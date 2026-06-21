मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में वाद विवाद, तर्क से लेकर उग्रता का ग्रह माना गया है. मंगल ग्रह विवाद और कोर्ट केस के लिए जिम्मेदार होता है. मंगल ग्रह के खराब होने के कारण व्यक्ति झूठे कोर्ट केस में पड़ जाता है, अचानक कोई क्राइम कर बैठता है. जेल जाना पड़ जाता है और इससे भी ज्यादा अगर मंगल के साथ शनि की स्थिति भी कुंडली में खराब हो तो व्यक्ति की जिंदगी जेल में ही बीतती है. मंगल के साथ राहु का अगर कनेक्शन हो तो व्यक्ति झूठे केस में फंस जाता है. हालांकि बृहस्पति केंद्र में हो और बलवान स्थिति में तो व्यक्ति को किसी न किसी की सुरक्षा जरूर मिलती है और व्यक्ति जल्दी ही इन परेशानियों से निकल आती हैं.