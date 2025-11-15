Astro Tips: रोज की ये छोटी आदतें बदल देंगी किस्मत, ग्रह खुद देंगे भाग्य के दरवाजे

Grah Mahadasha Upay: ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार उसके कर्म होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्मों से हटकर नकारात्मक कार्य करने लगे, तो जीवन में आई खुशियों पर भी ग्रहों के प्रभाव से कठिनाइयां बढ़ सकती हैं. इसी प्रकार यदि जीवन में चुनौतियां बढ़ जाएं, तो ज्योतिषीय दिशा-निर्देशों का पालन करके उन परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है. यानी बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के भी कुछ उपाय अपनाकर हम जीवन को सहज बना सकते हैं. आइए जानते हैं कुछ विशेष ज्योतिषीय उपायों के बारे में.

महादशा क्या है और यह कैसे प्रभावित करती है जीवन को?

ज्योतिष में नौ ग्रहों को अपने-अपने स्तर पर निर्णायक भूमिका प्राप्त है. हालांकि सभी ग्रह समान रूप से फल नहीं देते. कभी किसी एक ग्रह का प्रभाव अधिक होता है, तो कभी किसी दूसरे का. किस समय किस ग्रह का प्रभाव प्रमुख है, यह उसकी महादशा से तय होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ग्रह की महादशा चल रही होती है और एक के बाद दूसरी महादशा निश्चित क्रम में आती रहती है. सूर्य-चंद्रमा-मंगल-राहु-गुरु-शनि-बुध-केतु-शुक्र इन महादशाओं की अवधि है.

सूर्य- 6 वर्ष, चंद्रमा- 10 वर्ष, मंगल- 7 वर्ष, राहु- 18 वर्ष, गुरु- 16 वर्ष, शनि- 19 वर्ष, बुध-17 वर्ष, केतु- 7 वर्ष, शुक्र- 20 वर्ष. जिस ग्रह की महादशा चलती है, वही ग्रह व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण परिणाम देता है। अन्य ग्रह भी फल देते हैं, परंतु वे महादशा ग्रह के प्रभाव के अनुसार ही अच्छा या बुरा परिणाम दिखाते हैं.

अपनी महादशा को समझकर अपनाएं सही आदतें

ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि यदि व्यक्ति को पता हो कि उसकी कुंडली में इस समय किस ग्रह की महादशा चल रही है, तो उस ग्रह से संबंधित छोटी-छोटी आदतें अपनाकर वह अपने जीवन को सरल बना सकता है. ये आदतें ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कमजोर करती हैं और सकारात्मक परिणामों को मजबूत बनाती हैं. आइए जानते हैं, किस ग्रह की महादशा में किन आदतों को अपनाना लाभदायक होता है.

सूर्य महादशा

प्रतिदिन उगते सूर्य को जल चढ़ाएं, रोजाना मंदिर जाएं या आध्यात्मिक वातावरण से जुड़े रहें.

चंद्रमा महादशा

समय-समय पर छोटी या बड़ी यात्राएं करें. प्रकृति और शांत वातावरण के संपर्क में रहें.

मंगल महादशा

नियमित व्यायाम करें. हेल्दी डाइट-चार्ट फॉलो करें.

राहु महादशा

नई-नई तकनीकें सीखें. नशे और बुरी आदतों से पूरी तरह दूर रहें.

गुरु महादशा

धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लें.

किसी सामाजिक सेवा से जुड़ें.

शनि महादशा

जीवन में अनुशासन और समयबद्धता बढ़ाएं.

टाइम मैनेजमेंट या प्रेरक किताबें पढ़ें.

बुध महादशा

किताबें पढ़ने की आदत विकसित करें.

संचार कौशल और ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान दें.

केतु महादशा

ध्यान, योग और आध्यात्मिक अध्ययन करें.

रिसर्च या गूढ़ विषयों की ओर झुकाव रखें.

शुक्र महादशा

अपनी दिनचर्या और जीवनशैली को व्यवस्थित रखें.

साफ-सुथरे और अच्छे कपड़े पहनें.

