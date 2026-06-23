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Astro Tips: गुरु का कर्क राशि में होना शेयर बाजार पर क्या डालेगा प्रभाव, सोने की कीमत से लेकर देश-दुनिया का क्या होगा हाल? जानें

Jupiter in Cancer Impact: गुरु बृहस्पति का कर्क राशि में होना शेयर बाजार पर क्या डालेगा प्रभाव, सोने की कीमत से लेकर भारत और दुनिया का क्या हाल होगा? आइए इस लेख में विस्तार से जानें

Written ByManya AdalkkhaEdited By: Padma Shree Shubham
Published: Jun 23, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:21 PM IST
Astro Tips: गुरु का कर्क राशि में होना शेयर बाजार पर क्या डालेगा प्रभाव, सोने की कीमत से लेकर देश-दुनिया का क्या होगा हाल? जानें
Image Credit: AI (GURU)

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Manya Adalkkha

Manya Adalkkha

मान्या अडलक्खा, जिन्हें विश्वभर में वास्तुगुरु मान्या के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य (Astrologer), न्यूमेरोलॉजिस्ट, NLP विशेषज्ञ एवं ऊर्जा मार्गदर्शक (Energy Consultant) हैं। अपने गहन ज्ञान, वर्षों के अनुभव और परिणाम-आधारित परामर्श के माध्यम से उन्होंने भारत और विदेशों में हजारों उद्यमियों, कॉर्पोरेट लीडर्स, उद्योगपतियों एवं परिवारों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता, समृद्धि और स्पष्ट दिशा प्रदान की है।

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