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Astro Tips: क्या चोरी-चुपके रोज घर में घुस आती है बिल्ली? मिल रहा शुभ संदेश या यह है कोई अशुभ संकेत? जानें

Cat Entering In House: घर में बिल्ली का आना शुभ होता है या अशुभ, किसी घर में अगर हर दिन बिल्ली घुस आती है तो ऐसा होना कोई न कोई संकेत जरूर देता है. आइए इस लेख में हम इस बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 16, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:05 PM IST
Astro Tips: क्या चोरी-चुपके रोज घर में घुस आती है बिल्ली? मिल रहा शुभ संदेश या यह है कोई अशुभ संकेत? जानें
Image Credit: AI (Cat Entering House)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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