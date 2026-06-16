ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर पर सफेद बिल्ली का आना एक बहुत शुभ संकेत देता है. ऐसी मान्यता है कि सफेद बिल्ली के घर में प्रवेश करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है. घर में हर ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलती है. ऐसे घर के लोगों का मन शांत रहता है और परिवार के सदस्यों के बीच लगाव और प्रेम बना रहता है. ज्योतिष अनुसार जिस घर में सफेद बिल्ली आती है उस घर का वास्तु कभी खराब नहीं होता है. अगर घर में वास्तु दोष होता भी है तो वह दूर हो जाता है.