Astro Tips: मां लक्ष्मी को प्रिय है यह चमकदार रत्न, धारण करने वाला जीतने लगता है दुनिया, चुंबक की तरह खिंची चली आती है कामयाबी!

Sphatik Ratna: कई बार खूब मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम हासिल नहीं हो पाता है, धन हानि नहीं रुक पाती है और सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है. ऐसी स्थिति से निकलने के लिए ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो कई उपाय बताए गए हैं लेकिन सही रत्न धारण करके भी कई परेशानियों को जीवन से दूर किया जा सकता है. इसी तरह से एक रत्न है स्फटिक जिसे मां लक्ष्मी का प्रिय रत्न कहा गया है. ज्योतिषीय सुझाव के बाद इस रत्न को जो व्यक्ति धारण करता है उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और सुख बढ़ने लगता है. आइए स्फटिक रत्न के बारे में विस्तार से जानें.

स्फटिक रत्न के बारे में

स्फटिक रत्न एक चमकदार रत्न है जिसे ज्योतिष शास्त्र में अति प्रभावशाली और धन व सुख का कारक माना जाता है. यह रत्न शुक्र ग्रह से संबंधित है जिसे धारण करने वाले व्यक्ति का आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ता है. जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है. अगर कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो स्फटिक रत्न धारण उसे बलवान किया जा सकता है. व्यापार और नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलते हैं और धन वृद्धि होता है. हर ओर से सफलता प्राप्त होने लगती है.

किन राशियों के लिए स्फटिक रत्न शुभ होता है?

वृषभ और तुला राशि

वृषभ और तुला राशि शुक्र ग्रह की राशि हैं. जिनके जातकों के लिए स्फटिक रत्न शुभ फलदायी होता है. जातक पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है और वैवाहिक जीवन से तनाव दूर होता है. रिश्ते में मिठास बनी रहती है और मन शांत रहता है.

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मिथुन और कन्या राशि

मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध ग्रह है जिसका शुक्र ग्रह के साथ मित्रता का भाव है. ऐसे में इन दो राशियों के जातक जब स्फटिक रत्न धारण करते हैं तो करियर में तरक्की होती है. नौकरी में पदोन्नति और बिजनेस में फायदा होता है. आत्मविश्वास बढ़ता है.

मकर और कुंभ राशि

मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि है जिसका शुक्र ग्रह से मित्र का भाव है. स्फटिक रत्न इन जातकों को भी शुभ फल देता है. आर्थिक तंगी दूर होती है और कर्ज का बोझ खत्म होता है. घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

स्फटिक रत्न पहनने की विधि क्या है?

स्फटिक रत्न को शुक्रवार के दिन धारण करें.

शुक्रवार को सुबह स्नान करें और मां लक्ष्मी की पूजा करें.

रत्न को गंगाजल और कच्चे दूध से धोकर स्वच्छ करें.

मां लक्ष्मी के चरणों में रत्न अर्पित करें.

अब रत्न को पहनें और साथ में मंत्र जाप करें.

मंत्र है- “ॐ महालक्ष्म्यै नमः” या “ॐ शुक्राय नमः”

रत्न को पुरुष दाहिने और महिला बाएं हाथ की मध्यमा या अनामिका उंगली में पहनें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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