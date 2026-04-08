Astro Tips: घर में बुलानी है कंगाली तो खुशी से करें ये 5 काम, कभी प्रसन्न नहीं होंगी देवी लक्ष्मी, धन के लिए तरसेंगे!

Mata Lakshmi: माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं जिनके किसी घर में वास करने से वहां की समृद्धि बनी रहती है. ऐसे घर में धन-संपत्ति और खुशहाली होती है. हालांकि, कई बार हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और फिर धन हानि होने लगती है. अगर चाहते हैं कि आपके घर में कंगाली न आए, मां लक्ष्मी का घर में वास होता रहे तो आपको 5 तरह के काम कतई नहीं करना चाहिए. आइए इन 5 कामों के बारे में जानें.

इन गलतियों से घर में कंगाली आती है-

रातभर बर्तन झूठे रखना

रात में झूठे बर्तन को अगर वैसे ही छोड़ देते हैं तो पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है और भारी धन हानि होती है. ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि सारे बर्तन रात में साफ कर लें. इसके अलावा भोजन आधा खाकर न छोड़ें या अन्न की बर्बादी न करें. ऐसा करने से घर में कलह और धन हानि बढ़ जाती है. चूल्हे पर खाली बर्तन भी न रखें, इससे घर में दरिद्रता आती है.

घर को गंदा रखने से धन हानि

माता लक्ष्मी स्वच्छ घर में वास करती हैं ऐसे में घर की सफाई का पूरा ध्यान रखें. कई दिनों तक कचरा, गंदगी या बेकार सामान इकट्ठा करके न रखें. नहीं तो भारी धन की हानि हो सकती है. वहीं धन के देवता कुबेर से जुड़ी दिशा जैसे उत्तर और ईशान कोण में होती है. ऐसे इस दिशा को जरूर साफ रखें.

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झाड़ू लगने और सोने से जुड़ी बातें

इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद भूलकर भी झाड़ू न लगाएं. साथ ही सुबह-शाम घर में दीपक जलाएं. सूर्योदय और सूर्यास्त का समय पूजा-पाठ का होता है ऐसे में इस समय गलती भी सोते न रहें. आलस न करें. जिस घर में लोग इन दो समय में सोते रहते है उनके घर लक्ष्मी देवी का वास नहीं होता है.

पूजा से जुड़े ये काम

माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि साथ में विष्णु जी की पूजा भी करें. लक्ष्मी-नारायण की साथ पूजा करने से धन प्राप्ति होती है और भाग्य का साथ प्राप्त होता है. इसके अलावा महिलाओं का अपमान न करें नहीं तो मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं. धन और सुख का नाश होता है.

इन चीजों को उधार में देने से आती है कंगाली

दूध, दही, चीनी और नमक जैसी सफेद चीजें और झाड़ू किसी को भी उधार में न दें. इससे मां लक्ष्मी घर में रुकेंगी नहीं. इसके अलावा

पत्नी से पैसे लेकर किसी और को उधार में न दें. ऐसा करने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न होकर घर से चली जाती हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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