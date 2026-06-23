वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति (गुरु) का राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. 2 जून 2026 को गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं. कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं अर्थात अपनी सर्वोत्तम शक्ति में होते हैं. जब गुरु अपनी उच्च स्थिति में आते हैं तो इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, कमोडिटी और भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर भी दिखाई देता है.
इस बार यह गोचर और भी विशेष है क्योंकि इसके साथ 15 जून से 24 नवंबर 2026 तक बनने वाला खप्पर योग भी सक्रिय है जो मंगल, शनि और राहु के प्रभाव से एक उग्र और चुनौतीपूर्ण ऊर्जा उत्पन्न करता है. आइए जानते हैं गुरु के इस महागोचर और खप्पर योग का दुनिया और भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.
शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बाद मजबूत रिकवरी होगी. खप्पर योग के कारण शेयर बाजार में अचानक उतार-चढ़ाव और अस्थिरता देखने को मिल सकती है.
जून और जुलाई 2026 के दौरान बाजार में अचानक गिरावट, घबराहट में बिकवाली (Panic Selling) और तेज करेक्शन देखने को मिल सकते हैं. निवेशकों का भरोसा कुछ समय के लिए डगमगा सकता है.
चूंकि गुरु कर्क राशि में उच्च के हैं, इसलिए बाज़ार अधिक समय तक नीचे नहीं टिकेगा. बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा, पीएसयू और फार्मा सेक्टर में संस्थागत निवेश बढ़ सकता है. लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह गिरावट एक अवसर सिद्ध हो सकती है.
ज्योतिष में सोने का संबंध मुख्य रूप से गुरु और सूर्य से माना जाता है. जब भी विश्व स्तर पर अनिश्चितता और तनाव बढ़ता है, निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं. ऐसे समय में सोने की मांग बढ़ सकती है.
कर्क राशि जल तत्व की राशि है और यहां गुरु उच्च के होते हैं. इसके प्रभाव से सोने की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल सकती है. भारत और वैश्विक बाजारों में सोना नए रिकॉर्ड बना सकता है.
कमोडिटी बाजार की बात करें तो कच्चा तेल, धातु और खाद्य सामग्री गुरु ग्रह की स्थिति के प्रभाव से महंगी हो सकती है.
मंगल और शनि की उग्र ऊर्जा के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान आ सकता है, जिससे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में अचानक वृद्धि देखने को मिल सकती है.
गुरु कृषि, अनाज और खाद्य उत्पादन के कारक माने जाते हैं. कर्क राशि में गुरु के कारण मानसून और कृषि उत्पादन बेहतर रह सकता है. हालांकि आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के कारण दाल, गेहूं, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है.
जब भी बाजार में गिरावट आएगी, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी और फार्मा क्षेत्रों में निवेशकों की रुचि बढ़ सकती है. नवंबर 2026 तक बाज़ार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए जल्दबाज़ी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं.
खप्पर योग की उग्र ऊर्जा और उच्च के गुरु की संतुलित बुद्धिमत्ता के बीच एक रोचक संघर्ष दिखाई देता है. जिसका भारत और दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा.
खप्पर योग सैन्य तनाव, सीमा विवाद और वैश्विक संघर्षों की आशंका बढ़ा सकता है. मध्य पूर्व, यूरोप या दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रों में तनाव बढ़ सकता है और बड़ी शक्तियों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है.
उच्च के गुरु कूटनीति, संवाद और समझौते के माध्यम से बड़े संघर्षों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे. इसलिए पूर्ण विनाशकारी विश्व युद्ध की संभावना कम दिखाई देती है और कई विवाद वार्ता के माध्यम से सुलझ सकते हैं.
भारत की कुंडली के अनुसार गुरु का यह गोचर महत्वपूर्ण और सकारात्मक माना जा सकता है. भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक संतुलित, समझदार और शांति स्थापित करने वाले राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत कर सकता है.
खप्पर योग के कारण सीमाओं पर तनाव, राजनीतिक मतभेद या जन आंदोलन जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन नेतृत्व और रणनीतिक निर्णयों के कारण स्थिति नियंत्रण में रहने की संभावना है. वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर रह सकती है.
साल 2026 का यह समय हमें सिखाता है कि भय के पीछे अवसर छिपा होता है. खप्पर योग जहां चुनौतियां उत्पन्न करेगा, वहीं उच्च के गुरु समाधान और दिशा प्रदान करेंगे.
पैनिक सेलिंग से बचें और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें.
सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों पर विचार करें.
भारत की विकास यात्रा और दीर्घकालिक संभावनाओं पर विश्वास बनाए रखें.
आर्थिक और राजनीतिक समाचारों पर संतुलित दृष्टि रखें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)