Gangajal Ke Upay: भारी कर्ज से मिलेगी मुक्ति... नौकरी संबंधी परेशानियों का होगा अंत, करके देखें गंगाजल से जुड़े ये कारगर उपाय!

Gangajal Ke Upay: गंगाजल केवल जल नहीं है बल्कि हिंदूओं की इससे गहरी आस्था है. मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से जन्मों के पाप कट जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष का रास्ता खुलता है. गंगाजल की महिमा अपार है. ऐसे में अगर जीवन की परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है, कर्ज का बोझ कम नहीं हो रहा है, विवाह होने में देरी हो रही है तो अति प्रभावशाली गंगाजल से जुड़े कुछ विशेष उपाय करें तो इसके लाभ और शुभ परिणाम जल्द ही दिख सकते हैं. गंगाजल की कुछ बूंदों से ही उपायों को किया जा सकता है. आइए इस बारे में जानें.

कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ये उपाय करें

अगर आप भारी कर्ज में डूबे हैं और रास्ता नहीं निकल रहा है कि कैसे कर्ज के बोझ को दूर करें तो इसके लिए गंगाजल का एक उपाय कर सकते हैं. पीतल के लोटे में गंगाजल लें और घर की उत्तर-पूर्व दिशा के कोने में इसे रखें. लोटे का मुंह लाल कपड़े से ढकें. इस जल को अगले दिन बदलते रहें और बासी जल को पौधे में डाल दें. धन संबंधी दिक्कत दूर होगी और कर्ज का बोझ दूर होगा.

नौकरी संबंधी परेशानियां दूर करने के उपाय

अगर एक पीतल के लोटे में साधारण जल भर लें और उसमें 11 बूंद गंगाजल में डालें, इसके बाद 5 बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर इस जल को चढ़ाएं तो जीवन के संकट दूर होंगे, नौकरी से जुड़ी परेशानियों का अंत होगा और नई नौकरी पाने के रास्ते खुलेंगे. हालांकि, इस उपाय को 40 दिन तक करें.

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विवाह के बनेंगे योग

नहाने के पानी में अगर गंगाजल की कुछ बूंद मिलाएं और एक चुटकी हल्दी मिलाएं. लगातार 21 दिनों तक ऐसे ही पानी से नहाएं तो विवाह होने में आ रही बाधाएं दूर होंगी. शादी के योग बनेंगे. इस उपाय से घर के वास्तु दोषों भी दूर होने लगेंगे. घर में हर दिन गंगाजल का छिड़काव करना घर में सकारात्मकता आएगी.

गंगाजल से जुड़े नियम

गंगाजल को घर के मंदिर में ही रखें. इसके अलावा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व में भी रख सकते हैं. यह देवताओं की दिशा है.

गंगाजल को हमेशा तांबे, पीतल, चांदी या कांच के बर्तन में ही रखें. प्लास्टिक की बोतल में गंगाजल रखना अशुभ और अपवित्र होता है.

गंगाजल को हमेशा साफ हाथों से ही रखें और जहां भी रखें वह जगह साफ रखें. ध्यान रहे कि गंगाजल को अंधेरी जगह पर न रखें.

गंगाजल जब पात्र में कम रह जाए तो इसमें साधारण जल मिलाने की गलती न करें. इससे गंगाजल की ऊर्जा कम हो सकती है.

गंगाजल को कभी भी मासिक धर्म में रहते हुए, बिना नहाए या अशुद्ध अवस्था में न छूएं. इससे गंगाजल अपवित्र हो जाएगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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