Astro Tips: केवल पैसा रखना ही काफी नहीं, पर्स में हमेशा छिपाकर रखें ये एक वस्तु, लबालब भरा रहेगा धन!

Tips to To Attract Money: मेहनत और लाख कोशिश के बाद भी क्या आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, पर्स हमेशा खाली ही रहता है और धन हानि के कारण बनते ही रहते हैं? तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पर्स से जुड़े कुछ ऐसे अचूक उपाय करने चाहिए जिससे धन हानि की समस्या का अंत हो सके और पर्स में पैसा टिक सके. हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं जिससे धन हानि होने लगती है. ऐसी स्थिति में धन हानि रोकने और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आइए जानें पर्स में क्या रखें और पर्स से जुड़े कौन से उपाय करें.

करें जरूरी उपाय

लाख कोशिशों के बाद भी अगर हाथ में पैसा टिकता ही नहीं और हमेशा पर्स खाली ही होता है तो आपको ऐसे उपाय जरूर करने चाहिए या पर्स में ऐसी चीजें जरूर रखनी चाहिए जिससे आपका पर्स पैसों से भरा रहै. इसके लिए ये रहें उपाय-

पर्स में रखें चांदी का सिक्का

पर्स में एक ऐसा सिक्का रखें जो चांदी का हो और जिस पर माता लक्ष्मी या गणेश जी का चित्र गुदा हो. चांदी का यह छोटा सा सिक्का आपकी किस्मत बदल सकता है. यह चांदी का सिक्का पर्स में शुभता लाएगा और चुंबक की तरह धन को आपके पर्स की तरफ खींचेगा.

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पर्स में रखें साबूत पीपल का पत्ता

अपने पर्स में एक ऐसे पीपल के पत्ते को रखें जो साबूत हो और जिसमें कोई छेद न को. बिना खंडित पीपल का पत्ता जैसे ही आपके पर्स में जाएगा आपके पर्स की ओर धन भी आकर्षित होने लगेगा. पीपल के पत्ते को पर्स में रखने से पहले इसे गंगाजल छिड़कर शुद्ध करें और फिर इस पर केसर से श्री लिखें. अब पर्स में इसे रख लें. आर्थिक तंगी दूर होगी.

पर्स में रखें साबूत 21 चावल के दानें

एक लाल साफ कपड़ा लें और उसमें 21 चावल के दाने रखें. ध्यान रहे ये चावल साबूत हों. अब इसे अपने पर्स में रखें और पर्स को हमेशा साफ और सुनियोजित रखें. इस उपाय को करने से कभी आपके धन की बर्बादी हीं होगी और धन का संचय हो पाएगा.

पर्स में रखें सफेद गोमती चक्र

अपने पर्स में हमेशा 3 या 7 सफेद गोमती चक्र रखें. इससे धन आगमन के रास्ते खुलेंगे और किसी भी परिस्थिति में धन हानि या धन की कमी हीं होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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