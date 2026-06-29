/Astrology: असफलताओं का नहीं हो रहा अंत और बढ़ रही है जीवन में अशांति, इसके पीछे छाया ग्रह केतु तो नहीं?

Ketu Astrology: धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर ध्यान दें तो केतु व्यक्ति को सांसारिक मोह-माया से दूर करता है और आत्मिक उन्नति का रास्ता खोलता है. ज्योतिष में इसका संबंध अध्यात्म, योग, ध्यान से लेकर अनुसंधान और रहस्यमयी व गूढ़ विद्याओं से जोड़ा जाता है. केतु की शुभ स्थिति होने पर व्यक्ति की दूरदर्शिता बढ़ती है. व्यक्ति आध्यात्मिक और आत्मविश्वासी होने लगता है. लेकिन अशुभ केतु व्यक्ति को भ्रम में डाल सकता है. असुरक्षा बढ़ाता है और मानसिक बेचैनी में भी वृद्धि कर सकता है. जिससे व्यक्ति को बड़ी-बड़ी परेशानियां घेर सकती हैं.
ऐसे में जरूरी है कि केतु की स्थिति कुंडली में शुभ होना चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि केतु से जुड़े कुछ जरूरी उपाय किए जाएं. केतु के उपाय करने से व्यक्ति को गहन ज्ञान प्राप्त होने लगता है और निर्णय क्षमता भी बढ़ती है. आइए उन उपायों के बारे में जानें.
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार केतु व्यक्ति को सिर्फ भौतिक सफलता नहीं दिलाता है बल्कि आत्मिक जागरूकता को भी बढ़ावा देता है. जीवन के गहरे सत्य को जातक समझ पाता है और अनुसंधान, आध्यात्मिक साधना व ध्यान, तकनीकी क्षेत्रों में काम करने की क्षमता भी बढ़ती हैय गूढ़ ज्ञान से जुड़े कार्यों में सफलता पाने की क्षमता बढ़ती है.
सुबह के समय ध्यान और साधना करने से केतु आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है. ऐसे में हर दिन ध्यान, योग और प्राणायाम करना चाहिए. मानसिक शांति बढ़ती है और एकाग्रता बनी रहती है. इस उपाय को करने से केतु की सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है.
केतु ग्रह की शांति के लिए पीपल के पेड़ की सेवा करना एक कारगर उपाय माना जाता है. पेड़ में जल चढ़ाएं और शाम के समय दीया जलाएं. मानसिक तनाव को दूर करने और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए यह उपाय सबसे अच्छा माना जाता है.
केतु को प्रसन्न करने के सबसे प्रभावशाली उपायों में दान के उपाय को महत्वपूर्ण माना गया है. काला तिल, कंबल से लेकर उड़द दाल, तिल के तेल से लेकर और धूम्रवर्ण वस्त्रों का दान करना शुभ बताया गया है. इससे मन को शांति मिलती है और कुंडली में केतु की स्थिति मजबूत होती है.
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार छाया ग्रह केतु की शांति के लिए गणेश जी की पूजा करने विधान हैं. बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और प्रभावशाली गणेश मंत्रों का जाप करें. इससे लाभ होगा और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी.
छाया ग्रह केतु की कृपा प्राप्त करने के लिए हर दिन स्नान आदि कर केतु मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन मंत्रों का जाप करन से केतु के सभी अशुभ प्रभाव दूर होते हैं.
सरल केतु मंत्र- "ॐ कें केतवे नमः"
बीज मंत्र- "ॐ स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सः केतवे नमः"
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)