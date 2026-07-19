/Astro Tips: फोन में देवी-देवताओं का वॉलपेपर लगाना शुभ या अशुभ? भयानक पाप से बचना है तो जान लें

धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार, अगर फोन पर देवी-देवती का वॉलपेपर लगा रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें. फोन हर समय आपके पास ही होता है ऐसे में जरूरी है कि फोन के स्क्रीन को गंदे हाथों से न छूएं, अशुद्ध जगहों पर फोन न ले जाएं और न इस्तेमाल करें, इस बात का ध्यान रखें कि फोन पर गंदे मैसेज न आ सकें. इससे भगवान का अनादर हो सकता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, जब वॉलपेपर देवी-देवता का लगा हो या पवित्र छवियां लगी हो तो फोन को जूठे हाथ से न छुएं. ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है.