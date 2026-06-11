/Gomati Chakra Ke Totke: डर से जाग जाता है बच्चा या आर्थिक हानि से हैं परेशान? गोमती चक्र के ये 5 चमत्कारी उपाय सारी दिक्कतों का कर देंगे अंत!

Gomati Chakra Remedies Astro Tips: गोमती चक्र तंत्र शास्त्र से लेकर वास्तु शास्त्र में बहुत इस्तेमाल किया जाता है. गोमती चक्र विष्णु-लक्ष्मी जी का प्रतीक माने गए हैं. इन्हीं शक्तिशाली गोमती चक्रों के कुछ चमत्कारी उपायों को करने से कई ऐसी परेशानियों से पार पाया जा सकता है जिनको दूर कर पाना लगभग नामुमकिन लगता है.
ऐसी ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताएं हैं कि गोमती चक्र के विशेष टोटके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का अंत कर सकते हैं. यहां हम गोमती चक्र के ऐसे 5 चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे जिससे जीवन में शुभ और सकारात्मक बदलाव आ सके.
अगर आपके घर के किसी सदस्य को बार-बार नजर लगती है तो गोमती चक्र का एक उपाय इस परेशानी को दूर कर सकता है. इसके लिए सुनसान जगह पर जाएं और 3 गोमती चक्रों को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वारें जिसको बार-बार नजर लग रही है. अब अपने उल्टे मुड़कर
पीछे की ओर गोमती चक्र को फेंक दें और पीछे मुड़कर न देखें. इससे उस व्यक्ति पर से नजर दोष उतर जाएगा.
बार-बार आर्थिक हानि हो रही है, अचानक होने वाला खर्च परेशानी बढ़ा रहा है तो सोमवार के दिन 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र लें और उन पर हल्दी का तिलक लगाएं. अब महादेव का ध्यान करते हुए पीले कपड़ें में बांधें. अब इस पोटली को पूरे घर में घुमाएं और बहती नदी में बहा दें. जल्दी ही इस टोटके का शुभ प्रभाव दिखने लगेगा.
हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो शुक्रवार के दिन गोमती चक्र का एक टोटका कर सकते हैं. इसके लिए को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र लें और उसे पीले कपड़े पर रखें व मां लक्ष्मी का ध्यान करें. अब विधिनुसार उसकी पूजा करें. उनमें से 4 गोमती चक्र को घर के चारों कोनों में एक-एक कर दबा दें. वहीं, 3 गोमती चक्र को लाल कपड़े में बाधें और धन रखने वाली जगह पर रख दें. 3 चक्रों को पूजा घर में रखें. बाकी को भगवान के चरणों में अर्पित करें. शुभ परिणाम जल्दी दिखने लगेगा.
अगर आपका बच्चा जल्दी डर जाता है, डरकर नींद से जाग जाता है तो गोमती मंगलवार के दिन अभिमंत्रित गोमती चक्र लें और उस पर हनुमान जी के दाएं कंधे से सिंदूर लेकर लगाएं. अब इसे लाल कपड़े में बांधें और बच्चे को लॉकेट की तरह गले में पहनाएं. उसके भय का नाश होगा.
आपकी बिजनेस को किसी की नजर लगी है, ग्रोथ रुक गई है तो आपको गोमती चक्र का एक चमत्कारी उपाय करना चाहिए. इसके लिए 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र लें और तीन छोटे नारियल लेकर उसकी पूजा करें. अब इन्हें पीले साफ कपड़े में बांधे और बिजनेस वाली जगह के मेनगेट पर इसे लटकाएं. बुरी नजर दूर होगी और बिजनेस आगे बढ़ेगा.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)