उपाय राहु को शांत करने का सबसे कारगर उपाय है. व्यक्ति बड़े निर्णय ले पाने में सक्षम होता है और मन स्थिर रहता है. काम में आ रहीं बाधाएं दूर होती है.

शनि का बाथरूम से संबंध

शनि कर्मफल के कारक हैं. जो भी जातक मेहनत करते हैं, अनुशासित रहते हैं, अपना काम खुद करना पसंद करते हैं और साफ सफाई से रहते है उनसे शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं. ऐसे जातक की कुंडली से शनिदोष दूर होता है और मेहनत का पूरा फल मिलता है. ऐसे जातक जो अपने घर का बाथरूम खुद साफ करते हैं, घर का टॉयलेट सीट खुद साफ करते हैं उनके जीवन का संघर्ष कम होता है और मानसिक और आत्मिक स्तर पर उनका भी शुद्धिकरण होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

