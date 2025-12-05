Astro Tips: नहाने से जुड़े ये टोटके नवग्रह दोष करेंगे दूर, सूर्य से लेकर शनि... सब मजबूत होकर देंगे धन और तरक्की!

Navgrah Dosh Remedies: मेहनत करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है, धन हानि हो रही है, मन अशांत रहता है या बदनामी हो रही है, ऐसी की कई परेशानियां हैं जिन्होंने आपके जीवन को पूरी तरह से घेर लिया है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में नवग्रह दोष हैं. जिसके कारण एक के बाद एक परेशानियां आपके जीवन में बनी ही रहती हैं. ऐसे में आपको नहाने से जुड़े कुछ ऐसे कारगर टोटके करने चाहिए जिनसे ग्रहों की शांति हो सकते हैं और कुंडली से दोष दूर हो सकते हैं. आइए जानें कैसे नौ के नौ ग्रह की शांति केवल और अपने नहाने के पानी से ही किया जा सकता है.

ग्रहों के राजा सूर्य

ज्योतिष शास्त्र में अगर ग्रहों के राजा सूर्य मजबूत रहे तो हर ओर से सफलता मिलती है. ऐसे में कुंडली में कमजोर सूर्य को मजबूत करने के लिए नहाने के पानी में लाल रंग के फूल डालें, इलायची, केसर, और गुलहठी डाले और फिर इस पानी से नहाएं. प्रसिद्धि दूर तक फैलेगी और सभी काम बनने लगेंगे.

मन का कारक चंद्रमा

कुंडली में चंद्रदोष हो या इसका कुप्रभाव हो तो मन अशांत और धन की बर्बादी होने लगती है. नहाने के पानी में सफेद चंदन, सफेद सुगंधित फूल चढ़ाए और गुलाब जल मिलाकर नहाएं. इसका लाभ जल्द दिखेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

भूमि पुत्र मंगल ग्रह

मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव से शारीरिक कष्ट बढ़ने लगता है. ऐसे में मंगल ग्रह के दोष को दूर करने और ग्रह को शांत करने के लिए नहाने के पानी में लाल चंदन, बेल की छाल या गुड़ छोड़ी मात्रा में मिलाकर नहाएं. जल्द परिणाम दिख जाएंगे.

ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह

बुध ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए सुबह स्नान करते समय नहाने के पानी में चावल के कुछ दाने डालकर नहाएं. पानी में जायफल या शहद भी पानी में डाल सकते हैं. बुध ग्रह शांत होकर व्यापार में लाभ के रास्ते खोलेगा.

गुरु बृहस्पति ग्रह

कुंडली में देव गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए व दोष दूर करने के लिए नहाने के पानी में पीली सरसों, गूलर और चमेली के फूल को मिलाकर नहाएं, लाभ दिखने लगेगा.

प्रेम और धन के कारक शुक्र ग्रह

शुक्र के दोष को दूर करने शुक्र को मजबूत करने के लिए नहाने पानी में गुलाब जल, इलायची और सफेद फूल डालकर नहाएं तो शुभ परिमाम प्राप्त होंगे. शुक्र मजबूत होगा और सुख बढ़ेगा.

न्याय और कर्मफल के कारक शनि ग्रह

शनि दोष और शनि की कुदृष्टि से बचाने के लिए नहाने वाले पानी में काला तिल मिलाए, सौंफ, सुरमा या लोबान डालें और इसी पानी से नहाएं. जीवन के कष्ट कम होंगे.

छाया ग्रह राहु

राहु के बुरे प्रभाव को दूर करने और राहु को शांत करने के लिए सुबह के समय नहाने के पानी में कस्तूरी, लोबान मिलाकर नहाएं. भ्रम दूर होगा और दिमाग शांत होगा.

छाया ग्रह केतु

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु के दोष और बुरे प्रभाव को कम करने के लिए अगर पानी में लोबान या लाल चंदन मिलाएं औप उसी पानी से नहाए तो शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Swapna Shastra: सरसों तेल से लेकर काला कुत्ता... शनिदेव से जुड़े ये सपने क्या बताते हैं, जान लें शुभ अशुभ संकेत!

और पढ़ें- Astro Tips: आपके खाने का स्वाद बताएगा कौन सा ग्रह आप पर भारी, जानें कमजोर को बलवान करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं!