/Gomati Chakra Ke Totke: डर से जाग जाता है बच्चा या आर्थिक हानि से हैं परेशान? गोमती चक्र के ये 5 चमत्कारी उपाय सारी दिक्कतों का कर देंगे अंत!

हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो शुक्रवार के दिन गोमती चक्र का एक टोटका कर सकते हैं. इसके लिए को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र लें और उसे पीले कपड़े पर रखें व मां लक्ष्मी का ध्यान करें. अब विधिनुसार उसकी पूजा करें. उनमें से 4 गोमती चक्र को घर के चारों कोनों में एक-एक कर दबा दें. वहीं, 3 गोमती चक्र को लाल कपड़े में बाधें और धन रखने वाली जगह पर रख दें. 3 चक्रों को पूजा घर में रखें. बाकी को भगवान के चरणों में अर्पित करें. शुभ परिणाम जल्दी दिखने लगेगा.