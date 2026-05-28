Astro Tips: जून में शनि की चाल और राहु-केतु का गहरा प्रभाव... किन राशि वालों की जिंदगी में आ सकते हैं बड़े बदलाव? जानें

‎साल 2026 का जून का महीना ग्रहों की स्थिति के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस महीने में शनि की चाल और राहु-केतु का प्रभाव कई लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है. ज्योतिष में शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है, जबकि राहु-केतु को अचानक बदलाव, मानसिक उलझन और भाग्य से जोड़कर देखा जाता है. जब ये ग्रह सक्रिय होते हैं, तब इंसान की सोच, रिश्ते और करियर पर गहरा असर दिखाई देने लगता है.‎

राहु-केतु की ऊर्जा

5 जून 2026 के बाद ग्रहों का असर धीरे-धीरे महसूस होना शुरू हो सकता है, जबकि 7 जून के बाद शनि की चाल का प्रभाव ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा. राहु-केतु की ऊर्जा पूरे जून महीने सक्रिय रह सकती है और इसका असर जुलाई 2026 के आखिरी सप्ताह तक महसूस हो सकता है. ‎इस दौरान कई लोगों को अपने जीवन में बदलाव महसूस हो सकता है. कुछ लोग नौकरी बदलने का मन बना सकते हैं, तो कुछ रिश्तों को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं. कई लोगों को ऐसा महसूस होगा कि अब पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया है.

‎शनि की चाल क्या संकेत दे रही है?

शनि इस समय लोगों को जिम्मेदारियों का एहसास कराएगा. जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उन्हें उसका परिणाम मिलने लग सकता है. वहीं जो लोग अपने कामों को टाल रहे थे, उनके सामने दबाव बढ़ सकता है. ‎इस समय खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. कुछ लोगों को नई नौकरी या नया काम शुरू करने का मौका मिल सकता है. हालांकि मानसिक थकान और ओवरथिंकिंग भी बढ़ सकती है. इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी माना जा रहा है.

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‎राहु-केतु का प्रभाव क्या बदलाव ला सकता है?

‎राहु-केतु का असर अक्सर अचानक दिखाई देता है. जून में इनका प्रभाव लोगों की सोच और भावनाओं को ज्यादा प्रभावित कर सकता है. कुछ लोग अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे. नई जगह जाने, नया काम शुरू करने या कुछ रिश्तों से दूरी बनाने जैसी स्थितियां बन सकती हैं. राहु इस समय लोगों को भ्रम और दिखावे की ओर आकर्षित कर सकता है. वहीं केतु का प्रभाव कई लोगों को आध्यात्मिकता और अकेलेपन की ओर ले जा सकता है. ‎हालांकि यह समय पूरी तरह नकारात्मक नहीं माना जा रहा. कई लोगों को नए अवसर भी मिल सकते हैं. कुछ लोग अपने जीवन को नए नजरिए से देखने लगेंगे.

‎सभी राशियों पर प्रभाव

‎मेष राशि वालों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. गुस्से और जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा.

‎वृषभ राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी होगी. खर्च बढ़ सकते हैं.

‎मिथुन राशि वालों के रिश्तों और करियर में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

‎कर्क राशि वालों को भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी.

‎सिंह राशि वालों को मेहनत का परिणाम मिल सकता है, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी रहेगा.

‎कन्या राशि वालों को काम का दबाव महसूस हो सकता है. स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

‎‎तुला राशि वालों के रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है.‎

‎वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अचानक बदलाव आ सकते हैं.‎

‎धनु राशि वालों के लिए जून नई शुरुआत लेकर आ सकता है.

‎मकर राशि वालों को मेहनत का फायदा मिल सकता है.

‎कुंभ राशि वालों के लिए यह समय नए विचार और अवसर लेकर आ सकता है.

‎मीन राशिइ वाले स दौरान आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं.

‎कौन-से उपाय रहेंगे लाभकारी?

- मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी होगा.

‎- शनिवार को सरसों के तेल का दान करने से शनि के नकरात्मक प्रभाव शान्त होते है.

‎- “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप लाभकारी रहेगा.

‎- राहु के प्रभाव को शांत करने के लिए नारियल या नीले कपड़े का दान करना शुभ रहेगा.

- कुतो की सेवा करना लाभदारी रहेगा.

‎- जरूरतमंद लोगों की मदद करना सकारात्मक परिणाम दे सकता है.

‎- ध्यान और मेडिटेशन मानसिक तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं.

‎निष्कर्ष

‎जून 2026 कई लोगों के लिए बदलाव और आत्मचिंतन का समय साबित हो सकता है. शनि की चाल जहां जिम्मेदारियों का एहसास कराएगी, वहीं राहु-केतु का प्रभाव लोगों की सोच और भावनाओं में बदलाव ला सकता है. ऐसे समय में धैर्य, सकारात्मक सोच और मानसिक संतुलन बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी माना जा रहा है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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