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Astro Tips: दुश्मन भी इन 3 राशि वालों के होते हैं कायल, बातों-बातों में बना लेते हैं किसी को भी अपना दीवाना!

इस लेख में हम उन 3 राशि वालों के बारे में जानेंगे जिनकी वाणी अति मधुर होती हैं. ये लोग इतने प्रभावशाली होते हैं कि इनके दुश्मन भी इनके कायल होते हैं. अपने संवाद से ये लोग किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 12, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:29 AM IST
Astro Tips: दुश्मन भी इन 3 राशि वालों के होते हैं कायल, बातों-बातों में बना लेते हैं किसी को भी अपना दीवाना!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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