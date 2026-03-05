Advertisement
trendingNow13131029
Hindi Newsऐस्ट्रोMata Lakshmi: हर शुक्रवार को करें माता लक्ष्मी के इन 12 प्रभावशाली नामों का जाप, ये 5 मंत्र धन को करेंगे आकर्षित

Mata Lakshmi: हर शुक्रवार को करें माता लक्ष्मी के इन 12 प्रभावशाली नामों का जाप, ये 5 मंत्र धन को करेंगे आकर्षित

Lakshmi 12 Naam Hindi: लक्ष्मी जी के इन 12 नाम और मंत्र का जाप करना अति शुभ और लाभकारी होता है. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में वैभव और धन की आवक बनी रहती है. आइए जानते हैं मां के 12 नाम और मंत्र.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lakshmi 12 Naam
Lakshmi 12 Naam

Mata Lakshmi Ke Mantra: माता लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं. जिस घर पर या जिस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उस घर और उस व्यक्ति के जीवन में सुख का प्रवेश होता है. धन की प्राप्ति होती है और संतान प्राप्ति भी होती है. शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है. शुक्रवार के दिन अगर पूजा के समय मां लक्ष्मी के 12 नामों का जाप करें व माता के शक्तिशाली 5 मंत्रों का जाप करें तो इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाई जा सकती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

माता लक्ष्मी के 12 नाम
लक्ष्मी द्वादशनाम स्तोत्रम् में देवी लक्ष्मी के 12 नामों के बारे में बताया गया है जिनके नियमित जाप से भक्त के जीवन से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है और हमेशा मां लक्ष्मी ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर अपनी कृपा बनाए रखती हैं. धन से लेकर संतान सुख की प्राप्ति होती है. आइए मां लक्ष्मी के 12 नामों को जान लें.

"ईश्वरी (Ishwari)"
"कमला  (Kamla)"
"लक्ष्मी (Lakshmi)"
"चला  (Chala)"
"भूति   (Bhuti)"
"हरिप्रिया (Haripriya)"
"पद्मा (Padma)"
"पद्मालया (Padmalaya)"
"संपद् (Sampada)"
"रमा (Rama)"
"श्री (Shri)"
"पद्मधारिणी (Padmadharini)"

Add Zee News as a Preferred Source

मां लक्ष्मी के प्रभावशाली और शक्तिशाली मंत्र
अगर जीवन से आर्थिक तंगी दूर करनी है तो मां लक्ष्मी के इस मंत्र का उच्चारण सच्चे मन से करें. ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होगी
मंत्र है- ऊँ ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये, धन पूरये, चिंताएं दूरये-दूरये स्वाहा:।

यह श्री लक्ष्मी महामंत्र का जाप करने से जल्द परिणाम देता है. जिसके जाप से सुख-समृद्धि बढ़ती है और धन लाभ के रास्ते खुलते हैं.
मंत्र है- ऊँ श्रीं ल्कीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी एह्येहि सर्व सौभाग्यं देहि मे स्वाहा।।

मां देवी लक्ष्मी के इस अति शुभ और कारगर मंत्र का जाप करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.
मंत्र है- श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा।

अगर कार्य में मेहनत के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो मां लक्ष्मी के इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करें. शुभ परिणाम प्राप्त होगा.
मंत्र है- ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:

माता लक्ष्मी से सुखी दांपत्य जीवन का आशीर्वाद चाहिए तो इस प्रभावशाली मंत्र का जाप करें. 
मंत्र है- लक्ष्मी नारायण नम:

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Grah Gochar: बुध दक्षिणमार्गी होकर इन 4 राशि वालों के लिए खोल देंगे धन का पिटारा, जातकों में बढ़ जाएगी चंचलता!

और पढ़ें- Astro Tips: हनुमान जी के अति प्रभावशाली 12 नाम, जिनके जाप से भय और संकटों का होता है नाश, जानें इससे जुड़े नियम

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
Andhra Pradesh
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
Justice B V Nagarathna
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
Ajit Pawar
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
israel iran war
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव