/Astro Tips: घर में अचानक बढ़ने लगे हैं खूब सारे कॉकरोच? ज्योतिष अनुसार जान लें क्या मिल रहे हैं शुभ-अशुभ गहरे संकेत!

घर में सफाई होने के बाद भी कॉकरोच का बढ़ना कोई न कोई गहरा संकेत देता है. घर एक जीवंत ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला क्षेत्र है. जहां पर लोगों के विचारों, कर्मों और परिस्थितियों का समावेश होता है. ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर के भीतर अचानक कुछ बड़ा परिवर्तन दिख जाए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इसी तरह घर में अचानक कॉकरोच का बढ़ना भी कुछ बातों का संकेत देता है जिसे भूलकर भी अनदेखा नहीं करना चाहिए. आइए इन संकेतों के बारे में विस्तार से जानें.