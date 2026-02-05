कम या ज्यादा... किस तरह की रोशनी है पसंद, कितनी भाती है आपको सूर्य की रोशनी, इससे जानिए अपने व्यक्तित्व के कई पहलू

Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोकम या ज्यादा... किस तरह की रोशनी है पसंद, कितनी भाती है आपको सूर्य की रोशनी, इससे जानिए अपने व्यक्तित्व के कई पहलू

Astro Tips How Light affect personality: हम जिस वातावरण और प्रकाश में रहते हैं उसका  हमारे व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है. लाइटिंग को लेकर व्यक्ति की पसंद, सूर्य की रोशनी भाती है या नहीं इसे जानकर व्यक्तित्व के कई पहलू तो जान सकते हैं.

Feb 05, 2026
How Light affect personality
How Light affect personality: क्या आप जानते हैं कि घर की लाइटिंग और सूर्य की रोशनी का हमारे शरीर पर गहरा असर पड़ता है. इसके साथ ही कृत्रिम और सूर्य की  रोशनी का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है. आज की इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि कोई व्यक्ति किस तरह की रोशनी पसंद करता है और इससे उसके व्यक्तित्व से क्या संबंध है यानी अगर कम रोशनी, ज्यादा रोशनी, सूर्य की रोशनी किसी व्यक्ति को बहुत अधिक भाती है तो इससे व्यक्तित्व के किन पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है.

इंट्रोवर्ट स्वभाव
कम रौशनी में रहना जिनको पसंद होता है वो इंट्रोवर्ट स्वभाव के होते हैं और शोर और चकाचौंध वाली जगहों की अपेक्षा शांत और थोड़े से अंधेरे कोने में रहना पसंद करते हैं. कम लाइट में ऐसे लोग गहराई से सोच लेते हैं. इनकी रचनात्मकता बढ़ती है.

भावनाओं की स्थिरता
डिम लाइट या कम रौशनी जिन लोगों को पसंद होती है उनकी भावनाएं स्थिर होती है. ऐसे लोग संवेदनशील होते हैं और बहुत भावुक होते हैं. 

कल्पनाशील और रचनात्मकता
अंधेरे या कम रोशनी में जो लोग रहना पसंद करते हैं वो लोग कल्पनाशील और रचनात्मक होते हैं. कई लोग लेखक, कलाकार और विचारक अच्छे हो सकते हैं. समाज के बनाए नियमों से हटकर चलते हैं और कुछ अलद सोचने में माहिर होते हैं.

सूर्य की रोशनी का व्यक्तित्व पर प्रभाव
जहां तक सूर्य की रोशनी की बात करें तो इसका भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. अगर किसी व्यक्ति को सूर्य की रोशनी अच्छी लगती है तो ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरे होते हैं. ऐसे लोग ऊर्जावान और सकारात्मकता से भरे होते हैं. ऐसे लोग मानसिक रूप से शांत होते हैं. ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बेहतरीन होती है. ये लोग बड़े से बड़ा निर्णय बिना संकोच के लेते हैं.

घर में सूर्य की रोशनी
घर के जिन कमरों में सूर्य की रोशनी जाती है वहां ऊर्जा ज्यादा होती है. सूर्य की रोशनी से घर की नकारात्मकता दूर होती है. घर में सूर्य की रोशनी अगर नहीं जाती है तो ऐसे रूम में रहने वाले लोगों का आत्मविश्वास कम होता है. ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कम रहता है और शारीरिक ऊर्जा और शक्ति कम रहती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- घर में शनिदेव की प्रतिमा रखना क्यों वर्जित? ज्योतिषीय मान्यताओं और पौराणिक कथा से जानें इसका कारण
और पढ़ें- गुरुवार को करें परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम् का पाठ, पहाड़ जैसी समस्याओं का भी होगा अंत!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Astro Tips

