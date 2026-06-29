/Astrology: असफलताओं का नहीं हो रहा अंत और बढ़ रही है जीवन में अशांति, इसके पीछे छाया ग्रह केतु तो नहीं?

Ketu Astrology: धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर ध्यान दें तो केतु व्यक्ति को सांसारिक मोह-माया से दूर करता है और आत्मिक उन्नति का रास्ता खोलता है. ज्योतिष में इसका संबंध अध्यात्म, योग, ध्यान से लेकर अनुसंधान और रहस्यमयी व गूढ़ विद्याओं से जोड़ा जाता है. केतु की शुभ स्थिति होने पर व्यक्ति की दूरदर्शिता बढ़ती है. व्यक्ति आध्यात्मिक और आत्मविश्वासी होने लगता है. लेकिन अशुभ केतु व्यक्ति को भ्रम में डाल सकता है. असुरक्षा बढ़ाता है और मानसिक बेचैनी में भी वृद्धि कर सकता है. जिससे व्यक्ति को बड़ी-बड़ी परेशानियां घेर सकती हैं.