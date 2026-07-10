/Astro Tips: घर में अचानक लाल चींटियों का दिखना शुभ या अशुभ? जान लें क्या मिलते हैं गहरे संकेत

सनातन धर्म में हर जीव का अपना महत्व होता है. कुछ जीव गहरे संकेत देते हैं तो कुछ जीव अशुभ संकेत भी देते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्सर पुराने घर या फिर नए घरों में अचानक लाल चींटियों का आना क्या संकेत देता है. अगर घर में लाल चींटियां निकलती हैं और अचानक उस पर अपकी निगाहें पड़ जाए तो यह माता लक्ष्मी के प्रसन्न होने का संकेत देता है. लेकिन कई बार लाल चींटियां अशुभ संकेत भी दे सकती है.
नमी, बारिश और मौसम में बदलाव होने से लाल चींटियां अपने बिलों से निकलकर ऐसी जगह पर जाने लगती हैं जो सूखी और सुरक्षित हो. फिर वे किसी न किसी के घर में जाने लगती है. लेकिन वो कौन सा घर चुनेंगी, यह इत्तेफाक होता है. ऐसे में अगर लाल चींटियां आपके घर में प्रवेश कर जाएं तो समझ लें कि ये कोई न कोई संकेत जरूर देती हैं. घर में अचानक चींटियों का दिखना शुभ होता है या अशुभ, लाल चींटियों से जुड़े कौन से उपाय करें जिससे कर्ज और भारी संकटों से मुक्ति मिल सकती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
लाल चींटियों को लेकर धार्मिक मान्यता है कि घर में उसकी संख्या बढ़ने से कर्ज भी बढ़ने लगता.
घर में लाल चींटियों के बढ़ने से निकट भविष्य में कोई बड़े संकट के आने का संकेत मिलता है.
घर में अचानक चींटियां दाना इकठ्ठा करें, और चींटियों को पैदा करें तो घर में कुछ बुरा होने का संकेत मिलता है.
अगर वे घर के बाहर या आंगन में दिखते हैं तो घर में पारिवारिक कलह या झगड़े बढ़ सकते हैं.
लाल चींटियों की कतार निकले और उनके मुंह में अंडे हो तो इस तरह की लाल चींटियों को देखना अति शुभ होता है. सुख बढ़ता है.
बहुत सारी चींटियां एक साथ दिखे तो भारी और तेज बारिश का संकेत मिलता है. यह अच्छी फसल होने का संकेत हो सकता है.
जो लोग चीटी को आटा देते हैं व चिड़ियों को चावल देते हैं, वे लोग सीधे वैकुंठ जाते हैं.
कर्ज से परेशान है तो चींटियों को शकर और आटा का भोग कराएं. कर्ज दूर होगा.
चींटियों को शकर और आटा का भोग कराने से हर तरह के बंधन और संकट से मुक्ति मिलती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)