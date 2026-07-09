/Astro Tips: इन 3 राशिवालों की इंट्यूशन पावर होती है लाजवाब, पहले ही महसूस कर लेते हैं होने वाली घटनाओं की आहट!

Which Zodiac Signa Are Most Intuitive: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी 12 राशियों के जातकों में अलग-अलग गुण होते हैं. इन सभी राशियों पर उनके स्वामी ग्रह का गहरा प्रभाव होता है. कुछ राशियों के जातक मन से मजबूत तो कुछ लोग बहुत अधिक भावुक होते हैं. कुछ जातक समय की आहट को तुरंत महसूस कर लेते हैं तो कुछ लोगों के पास गजब का अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन पावर होता है.
ऐसा माना जाता है कि राशिचक्र की 3 राशि के लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी जगह की परिस्थितियों, वहां के लोगों और वातावरण की ऊर्जा को महसूस करने में माहिर होते हैं. ऊर्जा को महसूस करके ये लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदेशा लगा लेते हैं और आंकलन कर लेते हैं. आइए जानते हैं ये 3 राशि कौन सी हैं जिनके जातकों का इंट्यूशन पावर लाजवाब होती है.
कर्क राशि के लोग चंद्रमा के स्वामित्व वाली राशि है जो मन और भावनाओं के कारक हैं. ये जातक बहुत भावुक होते हैं, कोमल और संवेदनशील स्वभाव वाले होते हैं. जल तत्व की इस राशि के जातक गहरी भावनात्मक समझ रखते हैं जो व्यक्ति या स्थान की शुभ-अशुभ ऊर्जा को गहराई से और बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं.बिना किसी स्पष्ट कारण के ही ये लोग महसूस कर पाते हैं कि आगे क्या हो सकता है. यह इन्हें अन्य राशियों के जातकों को सबसे अलग करती है.
वृश्चिक राशि को रहस्यमयी राशि माना जाता है जो जिनके जातकों अपनी बातों को छुपाने में माहिर होते हैं और गूढ़ स्वभाव वाले होते हैं. स्वाभाविक रूप से ये लोग किसी भी टॉपिक पर बहुत ही गहराई से सोचते हैं और इनमें गजब का इंट्यूशन पावर होता है. भावनात्मक रूप से ये लोग मजबूत होते हैं और भविष्य की घटनाओं का सटीक अंदेशा पहले ही लगा सकते हैं. ये लोग बहुत सशक्त होते हैं और घटनाओं को महसूस कर उसका तुरंत निवारण करते हैं.
मीन राशि के जातकों का इंट्यूशन पावर यानी उनका अंतर्ज्ञान शानदार होता है. जल तत्व की इस राशि के जातक बहुत भावुक होते हैं. इसकी कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता बहुत अच्छी होती है. जातक अपने आसपास के माहौल को इतनी गहराई से महसूस कर पाते हैं कि कई बार वे आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर पाते हैं. उनका ये गुण उनकी गहरी मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा और अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)