Astro Tips: इन 2 राशिवालों के भाग्य खोल देता है पंचमुखी रुद्राक्ष, धारण करते ही खुल जाते हैं सफलता के रास्ते, कदमों में होती है दुनिया!

Rudraksha Astro Tips: हिंदू धर्म में पंचमुखी रुद्राक्ष का बहुत महत्व है. वहीं ज्योतिष अनुसार पंचमुखी रुद्राक्ष के स्वामी देव गुरु बृहस्पति ग्रह को माना गया है, ऐसे में जब व्यक्ति इसे विधि-विधान से धारण करता है तो उसका भाग्य खुलने लगता है और ज्ञान बढ़ने लगता है. दरअसल गुरु बृहस्पति भाग्य और ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि पंचमुखी रुद्राक्ष किन राशियों के लिए अति शुभ फलदायी होता है.

पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने के लाभ

पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से मन शांत रहता है और बौद्धिक कौशल में वृद्धि होती है. राशिचक्र की दो ऐसी राशियां है जिसके के लिए रुद्राक्ष वरदान की तरह है. हालांकि, रुद्राक्ष को धारण करने के कई नियम है जिनका पालन करना बहुत जरूरी है. ये दो राशियां कौन सी हैं आइए जानें.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए रुद्राक्ष धारण करना अति शुभ हो सकता है. इस राशि के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति हैं. जब ये जातक रुद्राक्ष धारण करते हैं तो करियर में तेजी से तरक्की करते हैं और पारिवारिक जीवन में भी सुख बढ़ने लगता है. जीवन में सकारात्मक बदलाव होने लगता है. रुद्राक्ष धारण करने से इन जातकों की याददाश्त अच्छी होने लगती है. एकाग्रता में भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होती है.

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मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ परिणाम देता है. यह भी गुरु की राशि है. पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से जातकों को हर ओर से सफलता प्राप्त होने लगती हैं और आर्थिक लाभ होने लगता है. भावनात्मक रूप से जातक सुदृढ़ होने लगते हैं.

रुद्राक्ष धारण करने के लिए किन बातों का ध्यान रखें

ध्यान दें कि इन दोनों राशिवाले जातकों को रुद्राक्ष पहनने के बाद कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले लोगों को मांस-मदिरा का भोग नहीं करना चाहिए. शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धता बनाए रखें. शुभ फलों की प्राप्त होती है. रुद्राक्ष को उस गुरुवार के दिन धारण करें जो गुरु के नक्षत्र में पड़ रहा हो. सबसे पहले रुद्राक्ष को गंगाजल या गाय के दूध से धोकर शुद्ध करें और गुरु ग्रह के मंत्र का जाप 11 बार करें. मंत्र है- 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः'. मंत्र जाप कर रुद्राक्ष को धारण करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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