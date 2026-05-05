Astro Tips: मन की अशांति छीन रही है चैन? ज्योतिष के ये 4 अचूक उपाय वापस लाएंगे आपके जीवन में सुकून!

Astro Tips: जीवन में उतार-चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी उलझ जाती हैं कि मन अशांत रहने लगता है. छोटी-छोटी बातें मानसिक तनाव और नकारात्मकता का कारण बन जाती हैं. इसके अलावा जब जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो इंसान का मन उदास रहने लगता है. ऐसी स्थिति में वह नकारात्मक सोचने लगता हैं और हार मान लेता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी इस मानसिक स्थिति के पीछे ग्रहों की चाल, विशेषकर चंद्रमा का बड़ा हाथ हो सकता है? आइए जानते हैं कि कैसे ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से हम अपने मन को फौलाद जैसा मजबूत बना सकते हैं.

चंद्रमा और आपके मन का जुड़ाव

ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है. अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर या पीड़ित है, तो आप छोटे-छोटे विवादों से परेशान हो जाएंगे. फैसले लेने में डर लगेगा और नकारात्मक विचार आप पर जल्दी हावी होंगे.

मन को मजबूत बनाने के आसान उपाय

जब मन अशांत हो, तो सबसे पहले अपनी पसंद का काम करें. इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा-अर्चना करें. चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर सजते हैं. इसलिए हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और अक्षत (साबुत चावल) चढ़ाएं. इससे मन को तुरंत शांति मिलती है. पूर्णिमा के दिन चांदी के आधे चंद्रमा (लॉकेट) में मोती लगवाकर गले में पहनें. यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. पूर्णिमा का व्रत रखें और सफेद वस्तुओं (जैसे दूध, चीनी या चावल) का दान करें. इससे चंद्रमा को बल मिलता है. अगर कुंडली में राहु के कारण मानसिक तनाव रहता है, तो हर सोमवार को दो बड़े बताशों का दान जरूर करें. चंद्रमा माता का प्रतीक है. जब भी उलझन में हों, अपनी मां से सलाह लें और उनकी सेवा करें. उनका आशीर्वाद बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)