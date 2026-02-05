Astro Tips: पति-पत्नी का एक ही थाली में खाना शुभ या अशुभ? नकारात्मक ऊर्जा, कलह और आर्थिक तंगी से बचना है तो जानें

Food Vastu Eating Rules: पुराने समय से ही भोजन को लेकर नियम बताए जाते हैं. भोजन बनाने से लेकर भोजन को खाने को लेकर एक एक नियम को मानने से जीवन की कई परेशानियां खत्म होने लगती है और जीवन में सकारात्मकता आने लगती है. विचारों से नकारात्मकता दूर होने लगते हैं. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि भोजन करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, पति-पत्नी को एक ही प्लेट में खाना खाना चाहिए या नहीं, बेड पर बैठकर खाना चाहिए या नहीं, ये सबकुछ जानेंगे.

पति-पत्नी एक ही थाली में खाएं या नहीं

कई पति-पत्नी प्रेम में आकर एक ही थाली में भोजन करते हैं. सवाल ये है कि ऐसा करना शुभ होता है या अशुभ. दरअसल, पति घर का मुखिया होता है और जब पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ऐसा कर परिवार का मुखिया घर के अन्य सदस्यों की उपेक्षा कर देता है. ऐसा करने से घर में कलह बढ़ सकती है और सदस्यों के भेदभाव बढ़ने लगता है. ईर्ष्या और अशांति बढ़ने लगता है. घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती हैं.

बेड पर बैठकर खाना खाएं या नहीं

कई घरों में ऐसा होता है कि लोग टीवी देखते हुए या आलस में बेड पर ही बैठेकर खाना खाने लगते हैं लेकिन ऐसा करने से घर में नकारात्मकता फैलती है. दरअसल, भोजन को प्रसाद के रूप में देखना चाहिए, एक ऐसा प्रसाद जिसे भगवान को अर्पित किया जा सके. ऐसे में भोजन को सम्मान के साथ भोजन करने वाली जगह पर बैठकर ही खाना चाहिए. देवी अन्नपूर्णा को प्रणाम कर खाना चाहिए. कभी भी बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए. इससे घर में आर्थिक अस्थिरता आती है और घर की गरीबी बढ़ती है. इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी भोजन का अपमान न हो और तो भोजन को बर्बाद किया जाए. इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है और घर में शांति बनी रहती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

