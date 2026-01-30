Astro Tips: पुराने कपड़ों को पोछा बनाने की आदत बना देगी कंगाल, नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा घर!

Astrology Cleaning Tips: कई घरों में ऐसा होता है कि लोग घर में पोछा लगाने के लिए घर के लोगों के पहने हुए या पुराने कपड़े का इस्तेमाल करते हैं. घर की साफ सफाई तो जरूरी है कि लेकिन अगर पहने हुए कपड़े से पोछा लगाने की आदत है तो समझ ले कि आप अपनी किस्मत तो खराब कर ही रहे हैं इसके साथ ही घर के लोगों की किस्मत भी खराब कर रहे हैं. यह एक आजक जीवन में नकारात्मकता को बढ़ा सकती है. वास्तु शास्त्र और ज्योतिष की मान्यता के अनुसार पहने हुए या पुराने कपड़ों को पोछे की तरह इस्तेमाल करने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है. आइए जानें इस आदत से क्या हानि हो सकती है.

नकारात्मक ऊर्जा का संबंध

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिस घर में पहने हुए और फटे पुराने कपड़े से पोछा लगाया जाता है उस घर में दुख का आगमन होता है, बीमारी दूर नहीं होती है और तनाव की स्थिति बनी रहती है. घर का वातावरण भी भारी भारी बना रहता है. घर के लोगों का मन अशांत रहता है.

थकान, झगड़े और आर्थिक तंगी

फर्श पर पोछा लगाने के लिए जिस घर में पहने हुए कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. घर में रहने वालों के मन में हमेशा नकारात्मक सोच का संचार होता है और सेहत खराब रहती है. घर के लोगों में थकान, झगड़े और आर्थिक तंगी बनी रहती है.

किस्मत होती है खराब और बिगड़ती है आर्थिक स्थिति

ज्योतिष के अनुसार, अगर घर की साफ-सफाई होती रहे तो घर में सुख धन और सौभाग्य बना रहता है. हालांकि, जिस घर में साफ-सफाई के लिए पहने हुए कपड़े का इस्तेमाल पोछा के लिए किया जाता है उस घर के लोगों को किस्मत का साथ नहीं मिलता है. इसके साथ ही नौकरी की स्थिति खराब होती है या बिजनेस में हानि का सामना करना पड़ता है. घर के सदस्यों के जीवन में दरिद्रता आती है.

रिश्तों और मानसिक शांति पर प्रभाव

घर में पोछा लगाने के लिए जब पहने हुए पुराने कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है. घर के सदस्यों के बीच का रिश्ता खराब होने लगता है. पति-पत्नी के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है. बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है. घर में छोटी बातों पर भी बड़ा विवाद होने लगता है. ऐसे में पुराने कपड़ों से पोछा लगाने से बचें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

