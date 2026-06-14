जिन घरों की महिलाएं अपने बालों में हर दिन कंघी नहीं करती हैं या सुलझाकर नहीं रखती हैं उन घरों में अस्थिरता बनी रहती है और लगातार धन हानि होती है. ऐसे घर से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं. जिन घरों की महिलाओं के बाल हमेशा बिखरे रहते हैं उस घर में समृद्धि नहीं आती है. इतना ही नहीं रात या शाम के समय जो महिलाएं बालों में कंघी करती है उनके घर देवी लक्ष्मी नहीं रुकती है. बालों में कंघी करने पर गिरे बालों पर पैर पड़ने से भी मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और धन हानि बढ़ जाती है. ऐसे में हर दिन बालों में कंघी करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी प्रसन्न रहे और घर में स्थिर रहें.