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Astro Tips: इन 3 राशिवालों की इंट्यूशन पावर होती है लाजवाब, पहले ही महसूस कर लेते हैं होने वाली घटनाओं की आहट!

Astro Tips: कुछ राशि के लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं की आहट पहले ही महसूस कर लेते हैं. आइए जानें वो 3 राशियां कौन सी हैं जिनके जातकों का इंट्यूशन पावर लाजवाब होती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 09, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:07 AM IST
Astro Tips: इन 3 राशिवालों की इंट्यूशन पावर होती है लाजवाब, पहले ही महसूस कर लेते हैं होने वाली घटनाओं की आहट!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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