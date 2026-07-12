/Astro Tips: दुश्मन भी इन 3 राशि वालों के होते हैं कायल, बातों-बातों में बना लेते हैं किसी को भी अपना दीवाना!

मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं जो वाणी, बुद्धि और संचार का कारक हैं. इस ग्रह के प्रभाव से मिथुन राशि के लोग चंचल, मिलनसार और हंसमुख स्वभाव केहोते हैं. इनकी बातों में वो आकर्षण होता है दो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है. इसके मजाकिया अंदाज और तेज दिमाग से इनके दुश्मन भी प्रभावित होते हैं. हर माहौल में खुद को ये लोग आसानी से ढाल लेते हैं. बड़ी ही खूबसूरती से ये लोग अपनी बातों को पिरोते हैं और अपनी कमाल तार्किक क्षमता से किसी भी परेशानी को दूर कर देते हैं. ये अपनी इसी कला से बहस को अपने पक्ष में कर लेते हैं.