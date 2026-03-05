Mata Lakshmi: हर शुक्रवार को करें माता लक्ष्मी के इन 12 प्रभावशाली नामों का जाप, ये 5 मंत्र धन को करेंगे आकर्षित

Mata Lakshmi Ke Mantra: माता लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं. जिस घर पर या जिस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उस घर और उस व्यक्ति के जीवन में सुख का प्रवेश होता है. धन की प्राप्ति होती है और संतान प्राप्ति भी होती है. शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है. शुक्रवार के दिन अगर पूजा के समय मां लक्ष्मी के 12 नामों का जाप करें व माता के शक्तिशाली 5 मंत्रों का जाप करें तो इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाई जा सकती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

माता लक्ष्मी के 12 नाम

लक्ष्मी द्वादशनाम स्तोत्रम् में देवी लक्ष्मी के 12 नामों के बारे में बताया गया है जिनके नियमित जाप से भक्त के जीवन से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है और हमेशा मां लक्ष्मी ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर अपनी कृपा बनाए रखती हैं. धन से लेकर संतान सुख की प्राप्ति होती है. आइए मां लक्ष्मी के 12 नामों को जान लें.

"ईश्वरी (Ishwari)"

"कमला (Kamla)"

"लक्ष्मी (Lakshmi)"

"चला (Chala)"

"भूति (Bhuti)"

"हरिप्रिया (Haripriya)"

"पद्मा (Padma)"

"पद्मालया (Padmalaya)"

"संपद् (Sampada)"

"रमा (Rama)"

"श्री (Shri)"

"पद्मधारिणी (Padmadharini)"

Add Zee News as a Preferred Source

मां लक्ष्मी के प्रभावशाली और शक्तिशाली मंत्र

अगर जीवन से आर्थिक तंगी दूर करनी है तो मां लक्ष्मी के इस मंत्र का उच्चारण सच्चे मन से करें. ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होगी

मंत्र है- ऊँ ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये, धन पूरये, चिंताएं दूरये-दूरये स्वाहा:।

यह श्री लक्ष्मी महामंत्र का जाप करने से जल्द परिणाम देता है. जिसके जाप से सुख-समृद्धि बढ़ती है और धन लाभ के रास्ते खुलते हैं.

मंत्र है- ऊँ श्रीं ल्कीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी एह्येहि सर्व सौभाग्यं देहि मे स्वाहा।।

मां देवी लक्ष्मी के इस अति शुभ और कारगर मंत्र का जाप करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

मंत्र है- श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा।

अगर कार्य में मेहनत के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो मां लक्ष्मी के इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करें. शुभ परिणाम प्राप्त होगा.

मंत्र है- ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:

माता लक्ष्मी से सुखी दांपत्य जीवन का आशीर्वाद चाहिए तो इस प्रभावशाली मंत्र का जाप करें.

मंत्र है- लक्ष्मी नारायण नम:

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Grah Gochar: बुध दक्षिणमार्गी होकर इन 4 राशि वालों के लिए खोल देंगे धन का पिटारा, जातकों में बढ़ जाएगी चंचलता!

और पढ़ें- Astro Tips: हनुमान जी के अति प्रभावशाली 12 नाम, जिनके जाप से भय और संकटों का होता है नाश, जानें इससे जुड़े नियम