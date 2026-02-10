Astro Tips: सुबह उठते ही खुद में महसूस करेंगे असीम ऊर्जा, सोने से पहले शांत मन से करें इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप!

Mantras Astro Tips: भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति और अच्छी नींद का आना किसी चुनौती से कम नहीं है. ऐसे में जरूरी है कि कुछ मंत्रों का जाप करके अनिद्रा की समस्या को दूर किया जा सकता है. कुछ ऐसे मंत्र जिनका जाप करने से मन भी शांत रहता है और बुरे सपने भी दूर होते हैं. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि सोने से पहले किन मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है और नींद अच्छी आती है. मंत्रों के जाप से क्या लाभ होता है.

सोने से पहले करें इन मंत्रों का जप

1. विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला मंत्र

गणेश भगवान भक्त के सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने हैं. ऐसे में जरूर है कि सोने से पहले गणेश जी के मंत्र का जाप करें. इससे मन को शांति मिलती है और नींद भी अच्छी आती है.

मंत्र है- ॐ गं गणपतये नमः।

2. बुरे सपने से छुटकारा पाने का मंत्र

हनुमान जी के इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से सोते हुए बुरे सपने नहीं आते हैं. सोते समय अचानक डर लगने की शिकायत भी नहीं होती है. हनुमान जी के मंत्र का जाप करने से जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इस मंत्र का जाप करने से सुबह के समय शारीरिक ऊर्जा बनी रहती है.

मंत्र है- हं हनुमते नमः।

3. मन शांत करने के लिए मंत्र

सोने से पहले अगर 'ॐ' का उच्चारण शांत मन से करें तो मन स्थिर होगा और गहरी नींद आती है. 'ॐ' का उच्चारण करने से ज्ञान और विवेक भी बढ़ता है.

4. गायत्री मंत्र का जाप करना

सोने से पहले अगर गायत्री मंत्र का जाप करें तो इसे अति शुभ माना जाता है. गायत्री मंत्र का जाप करने से अच्छी नींद आती है और हर ओर से सफलता मिलती है. सुबह की शुरुआत अच्छे से होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

मंत्र है- ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।

5. मां भगवती का मंत्र

मां भगवती के शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से परेशानियों का अंत होता है और अच्छी नींद भी आती है. सोते समय इस मंत्र का जाप करने से किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति शरीर को नहीं छू पाती है और एक सुरक्षा कवच पूरे शरीर पर बन जाता है.

मंत्र है-

या देवी सर्वभूतेषु निद्रा-रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

