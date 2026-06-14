Astro Tips Not combing hair: क्या आप भी हर दिन कंघी नहीं करते हैं, अगर हां तो ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है. कंघी न करना धन हानि के साथ ही शुक्र ग्रह के कमजोर होने का कारक बन सकता है. आइए इस बारे में और जानें.
हिंदू मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बिखरे बाल और कई दिन तक बालों में कंघी न करना घर में दरिद्रता के प्रवेश का कारण बन सकता है. जिस घर के लोगों के बाल अव्यवस्थित, गंदे और उलझे होते हैं उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है, घर में सुख समृद्धि नहीं आती है. नकारात्मकता बढ़ती है और कुंडली में दो ग्रह कमजोर हो जाते हैं. जिससे जीवन में आर्थिक तंगी और संघर्ष बढ़ जाते हैं.
बालों का संबंध देवी लक्ष्मी, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह से है. ऐसे में अव्यवस्थित या बिना कंघी किए बालों से मां लक्ष्मी रूठ सकती है और शुक्र और शनि के कुप्रभाव जीवन में बढ़ जाते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
जिन घरों की महिलाएं अपने बालों में हर दिन कंघी नहीं करती हैं या सुलझाकर नहीं रखती हैं उन घरों में अस्थिरता बनी रहती है और लगातार धन हानि होती है. ऐसे घर से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं. जिन घरों की महिलाओं के बाल हमेशा बिखरे रहते हैं उस घर में समृद्धि नहीं आती है. इतना ही नहीं रात या शाम के समय जो महिलाएं बालों में कंघी करती है उनके घर देवी लक्ष्मी नहीं रुकती है. बालों में कंघी करने पर गिरे बालों पर पैर पड़ने से भी मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और धन हानि बढ़ जाती है. ऐसे में हर दिन बालों में कंघी करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी प्रसन्न रहे और घर में स्थिर रहें.
शुक्र ग्रह सुख, धन, सुंदरता, आकर्षण के साथ ही चेहरे के चमक का कारक है. अगर बालों को संवारकर न रखें या कई-कई दिनों तक कंघी न करना कुंडली में शुक्र ग्रह को कमजोर कर सकता है. बालों का आकर्षण बनाए रखना जरूरी है. बालों को साफ रखना व्यवस्थित और संवारे रखना शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकता है. ऐसे में महिलाओं को हमेशा अपने बालों को सजा-संवारकर रखना चाहिए.
बिखरे और उलझे बालों से शनि देव क्रोधित होते हैं. जिस महिला या पुरुष के बाल उलझे और गंदे रहते हैं, उन पर शनि देव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव बढ़ जाता है. ऐसे लोगों के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगता है. जीवन में आलस्य बढ़ता है, कार्यों को करने में बाधाएं और संघर्ष आते हैं. मानसिक तनाव बढ़ जाती है. रोग और दरिद्रता बढ़ने लगती है.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)