/Astro Tips: फोन में देवी-देवताओं का वॉलपेपर लगाना शुभ या अशुभ? भयानक पाप से बचना है तो जान लें

अगर आप भी अपने मोबाइल फोन के वॉलपेपर पर देवी-देवताओं की फोटो लगाते हैं तो आपको इस बात को जान लेना चाहिए कि ऐसा करना शुभ होता है या अशुभ, क्योंकि एक गलती आपके जीवन में बड़ी परेशानियां ला सकता है. अगर देवी-देवताओं की तस्वीर फोन के वॉलपेपर पर लगाते हैं तो इससे जुड़े नियमों के बारे में भी जानना जरूरी है ताकि पुण्य की बजाय पाप का भागीदार न बन जाएं.
अपने फोन में देवी-देवताओं की फोटो लगा रहे हैं तो जान लें कि ऐसी फोटो लगाएं या नहीं. वॉलपेपर को लेकर क्या नियम होते हैं और कौन-कौन से फोटो वॉलपेपर के रूप में लगा सकते हैं? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
ध्यान दें, देवी मां की फोटो अपने मोबाइल पर वॉलपेपर के रूप में लगाना वैसे तो अशुभ नहीं है लेकिन अगर किसी देवी-देवता की फोटो लगा रहे हैं तो मोबाइल फोन बाथरूम में न ले जाएं. ज्यादातर लोग बाथरूम में भी मोबाइल ले जाते हैं और जब देवी-देवता की फोटो फोन लगाए रखते हैं दोष लगता है. ऐसा करना किसी भी तरह से शुभ नहीं होता है. मोबाइल फोन पर अगर देवी-देवता की फोटो लगाए हुए हैं तो समय-समय पर प्रणाम करें और दर्शन करें तो यह उत्तम होगा, सद्बुद्धि आएगी.
धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार, अगर फोन पर देवी-देवती का वॉलपेपर लगा रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें. फोन हर समय आपके पास ही होता है ऐसे में जरूरी है कि फोन के स्क्रीन को गंदे हाथों से न छूएं, अशुद्ध जगहों पर फोन न ले जाएं और न इस्तेमाल करें, इस बात का ध्यान रखें कि फोन पर गंदे मैसेज न आ सकें. इससे भगवान का अनादर हो सकता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, जब वॉलपेपर देवी-देवता का लगा हो या पवित्र छवियां लगी हो तो फोन को जूठे हाथ से न छुएं. ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है.
उगता सूर्य
जल या चंद्रमा से संबंधित चित्र
पीले रंग की कोई प्राकृतिक चीज, गुरू
उगता पौधा, गुलाबी फूल, नीले फूल, लाल फूल
धन, चमकीली वस्तु, क्रिस्टल या पहाड़
फैमिली फोटो
(डिस्क्लेमर-यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)