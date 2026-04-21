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Hindi Newsऐस्ट्रोAstro Tips: सोना मिलना या खो जाना शुभ या अशुभ, किस शक्तिशाली ग्रह से है इसका संबंध? शकुन शास्त्र के रहस्य चौंका देंगे

Astro Tips: सोना मिलना या खो जाना शुभ या अशुभ, किस शक्तिशाली ग्रह से है इसका संबंध? शकुन शास्त्र के रहस्य चौंका देंगे

Gold Astro Tips: क्या राह में पड़ा सोना मिलना मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है या दुर्भाग्य को बुलावा देने जैसा है? सोना मिलना या खो जाना जीवन से जुड़े क्या शुभ और अशुभ संकेत देता है और इसका किस ग्रह से संबंध है, इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 21, 2026, 08:27 AM IST
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Gold (AI Photo)
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Finding Or Losing Gold Astro Tips: सोना केवल धातु नहीं है बल्कि यह लोगों के भावनाओं से जुड़ा होता है. इसे लेकर कई मान्यताएं हैं. ऐसे में कभी अचानक सोना मिल जाए तो मन खुश हो जाता है और खो जाएं तो मन दुखी हो जाता है. लेकिन एक सवाल जरूर मन में उठता है कि सोना खो जाना या मिलना शुभ होता है या अशुभ? कौन सा ग्रह सोने से संबंधित है और सोना खो जाए या मिल जाए सो इससे जीवन से जुड़े क्या गहरे संकेत मिलते हैं. आइए शकुन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े रहस्यों को जानें.

सोना मिलने या खोने का किस ग्रह से संबंध है?
ज्योतिष में सोना धातु का स्वामी गुरु  बृहस्पति ग्रह है जो ज्ञान, सौभाग्य, धर्म और मान-सम्मान का कारक है. ध्यान दें कि आप सोना खरीद रहे हैं तो यह शुभ फलदायी है. घर में धन और सौभाग्य आता है लेकिन इस बात को भी जान लीजिए कि अगर सोना मिलता है या खोता है तो इन दोनों ही स्थिति में गुरु बृहस्पित की स्थिति कमजोर होती है. आइए जानें सोना मिलने और खोने पर गुरु ग्रह का प्रभाव जीवन पर कैसा पड़ता है.

सोना मिलने पर गुरु का प्रभाव
ज्योतिष शास्त्र में सोना अगर आपको रास्ते में सोना मिले तो यह अशुभ संकेत देता है. गुरु बृहस्पति का बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ता है और भविष्य में आर्थिक तंगी बढ़ने के भी संकेत मिलते हैं. व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं से घिर सकता है और पारिवारिक अशांति से जूझ सकता है. ऐसे में अगर सड़क पर सोना मिले तो उसे भूलकर भी घर न ले आएं. बल्कि उसे मंदिर में दान कर दें.

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सोना खोने पर गुरु का प्रभाव
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने का खोना या चोरी हो जाना कुंडली में बृहस्पति के कमजोर होने का संकेत देता है. जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है और व्यक्ति ऐसे फैसले ले सकता है जिससे धन हानि के आसार बढ़ जाएं. शिक्षा पाने में बाधा और वैवाहिक जीवन में सुख की कमी हो सकती है.

शकुन शास्त्र में सोना खोना
शकुन शास्त्र के अनुसार, सोना  खो जाए तो संकेत मिलता है कि आर्थिक हानि, मानसिक तनाव और काम में बाधा आ सकती है. व्यक्ति के घर से लक्ष्मी रूठ सकती हैं. जीवन से धन, सुख-समृद्धि जा सकती है.

शकुन शास्त्र में सोना मिलना
शकुन शास्त्र के अनुसार रास्ते में या किसी स्थान पर सोना मिलना अशुभ होता है. ऐसा सोना घर लेकर आने से नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल सकती है. ऐसा सोना घर लाना ऐसा ही है कि किसी और का दुर्भाग्य और अनचाही परेशानियां अपने घर लेकर आना. ऐसे सड़क पर मिले सोने को दान कर देना चाहिए ताकि इसके अशुभ प्रभावों से बचा जा सके.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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