Shani Mahadasha: शनि की महादशा में पड़ती है इन दो ग्रहों की अंतर्दशा जो जातकों का खोल देती है भाग्य, खूब मिलता है धन और सम्मान!

Budh And Shukra Antardasha Effect: शनि ग्रह की महादशा करीब 19 सालों का होता है. जिसका जातक पर बहुत गहरा प्रभाव होता है. जातक के जीवन में इस समयावधि में अनेक-अनेक बदलाव आते हैं, जातक अनेक उतार-चढ़ाव से गुजरते हैं. हालांकि, शनि की चाल सबसे धीमी है तो इसकी महादशा कि समयावधि में ही कई ग्रहों की अंतर्दशाएं भी जातक की कुंडली में चलने लगती है. विशेषकर बुध और शुक्र ग्रह की अंतर्दशा जो शनि की महादशा के भीतर आने के बाद भी शुभ फलदायी होती है.

शनि की महादशा में बुध और शुक्र की अंतर्दशा

बुद्धि, चंचलता, वाणी, संचार व व्यापर के कारक बुध और प्रेम, सुख व धन के कारक शुक्र, इन दोनों ही ग्रहों का शनि के साथ मित्रता का भाव है जिसके कारण बुध या शुक्र की जब शनि की महादशा में अंतर्दशा पड़ती है तो अपने आप ही इसके सकारात्मक प्रभाव जातक पर पड़ने लगते हैं. जिसके कारण जातक के जीवन से समस्याओं का अंत होने लगता है और कई और लाभ होते हैं. आइए जानें शनि की महादशा में अगर बुध या शुक्र की अंतर्दशा पड़ती है तो इससे जातक पर क्या शुभ प्रभाव पड़ते हैं.

बुध की अंतर्दशा का जातक पर प्रभाव

शनि की महादशा में पड़ने वाली बुध की अंतर्दशा में जातक के जीवन में कई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. बुध की अंतर्दशा करीब 2 साल 8 महीने की होती है. जातक की सोचने-समझने की क्षमता बढ़ती है और बड़े-बड़े फैसले जातक इस समयावधि में सही तरीके से ले पाते हैं. जातकों की योग्यता बढ़ती है. करियर और व्यवसाय में जातक ऊंचा उठता जाता है.

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करियर में सफलता की प्राप्ति

शनि-बुध की अंतर्दशा में कई जातक नई नौकरी पाते हैं या नया बिजनेस शुरू करते हैं. जातक मीडिया, लेखन, आईटी, मार्केटिंग व बोलने वाले काम में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. जातक करियर के हर क्षेत्र में बहुत कामयाबी पाते हैं.

जातकों की समझ बढ़ती है

जातकों की तार्किक और विश्लेषण क्षमता बढ़ती है. चुनौतीपूर्ण स्थितियों से भी जातक बाहर निकल आते हैं. पारिवारिक संबंध बेहतर होने लगते हैं. भाई-बहनों का पूरा-पूरा सहयोग जातकों को प्राप्त होता है.

आर्थिक स्थिति में सुधार

आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जातक संपत्ति बनाने लगता है. शनि-बुध की अंतर्दशा में जातक के जीवन में स्थिरता आती है और कार्यक्षत्र में प्रगति के रास्ते खुलने लगती है. व्यापार में बड़े लाभ होते हैं.

शुक्र की अंतर्दशा का जातक पर प्रभाव

शनि महादशा की अवधि में शुक्र की अंतर्दशा करीब 3 साल 2 महीने की होती है. हालांकि, शनि और शुक्र में मित्रता का भाव है. जिससे जातकों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं. व्यक्ति अधिक रचनात्मक हो जाता है और संगीत, फैशन या डिजाइन जैसे क्षेत्रों में अपार सफलता प्राप्त करता है.

आर्थिक स्थिति और करियर

शनि-शुक्र की अंतर्दशा में जातक की आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छी हो जाती है. सुख-सुविधा बढ़ जाती है. भूमि, भवन या वाहन की खरीद भी जातक कर लेता है और करियर संबंधी बाधाओं का अंत हो जाता है. कार्यक्षेत्र में सम्मान और स्थिरता बढ़ती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

जातक के प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ती है. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होने लगती है और अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आते हैं. यह समय विवाह के लिए शुभ माना जाता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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