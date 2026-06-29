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Astrology: असफलताओं का नहीं हो रहा अंत और बढ़ रही है जीवन में अशांति, इसके पीछे छाया ग्रह केतु तो नहीं?

Astro Tips Ketu remedies: ग्रह केतु के कारण जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. परेशानियां बढ़ सकती है और जीवन में नकारात्मकता भी फैल सकती है. ऐसे में कुछ उपायों को करने करें तो कुंडली में केतु की स्थिति सुधर सकती है. आइए इस बारे में और जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 29, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:10 PM IST
Astrology: असफलताओं का नहीं हो रहा अंत और बढ़ रही है जीवन में अशांति, इसके पीछे छाया ग्रह केतु तो नहीं?
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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