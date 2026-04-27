Conch Shell: एक ही घर में दो शंख रखना शुभ या अशुभ? जानें मां लक्ष्मी को अति प्रिय इस वस्तु से जुड़े वो नियम जो कर देंगे मालामाल

Astro Tips Keeping Two Conch Shells At Home: समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक शंख को घर में रखने के कई नियम हैं. जैसे शंख को किस दिशा में रखें या कैसे रखें? हिंदू धर्म में शंख को पवित्र वस्तु माना जाता है जिससे जुड़े नियमों को मानने से घर में सुख समृद्धि आती है. शंख मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को ही अत प्रिय है. ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शंख से जुड़ी कोई भूल न करें. इसी तरह से एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या एक ही घर में दो शंख रखना शुभ होता है या अशुभ? आइए इस लेख में शंख से जुड़े नियमों के बारे में जानें.

घर में दो शंख रखें या नहीं

घर में शंख रखने के वैसे तो कई नियम है जिसका पालन जरूर करना चाहिए क्योंकि शंख किस तरह और कहां रखा है इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. शंख को लेकर एक सवाल बार-बार मन में उठता है कि क्या एक ही घर में दो शंख रख सकते है? शास्त्रों की मानें तो पूजा में शंख सिर्फ एक ही रखना चाहिए. शंख मां लक्ष्मी का प्रतीक है ऐसे में पूजा के समय दो शंख नहीं रखना चाहिए. हां, अगर आपको दो शंख रखना है तो इस बात का ध्यान रखें कि एक शंख तो मां लक्ष्मी का स्वरूप मान कर उसकी पूजा करें और दूसरे शंख को बजाने के लिए उपयोग में लाएं. घर में अगर दो शंख रख रहें हैं तो एक को भूलकर भी न बजाएं और उसकी नियमित पूजा करें.

शंख से जुड़े वास्तु नियम

शंख को हमेशा सही वास्तु नियम से ही घर में रखना चाहिए तभी मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में वास करती हैं. वास्तु नियमों के अनुसार अगर घर में शंख न रखा गया तो हर ओर नकारात्मकता फैल सकती है और घर को वास्तु दोष घेर सकता है. व्यापार घाटा से लेकर अनेक रास्तों से धन हानि हो सकती है. आइए शंख से जुड़े कुछ वास्तु नियम जानें-

बेडरूम में या बाथरूम के पास शंख भूलकर भी न रखें धन हानि हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां वर्जित है शंख

शिव पूजा में शंख रखना या बजाना वर्जित है.

सूर्य देव की पूजा में

सूर्य को अर्घ्य देते समय शंख का उपयोग न करें.

भैरव पूजा में शंख वर्जित है.

शनि देव की पूजा में शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है.

पितरों की पूजा यानी श्राद्ध में शंख बजाना या रखना, शंख से जल देना वर्जित है.

शंख बजाने का समय

सुबह-शाम पूजा के समय ही शंख बजाएं.

दोपहर 12 से 4 बजे तक शंख न बजाएं.

सूर्यास्त के बाद और रात में शंख न बजाएं.

शंख को रखने के नियम

शंख को हर दिन धोएं.शंख को गंगाजल या साफ जल से हर दिन धोएं.

अमावस्या तिथि पर दूध-दही से शंख का अभिषेक करें और स्वच्छ करके रख दें.

टूटा, गंदा या काला शंख घर से तुरंत हटा दें.

शंख को जमीन पर न रखें बल्कि लकड़ी, पीतल के स्टैंड या लाल-पीले कपड़े पर ही रखें.

जमीन पर शंख को न रखें.

शंख को उल् करके न रखें. गरीबी घर आती है.

शंख को कभी खाली न रखें, इसके में जल, चावल या गंगाजल भरके रखें.

शंख के प्रकार

दक्षिणावर्ती शंख यानी दाईं तरफ खुला शंख घर में रखना धन बढ़ाता है. इसे तिजोरी में रखें.

वामावर्ती शंख यानी बाईं तरफ खुला शंख पूजा में पऱने व और बजाने के लिए उपयोग में लाया जाता है.

गणेश शंख जो विघ्न दूर करने के लिए पूजा घर में रखा जाता है.

वास्तु अनुसार शंख रखने की सही दिशा

ईशान कोण- सबसे शुभ.

पूर्व दिशा - शुभ.

उत्तर दिशा - धन के लिए शुभ.

नैऋत्य कोण - वर्जित.

दक्षिण दिशा- वर्जित.

आग्नेय कोण - वर्जित.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और मायावी नारी जिसने असुरों को अपने रूप के जाल में उलझाया, रोचक है अमृत पान की ये कथा

और पढ़ें- हथेली पर 3 ग्रहों से घिरा वो स्थान जो भाग्य और जीवन में बदलाव के देता है संकेत, जानें उस पर्वत की खास बातें