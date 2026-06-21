Astro Tips Litigation Arises: कोर्ट केस का होना एक बहुत सामान्य सी बात है लेकिन कई बार ये समझ नहीं आता है कि अचानक कोर्ट केस कैसे हो गया. कई बार तो व्यक्ति झूठे कोर्ट केस में फंस जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी ऐसा हो सकता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानेंगे कि कोर्ट केस के पीछे इसका किस ग्रह से संबंध है और कैसे झूठे कोर्ट के से छुटकारा पाया जा सकता है.
कभी-कभी कोर्ट केस जिंदगी को खराब कर देते हैं. हालांकि, यह अचानक नहीं होता है क्योंकि ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुकदमेबाजी जैसी दिक्कतों में कोई व्यक्ति पड़ जाता है. आइए जानें किन ज्योतिष उपायों को करके कोर्ट केस संबंधी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं.
मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में वाद विवाद, तर्क से लेकर उग्रता का ग्रह माना गया है. मंगल ग्रह विवाद और कोर्ट केस के लिए जिम्मेदार होता है. मंगल ग्रह के खराब होने के कारण व्यक्ति झूठे कोर्ट केस में पड़ जाता है, अचानक कोई क्राइम कर बैठता है. जेल जाना पड़ जाता है और इससे भी ज्यादा अगर मंगल के साथ शनि की स्थिति भी कुंडली में खराब हो तो व्यक्ति की जिंदगी जेल में ही बीतती है. मंगल के साथ राहु का अगर कनेक्शन हो तो व्यक्ति झूठे केस में फंस जाता है. हालांकि बृहस्पति केंद्र में हो और बलवान स्थिति में तो व्यक्ति को किसी न किसी की सुरक्षा जरूर मिलती है और व्यक्ति जल्दी ही इन परेशानियों से निकल आती हैं.
इस उपाय को नौ मंगलवार करें. इस दिन सुबह के समय हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. मंदिर में हलवा पूरी बांटें. जल्द ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.
नौ मंगलवार को यह उपाय करें. इस दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाएं. भगवान के सामने बैठकर उनकी उपासना करें. चमेली का तेल चढ़ाएं. सिंदूर चढ़ाएं और तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाएं. "ॐ नमो भगवते रामदूताय" का जाप शुद्ध मन से करें. ये प्रयोग नौ मंगलवार को करें. जल्द ही परेशानी दूर होगी.
तीन मंगलवार की रात इस उपाय को करें. लाल वस्त्र धारण करें और हनुमान जी की पूजा करें. भगवान के सामने घी का दोमुखी दीपक जलाकर वहीं बैठ जाएं. दीपक का एक सिरा हनुमान जी की ओर दूसरा खुद की ओर रखें. इसके बाद "ॐ हं हनुमते नमः" मंत्र का तीन माला जाप करें. इस उपाय से लाभ हो सकता है.
प्रातः सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित करें. इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठें और हनुमान चालीसा के विशेष चौपाई का तीन माला पाठ करें. चौपाई है- "दुर्गम काज जगत के जेते , सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते". मंगलवार से इस उपाय को करें और लगातार सत्ताईस दिनों तक करें. मंगलवार के दिन नियम से लाल गाय को प्रणाम करें और गुड रोटी खिलाएं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)