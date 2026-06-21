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Astro Tips: कोर्ट केस ने जिंदगी कर दी है खराब, किन ग्रहों के बुरे प्रभाव से होती है मुकदमेबाजी? जानें इससे निकलने के क्या हैं उपाय!

Litigation Problems Astro Tips: कोर्ट केस कुछ ग्रहों के बुरे प्रभाव के कारण भी हो सकता है. इस लेख में जानेंगे इसका किस ग्रह से संबंध होता है और किन ज्योतिष उपायों को करके इस तरह की परेशानियों को दूर किया जा सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 21, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:18 PM IST
Astro Tips: कोर्ट केस ने जिंदगी कर दी है खराब, किन ग्रहों के बुरे प्रभाव से होती है मुकदमेबाजी? जानें इससे निकलने के क्या हैं उपाय!
Image Credit: AI (court case)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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