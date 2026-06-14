Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /Astro Tips: कई दिनों तक नहीं करते बालों में कंघी? तो घर से चली जाएगी लक्ष्मी और कमजोर होंगे ये दो शुभ ग्रह, नहीं रुकेगा धन!

Astro Tips: कई दिनों तक नहीं करते बालों में कंघी? तो घर से चली जाएगी लक्ष्मी और कमजोर होंगे ये दो शुभ ग्रह, नहीं रुकेगा धन!

क्या आप भी हर दिन कंघी नहीं करते हैं, अगर हां तो ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है. कंघी न करना धन हानि के साथ ही शुक्र ग्रह के कमजोर होने का कारक बन सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 14, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:44 AM IST
Astro Tips: कई दिनों तक नहीं करते बालों में कंघी? तो घर से चली जाएगी लक्ष्मी और कमजोर होंगे ये दो शुभ ग्रह, नहीं रुकेगा धन!
Image Credit: AI (Astro tips hair care)

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
73 की उम्र में 15,000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग! बेटी ने पूरा किया मां का बरसों...
73 year old woman skydiving3 min ago
2
Astro Tips3 min ago
3
Sushant Singh Rajput5 min ago
4
यशवी जैन UPSC सक्सेस स्टोरी10 min ago
5
FIFA World Cup 202612 min ago