Advertisement
trendingNow13000388
Hindi Newsऐस्ट्रो

Astro Tips: खुद साफ करें घर के बाथरूम का टॉयलेट सीट, शनिदेव और राहू देगा खूब पैसा, भ्रम और बेचैनी से मिलेगी मुक्ति!

Astro Tips In Hindi: राहु और शनि को शांत करने और राहु शनि के दोष को दूर करने के लिए अगर एक कारगर उपाय कर लें तो इसके लाभ जल्द और प्रभावी रूप से दिखाई दे सकते हैं. आइए कुछ उपायों के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 13, 2025, 03:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Astro Tips For Rahu And Ketu
Astro Tips For Rahu And Ketu

Astro Tips Shani And Rahu: ज्योतिष शास्त्र में शनि को क्रूर ग्रह के रूप में जाना जाता है तो वहीं राहु छाया ग्रह है. ये दोनों ही ग्रह जब अपनी कमजोर स्थिति में होते हैं तो जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. राहु कमजोर होकर भ्रम में डालता है, अचानक बाधाएं शुरू हो जाती हैं, धन हानि होने लगती है और मानसिक शांति भंग होने लगती है. वहीं शनि की क्रूर दृष्टि और शनि के कमजोर होने के कारण जातक को मेहनत का फल नहीं मिलता है, बेचैनी बढ़ जाती है. संघर्ष का सामना करना पड़ता है. काम में रुकावटें आती हैं. जातक बड़े निर्णय नहीं ले पाता है. हालांकि हर समस्या का कोई न कोई समाधान तो जरूर होता है. इस तरह इस कड़ी में जानेंगे कि शनि और राहु जब कुंडली में अशुभ स्थिति में हों तो कौन सा एक कारकगर और अचूक उपाय करें कि बुरे प्रभाव कम हो जाएं.

राहु का बाथरूम से संबंध
शनि और राहु ग्रह जब खराब स्थिति में होते हैं तो इससे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है.  ऐसे में एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय करना चाहिए. यह उपाय बाथरूम से जुड़ा है. ध्यान दें कि बाथरूम वास्तु और ऊर्जा के लिहाज से एक ऐसी जगह है जहां से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज्यादा हो सकता है. यह जगह राहु की प्रकृति से संबंधित है. जहां भी गंदगी हो वह राहु के बुरे प्रभाव को सक्रिय करता है. ऐसे में बाथरूम और बाथरूम के टॉलेट सीट की सफाई अगर कोई व्यक्ति खुद से करता है तो उसकी कुंडली में  राहु की स्थिति मजबूत होकर लाभ के रास्ते खोलता है. बाथरूम साफ करने का उपाय राहु को शांत करने का सबसे कारगर उपाय है. व्यक्ति बड़े निर्णय ले पाने में सक्षम होता है और मन स्थिर रहता है. काम में आ रहीं बाधाएं दूर होती है.

शनि का बाथरूम से संबंध
शनि कर्मफल के कारक हैं. जो भी जातक मेहनत करते हैं, अनुशासित रहते हैं, अपना काम खुद करना पसंद करते हैं और साफ सफाई से रहते है उनसे शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं. ऐसे जातक की कुंडली से शनिदोष दूर होता है और  मेहनत का पूरा फल मिलता है. ऐसे जातक जो अपने घर का बाथरूम खुद साफ करते हैं, घर का टॉयलेट सीट खुद साफ करते हैं उनके जीवन का संघर्ष कम होता है और मानसिक और आत्मिक स्तर पर उनका भी शुद्धिकरण होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- बुधवार को पूजा के समय करें श्री गणेश सहस्त्रनामावली का पाठ, गणेश जी करेंगे सभी संकटों का नाश!

और पढ़ें- Astro Tips: सूर्योदय के समय अर्घ्य देने की क्या है सही विधि, जानें सूर्यदेव के शक्तिशाली मंत्र!

और पढ़ें- Margashirsha Amavasya 2025: कब है मार्गशीर्ष अमावस्या, जानें शुभ मुहूर्त और पितृ दोष दूर करने के उपाय!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
Delhi blast
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Shaheen Shahid
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi blast
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
Delhi blast
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
India House
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast Live Updates: अल-फलाह यूनिवर्सिटी निकली बिल्कुल फ्रॉड, आतंकियों का बन गई अड्डा! जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: अल-फलाह यूनिवर्सिटी निकली बिल्कुल फ्रॉड, आतंकियों का बन गई अड्डा! जानें पल-पल की अपडेट
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी