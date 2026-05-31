Astro Tips: एंटी एजिंग के लिए दवाई की तरह काम करेंगे ये शक्तिशाली मंत्र और उपाय, सूर्य की तरह चमक जाएगी काया!

लाख उपायों के बाद भी चेहरा मुरझाया रहता है, कोई तेज या आकर्षण नहीं जिससे आत्मविश्वास बढ़ा रहे? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एंटी-एजिंग, सौंदर्य और तेज को बढ़ाने के मंत्रों का जाप करना चाहिए, कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए जिससे बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोका जा सके. इसके लिए सूर्य और शुक्र ग्रह से जुड़े उपायों को करने के बारे में बताया जाता है. सूर्य व्यक्ति की उर्जा, आत्मविश्वास और तेज का कारक है, वहीं शुक्र ग्रह का संबंध सौंदर्य और शारीरिक आकर्षण से हैं. ऐसे में सूर्य और शुक्र ग्रह से जुड़े मंत्र और उपाय प्रभावशाली हो सकते हैं. आइए इस बारे में और जानें.

महामृत्युंजय मंत्र का जाप

लंबी आयु, निरोगी काया के साथ ही अगर युवा चमक चाहिए तो इशके लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र महामृत्युंजय मंत्र को माना गया है. इस मंत्र का जाप अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह पर करना चाहिए. शिव जी को समर्पित इस प्रभावशाली मंत्र का जाप करना अति शुभ और अति प्रभावशाली होता है.

मंत्र है- "ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥"

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सूर्य गायत्री मंत्र का जाप

सूर्य देव की कृपा से व्यक्तित्व में निखार आता है और मुख पर तेज आता है. सूर्य गायत्री मंत्र का जाप अगर शुद्ध मन से करें तो इसके शुभ प्रभाव दिखने लगेंगे. सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि करके मन को शांत करें. सूर्योदय होते ही सूर्य को प्रणाम करें, तांबे के लोटे में जल लें और सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाएं. जल चढ़ाते हुए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें. ऐसा करने से चेहरे का तेज बढ़ेगा और त्वचा की रंगत में सुधरेगी.

सूर्य गायत्री मंत्र-

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्॥

शुक्र मंत्र का जाप

एंटी-एजिंग की जब बात आती है तो शुक्र ग्रह का जिक्र जरूर आएगा. ज्योतिष अनुसार युवा दिखते रहने व सुंदरता को बढ़ने के लिए शुक्र ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी है. सुंदरता और युवावस्था का कारक शुक्र ग्रह ही है. शारीरिक आकर्षण, सौंदर्य और यौवन को बनाए रखने के लिए शुक्र ग्रह का मंत्र जाप करना अति शुभ होगा. हर दिन स्फटिक की माला से 108 बार शुक्र मंत्र का जाप करें.

मंत्र है- "ॐ द्रां द्रीं द्रूं सः शुक्राय नमः" या "ॐ शुं शुक्राय नमः"

यौवन और सुदरता बनाए रखने के लिए उपाय

गुलाब, चमेली या सफेद चंदन के इत्र या सुगंध का हर दिन इस्तेमाल करें.

नाभि या कलाई पर इत्र लगाएं. जिससे शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा आपकी कुंडली में सक्रिय रहे.

कांच के गिलास से पानी पीएं. ऐसा करने से शुक्र कुंडली में बलवान होता है.

सफेद और गुलाबी रंग के साफ कपड़े पहनें, विशेषकर शुक्रवार को इस इसका ध्यान रखें कि काले रंगे कपड़े न पहनें.

फटे, पुराने या काले कपड़े शुक्रवार के दिन भूलकर भी न पहनें.

शुक्रवार को किसी महिला या मंदिर में सफेद मिठाई बांटें, दूध, दही, चावल से लेकर सुगंध या इत्र का दान करें. शुक्र मजबूत होगा.

ज्योतिषाचार्य के सुझाव पर दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में हीरा धारण करें या ओपल धारण करें. शुक्र सक्रिय रहेगा जिससे सुंदरता बढ़ेगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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