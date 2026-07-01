/Astro Tips: घर में अचानक बढ़ने लगे हैं खूब सारे कॉकरोच? ज्योतिष अनुसार जान लें क्या मिल रहे हैं शुभ-अशुभ गहरे संकेत!

Cockroach In House Signs: घर की साफ-सफाई पर ध्यान दे रहे हैं, कहीं भी गंदगी नहीं, लेकिन कॉकरोच की संख्या घर में बढ़ती जा रही है तो इसे कतई नजरअंदाज न करें. दरअसल, घर में अचानक कॉकरोच का बढ़ जाना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से गहरे संकेत देता है. ऐसा होना घर में ऊर्जा के बाधित होने का संकेत देता है. ऐसा होना जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है.
घर में सफाई होने के बाद भी कॉकरोच का बढ़ना कोई न कोई गहरा संकेत देता है. घर एक जीवंत ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला क्षेत्र है. जहां पर लोगों के विचारों, कर्मों और परिस्थितियों का समावेश होता है. ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर के भीतर अचानक कुछ बड़ा परिवर्तन दिख जाए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इसी तरह घर में अचानक कॉकरोच का बढ़ना भी कुछ बातों का संकेत देता है जिसे भूलकर भी अनदेखा नहीं करना चाहिए. आइए इन संकेतों के बारे में विस्तार से जानें.
कॉकरोच स्वभाव से उन जगहों पर जाता है जहां प्रकाश कम हो और वहां पर कम एक्टिविटी होती है. लेकिन इसके विपरित स्थिति में भी अगर कॉकरोच की संख्या घर में बढ़ गई हो तो ज्योतिष के अनुसार संकेत मिलता है कि घर का कोई भाग निष्क्रिय हो गया है और ऊर्जा निष्क्रिय हो गई है.
घर में कॉकरोच के बढ़ने से संकेत मिलता है कि परिवार का कोई महत्वपूर्ण काम लंबे समय से टलता जा रहा है. आवश्यक और बड़े निर्णयों को लेना जरूरी है. घर में कॉकरोच की संख्या में वृद्धि का ये भी एक कारण हो सकता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को छाया, भ्रम और गोपनीयता का कारक माना जाता है. कॉकरोच भी अधिकतर अंधेरे और छिपी जगहों पर होते हैं. ऐसे में राहु का संबंध कॉकरोच जोड़ा जाता है. अगर घर में कॉकरोच की संख्या बढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि घर पर राहु का बुरा प्रभाव बढ़ने लगा है. इससे घर पर के लोगों के जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है. आइए इसके प्रभावों को जानें.
बिना किसा कारण के मानसिक तनाव और उलझन बना रहना.
कोई भी फैसला लेते समय भ्रम में पड़ जाता.
हर बात को लेकरे मन में असमंजस बढ़ सकता है.
कामकाज की योजनाओं में बार-बार बदलाव करनाय
अपने कार्यों और निर्णयों को लेकर आत्मविश्वास की कमी होना और अनिश्चितता महसूस होना.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)