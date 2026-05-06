Astro Tips: क्या तुलसी माला और रुद्राक्ष एक साथ कर सकते हैं धारण, इससे लाभ होगा या हानि? जानें

वैष्णव भक्त यानी विष्णु जी और कृष्ण जी के भक्त तुलसी माला धारण करते हैं क्योंकि तुलसी जी विष्णु जी को अति प्रिय है. वहीं भगवान शिव के भक्त हैं रुद्राक्ष धारण करते हैं क्योंकि रुद्राक्ष साक्षात शिव जी का स्वरूप माना जाता है. इन दोनों ही मालाओं को धारण करने के अनेक नियम और विधान है जिसका पालन करना अनिवार्य बताया गया है. हालांकि एक एक सवाल जरूर मन में उठता है कि क्या तुलसी माला और रुद्राक्ष एक साथ धारण किया जा सकता है, इन दोनों मालाओं का साथ होना शुभ होता है या अशुभ? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

तुलसी की माला पहनने के लाभ

तुलसी औषधीय गुणों से भरी होती है ऐसे में तुलसी माला धारण करने वाले को अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का वारदान प्राप्त होता है. तुलसी की माला पहनने से बुध ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों एक साथ मजबूत होते हैं. व्यक्ति के मानसिक कष्ट दूर होते हैं और मन काबू में रहता है. तुलसी माला व्यक्ति के मन को शुद्ध करती है और यश, कीर्ति, सुख, सौभाग्य का कारक बनती है. ऐसे व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा छू नहीं सकती है.

रुद्राक्ष की माला पहनने के लाभ

वहीं रुद्राक्ष को साक्षात शिव स्वरूप माना जाता है जिसको धारण करते ही शरीर को एक सुरक्षा कवच मिल जाता है. रुद्राक्ष धारण करने वाले के शरीर, मन और आत्मा पर शुभ और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. रुद्राक्ष में चक्रों को संतुलित करने की क्षमता होती है. इसे धारण करने से संभावित बीमारियां दूर रहती है और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है. रुद्राक्ष धारण करने वालों से भूत, पिशाच दूर रहते हैं.

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तुलसी और रुद्राक्ष एकसाथ क्यों नहीं धारण करना चाहिए?

शास्त्रों के अनुसार तुलसी माला और रुद्राक्ष एकसाथ धारण नहीं करना चाहिए. इसके पीछे का कारण है कि रुद्राक्ष से निकलने वाली उर्जा मल्टी डायमेंशनल होती है. वहीं तुलसी से निकलने वाली उर्जा यूनी डायमेंशनल होती है जिससे ये दोनों ही ऊर्जा के हिसाब से एक दूसरे के विरोधी है. ऐसे ये साथ होकर एक दूसरे के प्रभाव को कम कर सकते हैं और धारण करने वाले के लिए हानिकारक हो सकते हैं. रुद्राक्ष धारण करने वाले तो हर क्षेत्र में सफलता मिलती है. धन, विद्या, रोग, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं. वहीं तुलसी माला से निकलने वाली यूनी डायमेंशनल उर्जा केवल एक ही क्षेत्र में कई गुणा लाभ दे सकती है. ऐसे में इन्हें साथ धारण न करके अगर जरूर के हिसाब से माला को धारण करें तो पूरा लाभ प्राप्त सकता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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