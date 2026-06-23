वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति (गुरु) का राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. 2 जून 2026 को गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं. कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं अर्थात अपनी सर्वोत्तम शक्ति में होते हैं. जब गुरु अपनी उच्च स्थिति में आते हैं तो इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, कमोडिटी और भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर भी दिखाई देता है.