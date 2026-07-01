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Astro Tips: घर में अचानक बढ़ने लगे हैं खूब सारे कॉकरोच? ज्योतिष अनुसार जान लें क्या मिल रहे हैं शुभ-अशुभ गहरे संकेत!

Astro Tips: घर में गंदगी न होने के बाद भी अगर अचानक कॉकरोच की संख्या बढ़ गई है तो इसके पीछे कोई न कोई ज्योतिषीय कारण हो सकता है. आइए जानें क्या शुभ-अशुभ संकेत मिल रहे हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 01, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:30 PM IST
Astro Tips: घर में अचानक बढ़ने लगे हैं खूब सारे कॉकरोच? ज्योतिष अनुसार जान लें क्या मिल रहे हैं शुभ-अशुभ गहरे संकेत!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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